Véget ért a Mercedes időmérős egyeduralma: Norrisé a pole pozíció a Hungaroringen!

Noha a Ferrari jelentős fölényben kezdte a mogyoródi versenyhétvégét, és az első edzésen Charles Leclerc, míg a másodikon Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, szombaton a címvédő Lando Norris vette át az irányítást. A tavalyi győztes 117 ezreddel előzte meg a helyszínen a rekordot jelentő tizedik rajtelsőségét megcélzó Hamiltont, míg az egyéni összetettet 45 ponttal vezető Andrea Kimi Antonelli további 12 ezred lemaradással érkezett a harmadik helyen. A nyitányon még élen záró Leclerc a negyedik pozícióba szorult vissza, George Russell pedig Oscar Piastrival szemben is alulmaradt.

Ilyen előzmények után az jelentette a nap egyik legnagyobb kérdését, hogy megtörik-e a Mercedes időmérős sikerszériája, hiszen a német csapat idén korábban nem kapott ki egy körön szombaton.

Az első szakaszban a Ferrari eltérő taktikát választott, a közepes keveréken küldte ki Hamiltont és Leclerc-t. A brit a negyedik, míg a monacói a kilencedik pozíciót foglalta el az első gyors körök után, miközben az Aston Martin továbbjutó helyről várta az utolsó perceket.

A leggyorsabbnak Norris bizonyult, a címvédőt Verstappen és Antonelli követte, majd az első ötöst Hamilton és Isack Hadjar tette teljessé. A hatodik Nico Hülkenberg lett, aztán Russell, Piastri, a közepes keveréken újabb gyors kört futó Leclerc, valamint Gabriel Bortoleto zárta a top 10-et.

Továbbjutott még Liam Lawson, Arvid Lindblad sorrendben a két Racing Bulls, a két Alpine, Estaban Ocon a Haasszal, illetve Fernando Alonso a teljesen átalakított Aston Martinnal, azaz a silverstone-iak áttörést értek el a Hungaroringen!

Kiesett: Oliver Bearman, Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas és Sergio Pérez.

Norris a második szakaszban is maradt az élen, a McLaren-pilóta 17 századdal előzte meg Leclerc-t, míg Hamilton 347 ezred hátrányt szedett össze a harmadik helyen. A hármast Hadjar és Piastri követte, miközben a nyolcadik-kilencedik pozícióban záró Mercedeseket Verstappen és Lindblad is megelőzte. Az első tízest eközben Hülkenberg tette teljessé, így mindkét Alpine búcsúzott a Q2-ben.

Kiesett: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon és Alonso.

A harmadik szakasz elején Hamilton ragadta magához az irányítást, igaz, a tőle 101 ezredet kapó Norris köre nem sikerült tökéletesen, ezért nagy izgalmakra volt kilátás. Harmadikként Leclerc következett, majd Antonelli és Piastri egészítette ki az első ötöst az első gyors körök után, miközben Verstappen a hatodik, Russell pedig a hetedik pozícióból várta a folytatást.

Az utolsó percek kaotikusan alakultak: a sort a két Ferrari nyitotta, de Hamilton és Leclerc sem tudott javítani a körén, Verstappen pedig egy megforgással irányította magára a figyelmet, és az általa előidézett sárga zászlós jelzés Antonelli és Russell körére is hatással volt. Utóbbi ráadásul félre is kényszerült parkolni a próbálkozása után, aminek következtében újra lendült a sárga zászló, de mindez nem gátolta meg Norrist abban, hogy 12 ezreddel az élre álljon, és megszerezze a pole pozíciót!

A címvédő pályafutása 17. rajtelsőségével vetett véget a Mercedes idei szombati időmérős menetelésének. A második Hamilton lett, de vár még rá egy vizsgálat feltartás gyanúja miatt, majd Leclerc, az ugyancsak vizsgálat alatt álló Antonelli és Piastri zárta az első ötöst. Hatodikként Verstappen végzett, majd Russell, Hadjar, Lindblad és Hülkenberg egészítette a top 10-et.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

FRISSÍTÉS: Hamilton utólag három rajthelyes büntetést kapott Piastri feltartása miatt, így az ötödik helyre szorult vissza a rajtrácson. Antonelli ügyében egyelőre nem született döntés.



MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Norris McLaren-Mercedes 1:17.207 2. Hamilton Ferrari 1:17.219 0.012 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:17.445 0.238 4. Antonelli Mercedes 1:17.479 0.272 5. Piastri McLaren-Mercedes 1:17.684 0.477 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:17.725 0.518 7. Russell Mercedes 1:17.760 0.553 8. Hadjar Red Bull-Ford 1:17.856 0.649 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:18.281 1.074 10. Hülkenberg Audi 1:18.686 1.479 11. Lawson Racing Bulls-Ford 1:18.765 1.309 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:18.844 1.388 13. Colapinto Alpine-Mercedes 1:19.027 1.571 14. Bortoleto Audi 1:19.105 1.649 15. Ocon Haas-Ferrari 1:19.734 2.278 16. Alonso Aston Martin-Honda 1:20.126 2.849 17. Bearman Haas-Ferrari 1:20.233 1.956 18. Sainz Williams-Mercedes 1:20.621 2.344 19. Albon Williams-Mercedes 1:20.658 2.381 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:20.659 2.382 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:20.886 2.609 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:21.322 3.045

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:18.277 1. Norris 1:17.456 2. Verstappen 1:18.656 2. Leclerc 1:17.626 3. Antonelli 1:18.726 3. Hamilton 1:17.803 4. Hamilton 1:18.730 4. Hadjar 1:17.872 5. Hadjar 1:18.754 5. Piastri 1:17.928 6. Hülkenberg 1:18.796 6. Verstappen 1:18.249 7. Russell 1:18.856 7. Lindblad 1:18.360 8. Piastri 1:18.891 8. Antonelli 1:18.393 9. Leclerc 1:18.984 9. Russell 1:18.445 10. Bortoleto 1:19.069 10. Hülkenberg 1:18.639 11. Lawson 1:19.161 11. Lawson 1:18.765 12. Lindblad 1:19.233 12. Gasly 1:18.844 13. Gasly 1:19.741 13. Colapinto 1:19.027 14. Colapinto 1:19.771 14. Bortoleto 1:19.105 15. Ocon 1:20.010 15. Ocon 1:19.734 16. Alonso 1:20.126 16. Alonso 1:19.808 17. Bearman 1:20.233 18. Sainz 1:20.621 19. Albon 1:20.658 20. Stroll 1:20.659 21. Bottas 1:20.886 22. Pérez 1:21.322