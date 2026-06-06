Nemzeti Sportrádió

F1, Monacói Nagydíj, időmérő

H. L.H. L.
2026.06.06. 15:40
Fotó: AFP
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F1 Monacói Nagydíj Formula–1 időmérő
Noha pénteken a Ferrari kettőse uralkodott a Formula–1-es Monacói Nagydíjon, szombaton a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli vette át a vezetést a két piros autó előtt. Arról, hogy miként alakul az év legjobban várt időmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

 

 

 

72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

F1 Monacói Nagydíj Formula–1 időmérő
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