Nemzeti Sportrádió

Véget ért a Mercedes időmérős egyeduralma: Norrisé a pole pozíció a Hungaroringen!

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.25. 17:05
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Fotó: Szabó Miklós
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F1 Magyar Nagydíj Formula–1 időmérő
Lando Norris (McLaren) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Magyar Nagydíj időmérőjén, így az idény tizenegyedik versenyhétvégéjén megtört a Mercedes pole pozíciós sorozata a szombati kvalifikációkon. A címvédőt Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a két Ferrari követte, míg az első ötös sorát Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Oscar Piastri (McLaren) zárta.

Noha a Ferrari jelentős fölényben kezdte a mogyoródi versenyhétvégét, és az első edzésen Charles Leclerc, míg a másodikon Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, szombaton a címvédő Lando Norris vette át az irányítást. A tavalyi győztes 117 ezreddel előzte meg a helyszínen a rekordot jelentő tizedik rajtelsőségét megcélzó Hamiltont, míg az egyéni összetettet 45 ponttal vezető Andrea Kimi Antonelli további 12 ezred lemaradással érkezett a harmadik helyen. A nyitányon még élen záró Leclerc a negyedik pozícióba szorult vissza, George Russell pedig Oscar Piastrival szemben is alulmaradt

Ilyen előzmények után az jelentette a nap egyik legnagyobb kérdését, hogy megtörik-e a Mercedes időmérős sikerszériája, hiszen a német csapat idén korábban nem kapott ki egy körön szombaton. 

Az első szakaszban a Ferrari eltérő taktikát választott, a közepes keveréken küldte ki Hamiltont és Leclerc-t. A brit a negyedik, míg a monacói a kilencedik pozíciót foglalta el az első gyors körök után, miközben az Aston Martin továbbjutó helyről várta az utolsó perceket. 

A leggyorsabbnak Norris bizonyult, a címvédőt Verstappen és Antonelli követte, majd az első ötöst Hamilton és Isack Hadjar tette teljessé. A hatodik Nico Hülkenberg lett, aztán Russell, Piastri, a közepes keveréken újabb gyors kört futó Leclerc, valamint Gabriel Bortoleto zárta a top 10-et. 

Továbbjutott még Liam Lawson, Arvid Lindblad sorrendben a két Racing Bulls, a két Alpine, Estaban Ocon a Haasszal, illetve Fernando Alonso a teljesen átalakított Aston Martinnal, azaz a silverstone-iak áttörést értek el a Hungaroringen!

Kiesett: Oliver Bearman, Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas és Sergio Pérez. 

Norris a második szakaszban is maradt az élen, a McLaren-pilóta 17 századdal előzte meg Leclerc-t, míg Hamilton 347 ezred hátrányt szedett össze a harmadik helyen. A hármast Hadjar és Piastri követte, miközben a nyolcadik-kilencedik pozícióban záró Mercedeseket Verstappen és Lindblad is megelőzte. Az első tízest eközben Hülkenberg tette teljessé, így mindkét Alpine búcsúzott a Q2-ben. 

Kiesett: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon és Alonso. 

A harmadik szakasz elején Hamilton ragadta magához az irányítást, igaz, a tőle 101 ezredet kapó Norris köre nem sikerült tökéletesen, ezért nagy izgalmakra volt kilátás. Harmadikként Leclerc következett, majd Antonelli és Piastri egészítette ki az első ötöst az első gyors körök után, miközben Verstappen a hatodik, Russell pedig a hetedik pozícióból várta a folytatást. 

Az utolsó percek kaotikusan alakultak: a sort a két Ferrari nyitotta, de Hamilton és Leclerc sem tudott javítani a körén, Verstappen pedig egy megforgással irányította magára a figyelmet, és az általa előidézett sárga zászlós jelzés Antonelli és Russell körére is hatással volt. Utóbbi ráadásul félre is kényszerült parkolni a próbálkozása után, aminek következtében újra lendült a sárga zászló, de mindez nem gátolta meg Norrist abban, hogy 12 ezreddel az élre álljon, és megszerezze a pole pozíciót!

A címvédő pályafutása 17. rajtelsőségével vetett véget a Mercedes idei szombati időmérős menetelésének. A második Hamilton lett, de vár még rá egy vizsgálat feltartás gyanúja miatt, majd Leclerc, az ugyancsak vizsgálat alatt álló Antonelli és Piastri zárta az első ötöst. Hatodikként Verstappen végzett, majd Russell, Hadjar, Lindblad és Hülkenberg egészítette a top 10-et. 

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel. 

FRISSÍTÉS: Hamilton utólag három rajthelyes büntetést kapott Piastri feltartása miatt, így az ötödik helyre szorult vissza a rajtrácson. Antonelli ügyében egyelőre nem született döntés. 
 

MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1. NorrisMcLaren-Mercedes1:17.207 
2. HamiltonFerrari1:17.2190.012 mp h.
3. LeclercFerrari1:17.4450.238
4. AntonelliMercedes1:17.4790.272
5. PiastriMcLaren-Mercedes1:17.6840.477
6. VerstappenRed Bull-Ford1:17.7250.518
7. RussellMercedes1:17.7600.553
8. HadjarRed Bull-Ford1:17.8560.649
9. LindbladRacing Bulls-Ford1:18.2811.074
10. HülkenbergAudi1:18.6861.479
11. LawsonRacing Bulls-Ford1:18.7651.309
12. GaslyAlpine-Mercedes1:18.8441.388
13. ColapintoAlpine-Mercedes1:19.0271.571
14. BortoletoAudi1:19.1051.649
15. OconHaas-Ferrari1:19.7342.278
16. AlonsoAston Martin-Honda1:20.1262.849
17. BearmanHaas-Ferrari1:20.2331.956
18. SainzWilliams-Mercedes1:20.6212.344
19. AlbonWilliams-Mercedes1:20.6582.381
20. StrollAston Martin-Honda1:20.6592.382
21. BottasCadillac-Ferrari1:20.8862.609
22. PérezCadillac-Ferrari1:21.3223.045

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Norris1:18.2771.Norris1:17.456
2.Verstappen1:18.6562.Leclerc1:17.626
3.Antonelli1:18.7263.Hamilton1:17.803
4.Hamilton1:18.7304.Hadjar1:17.872
5.Hadjar1:18.7545.Piastri1:17.928
6.Hülkenberg1:18.7966.Verstappen1:18.249
7.Russell1:18.8567.Lindblad1:18.360
8.Piastri1:18.8918.Antonelli1:18.393
9.Leclerc1:18.9849.Russell1:18.445
10.Bortoleto1:19.06910.Hülkenberg1:18.639
11.Lawson1:19.16111.Lawson1:18.765
12.Lindblad1:19.23312.Gasly1:18.844
13.Gasly1:19.74113.Colapinto1:19.027
14.Colapinto1:19.77114.Bortoleto1:19.105
15.Ocon1:20.01015.Ocon1:19.734
16.Alonso1:20.12616.Alonso1:19.808
17.Bearman1:20.233  
18.Sainz1:20.621  
19.Albon1:20.658  
20.Stroll1:20.659  
21.Bottas1:20.886  
22.Pérez1:21.322  

 

41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

 

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