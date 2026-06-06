F1, Monacói Nagydíj, időmérő

Noha pénteken a Ferrari kettőse uralkodott a Formula–1-es Monacói Nagydíjon, szombaton a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli vette át a vezetést a két piros autó előtt. Arról, hogy miként alakul az év legjobban várt időmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

72. MONACÓI NAGYDÍJ JÚNIUS 5., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:13.978 2. szabadedzés 1. Hamilton 1:13.026 JÚNIUS 6., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Antonelli 1:12.720 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 7., VASÁRNAP A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Katalán Nagydíj, Barcelona június 14., 15.00 Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00 Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00