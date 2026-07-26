Nemzeti Sportrádió

A dulakodó futballistákat akarta szétválasztani a játékvezető – ő szenvedett agyrázkódást (videó)

K. Zs.K. Zs.
2026.07.26. 13:10
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Fortuna Sittard játékvezetés Metz
Szomorú képsorok a francia másodosztályú Metz és a holland élvonalbeli Fortuna Sittard labdarúgóinak szombati felkészülési mérkőzéséről: Mathilde Demoncay játékvezető agyrázkódást szenvedett, miközben megpróbálta szétválasztani a dulakodó játékosokat.

A Metz 3–1-es győzelmével végződő forbachi mérkőzés 39. percében egy mezhúzásos szabálytalanság után robbant ki a dulakodás: Mathilde Demoncay érkezett, bátran nekilátott megnyugtatni és szétválasztani a feleket, ám nem járt sikerrel. A heves lökdösődésben – a közösségi médiában keringő felvételeken pontosan nem látható, mitől, de mintha (aligha szándékosan) állcsúcson találták volna – a földre került, az esés lendületétől a feje a talajhoz csapódott.

A 26 éves hölgyet hosszasan ápolták, és ha nem is játékvezetőként, de partjelzőként a szünetig folytatta a munkát, aztán a második félidőt már nem vállalta. Nem csoda: agyrázkódást szenvedett.

Az esetről beszámoló Reuters hírügynökség megjegyzi: hivatalos felületein egyelőre egyik csapat sem kért bocsánatot a történtekért. Groteszk körülmény, hogy a felvételeken jól látható: az egész balhé egy méretes „Tiszteld a játékvezetőt!” felirat előterében zajlott…

 

Fortuna Sittard játékvezetés Metz
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