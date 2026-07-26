Mattia Binotto sosem feledi a budapesti bajnoki ünnepléseket Schumacherrel

Legyen szó versenyzőről, mérnökről vagy csapatvezetőről, minden F1-ben dolgozó álma, hogy egy nap világbajnoki címet ünnepelhessen. Az ilyen alkalmak természetesen az adott helyszín rendezőinek és szurkolóinak is különlegesek, ezt a korábbi évtizedek menetrendje alapján a Hungaroringre látogatók is többször átélhették. Futamunkat mindig is a nyár kellős közepén rendezték meg, ám régebben csupán 16-18 nagydíjból állt egy idény, így ha valaki igazán domináns formában nyitott, akkor már Mogyoródon révbe ért. Így történt ez Nigel Mansell-lel 1992-ben, a Williamsszel 1996-ban, valamint 2001-ben Michael Schumacherrel és a Ferrarival – sőt, az olasz istálló 2004-ben ismét nálunk ért fel a csúcsra.

A „vörösök” sikereiben az egyik közös nevező Mattia Binotto volt, aki 1995-től kezdve a legkülönbözőbb pozíciókban dolgozott a Ferrarinál – a 2000-es évek elején még motorfejlesztési mérnökként. Ennek következtében a Magyar Nagydíjakon is rendre a helyszínen tevékenykedett, és a mai napig örömmel idézi fel, hogy feltörekvő mérnökként milyen önfeledten ünnepelt Schumacherrel, valamint a Ferrari aranykorszakának többi kulcsfigurájával.

„Egyértelmű, hogy az itt megnyert bajnoki címek káprázatos élményt jelentettek, mert még jól emlékszem az ünneplésre a csapattagokkal a városban – mondta Binotto a Nemzeti Sport kérdésére a Hungarornigen az Audi szűk körű kerekasztal-beszélgetésén. – De általánosságban véve, amikor a magyarországi emlékeimet idézem vissza, akkor nem egy konkrét győzelem vagy verseny ugrik be. Akármikor ideérkezünk, inkább a hangulat ragad magával, mindig jó érzés látni a tömött lelátókat, illetve a korábbi évtizedekben a füvön ülő és szurkoló embereket. Nagyszerű pálya, nagyszerű hely, ahová minden évben szívesen jövök.”

Binotto legnagyobb személyes sikere hazánkban egyébként Sebastian Vettel 2017-es futamgyőzelme lehetne, hiszen az a Ferrari már teljes egészében az ő felügyelete alatt készült, már a technikai igazgatói posztot töltötte be Maranel­lóban. Kérdésünkre azonban szerényen visszautasította a felvetést, hogy az a diadal a legnagyobb elégedettséggel tölthette el – leszögezte, csapatjátékosnak tartja magát, mindig csak az érdekli, hogy aktuális istállója eredményes legyen.

Mattia Binotto (Fotó: Getty Images)

Ezen dolgozik az Audi F1-es projektjének vezetőjeként is, ami az eddigi legátfogóbb pozíciója. a teljes programért ő felel. Amikor megkérdeztük, klasszikus, régi vágású mérnökként mennyire képes élvezni az óriási felelősséggel járó vezető posztokat, meglepő választ kaptunk:

„Sosem voltam jó mérnök… Tulajdonképpen azért élveztem azt a munkakörömet, mert egy csapat tagja voltam, és átéltünk együtt sikeres időszakokat. De legbelül talán már akkor tudtam, hogy alkalmasabb vagyok koordinálni és menedzselni az embereket. Szóval igen, élvezem a jelenlegi pozíciómat, és nem azért, mert így felelősségteljesebb a munkám.”

A vezető pozícióval ugyanakkor az is együtt jár, hogy az embernek folyamatosan a munkaügyek járnak a fejében – akkor is, amikor hivatalosan szabadságon van. A Magyar Nagydíj után három futam nélküli hétvége jön, és két hétig kötelezően a gyárakat is be kell zárni. Binotto elismerte, hiába vonja ki magát a mindennapi teendőkből, az agyát nem tudja kikapcsolni.

„A futam után egy hétig dolgozunk, aztán jön a szünet. Kikapcsolom a telefonom, szünetet tartok, és jó, hogy nem jönnek majd az e-mailek, a hívások. Ugyanakkor az ember a gondolkodást nem hagyja abba, mert ez nemcsak munka, hanem szenvedély is, amit élvezek, nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy teljesen ki tudok kapcsolni.”

Ezt nem is teheti, hiszen arra vállalkozott, hogy 2030-ig világbajnoki csapatot farag az újonnan csatlakozó Audiból, az építkezés pedig folyamatos jelenlétet igényel. Középtávon kiderül, lesz-e még oka Binottónak Budapesten ünnepelni.