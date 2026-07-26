A dulakodó futballistákat akarta szétválasztani a játékvezető – ő szenvedett agyrázkódást (videó)
A Metz 3–1-es győzelmével végződő forbachi mérkőzés 39. percében egy mezhúzásos szabálytalanság után robbant ki a dulakodás: Mathilde Demoncay érkezett, bátran nekilátott megnyugtatni és szétválasztani a feleket, ám nem járt sikerrel. A heves lökdösődésben – a közösségi médiában keringő felvételeken pontosan nem látható, mitől, de mintha (aligha szándékosan) állcsúcson találták volna – a földre került, az esés lendületétől a feje a talajhoz csapódott.
A 26 éves hölgyet hosszasan ápolták, és ha nem is játékvezetőként, de partjelzőként a szünetig folytatta a munkát, aztán a második félidőt már nem vállalta. Nem csoda: agyrázkódást szenvedett.
Az esetről beszámoló Reuters hírügynökség megjegyzi: hivatalos felületein egyelőre egyik csapat sem kért bocsánatot a történtekért. Groteszk körülmény, hogy a felvételeken jól látható: az egész balhé egy méretes „Tiszteld a játékvezetőt!” felirat előterében zajlott…