A dulakodó futballistákat akarta szétválasztani a játékvezető – ő szenvedett agyrázkódást (videó)

A Metz 3–1-es győzelmével végződő forbachi mérkőzés 39. percében egy mezhúzásos szabálytalanság után robbant ki a dulakodás: Mathilde Demoncay érkezett, bátran nekilátott megnyugtatni és szétválasztani a feleket, ám nem járt sikerrel. A heves lökdösődésben – a közösségi médiában keringő felvételeken pontosan nem látható, mitől, de mintha (aligha szándékosan) állcsúcson találták volna – a földre került, az esés lendületétől a feje a talajhoz csapódott.

Terrible image d'une échauffourée lors du match amical Metz-Fortuna Sittard, quand Lequincio Zeefuik réagit mal à un tirage de maillot de Jessy Deminguet.



Dans l'agitation, l'arbitre de la rencontre Mathilde Demoncay a fini à terre.



[🎥: @FossoSzn] pic.twitter.com/yrNauDt2J9 — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) July 25, 2026

A 26 éves hölgyet hosszasan ápolták, és ha nem is játékvezetőként, de partjelzőként a szünetig folytatta a munkát, aztán a második félidőt már nem vállalta. Nem csoda: agyrázkódást szenvedett.

Az esetről beszámoló Reuters hírügynökség megjegyzi: hivatalos felületein egyelőre egyik csapat sem kért bocsánatot a történtekért. Groteszk körülmény, hogy a felvételeken jól látható: az egész balhé egy méretes „Tiszteld a játékvezetőt!” felirat előterében zajlott…