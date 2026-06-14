Nemzeti Sportrádió

686 nap után vissza a csúcsra: Hamilton először nyert a Ferrarival! Antonelli kiesett Spanyolországban!

H. L.H. L.
2026.06.14. 16:55
null
Hamilton közel két év után nyert (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 Katalán Nagydíj Formula–1
Lewis Hamilton az első győzelmét aratta a Ferrari versenyzőjeként a Formula–1-ben: a Katalán Nagydíjat nyerte meg, amivel megtörte a Mercedes sikerszériáját. A hétszeres világbajnok mögött George Russell (Mercedes) és Lando Norris (McLaren) szelte át a célvonalat, mivel a másodikként haladó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) alatt megállt az autó. Az első ötöst Max Verstappen (Red Bull) és Oscar Piastri (McLaren) tette teljessé. Charles Leclerc műszaki hiba miatt kiesett.

George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Katalán Nagydíj időmérőjén, így ő várhatta élről a piros lámpák kialvását az idény hetedik versenye előtt. A brit pilóta meghatározó 66 kör előtt állt, ugyanis lehetősége volt megtörni csapattársa, Andrea Kimi Antonelli öt futam óta tartó győzelmi sorozatát, és csökkenteni a 68 pontos hátrányát a bajnoki összetettben.

A szezonnyitó Ausztrál GP óta nyeretlen Russell mellől a rendkívül feltüzelt Lewis Hamilton rugaszkodhatott el abban a reményben, hogy a startnál élre állhat az idén remek rajtokat produkáló Ferrarival, és esélye nyílhat megszerezni első győzelmét vörös színben. A második soron a futamot 66 pontos előnyből váró Antonelli és a bajnoki címvédő Lando Norris osztozott, míg az első ötöst Max Verstappen tette teljessé. A holland mellől a márkatárs, Isack Hadjar indult, Oscar Piastri a hetedik, a kvalifikációt a falban záró Charles Leclerc pedig a tizedik rajtkockát foglalhatta el.

Ami a gumistratégiát illeti, a versenyzők többsége – így a pole-ból induló Russell is – a közepes gumit választotta, azonban a másik két keverék is használatban volt már a futam elején. A lágyon Hamilton, Verstappen, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz Jr. és Esteban Ocon rugaszkodott el, míg a kemény mellett Sergio Pérez és az Aston Martin kettőse tette le a voksát. Lance Stroll a 21. helyről, a hazai közönség előtt versenyző Fernando Alonso a bokszutcából vágott neki a versenynek.

Russellnek sikerült megtartania a vezetést Hamilton előtt a rajtnál, Antonellit Norris, míg Verstappent Piastri támadta, de egyik csatában sem történt helycsere a felek között. Hadjar a kerekek kipörgése miatt egészen a 13. pozícióig esett hátra, míg Leclerc a hetedik helyre jött előre. Russell igyekezett ellépni az élen, és a tíz kör alatt sikerült három másodperc felé növelnie az előnyét Hamilton előtt. A ferrarist két szekundumra követte Antonelli, s beállni látszottak a különbségek Norris és Verstappen között is. Hátrébb Leclerc azonban próbált előrébb törni, és meg is előzte Piastrit, majd elkezdte lopni a távolságot a Red Bull hollandja mögött, de őt már nem érte utol az első kerékcserés hullám előtt.

A dominót Hamilton döntötte le a 12. körben, amire a következő körökben sorra reagáltak az ellenfelek, Russell és Verstappen a 13., Norris a 14., Antonelli és Piastri a 15., míg Leclerc a 17. körben látogatta meg a bokszutcát. A Red Bull-os kivételével mindenki kemény keveréken folytatta a küzdelmet, a holland közepes gumikat kapott. Hátrébb eközben Lance Strollnak adódtak problémái a váltóval, és kénytelen volt feladni a küzdelmet. A kanadai pilóta mellett Valtteri Bottas sem tudta folytatni, a Cadillacnél is műszaki hiba lépett fel.

Russell visszaállt az élre, mögötte Hamilton érkezett nagyjából két másodperc hátrányban, majd Antonelli, Norris, Verstappen, a remek tempót mutató Leclerc és Piastri sorakozott az első hat helyen, míg az első etapot legtovább nyújtó Lindblad a 16. helyről folytatta.

A Racing Bulls-pilóta épphogy kiállt, Hamilton elindította a második kerékcserés hullámot a 28. körben, de ezúttal a Mercedes és a McLaren sem reagált azonnal, egyedül Verstappen követte le a ferraris stratégiáját. Míg az „ezüstnyilak” és a wokingiak két kiállásra játszottak, Hamilton megkezdte a visszazárkózást: először Piastrit utasította maga mögé, és a más taktikát követő Leclerc sem állta az útját.

Az élen eközben fokozódott a helyzet: Antonelli a második etapon végig jó tempót diktált, és a 30. körben teljesen fel is ért a vezető Russellre! Az olasz védekezésre kényszerítette a csapattársát, miközben Hamilton rohamosan közeledett a top 3-ra. A Mercedes nem is nézte jó szemmel a pilótái küzdelmét, és arra kérte Antonellit, hogy inkább tartsa a pozíciót a kiállásokig.

Norris a 36. körben teljesítette az utolsó cseréjét, egy körrel később Russell, majd Antonelli is reagált rá. Ekkor Hamilton 15 másodperc előnnyel vezetett, s a 41. körben a szerencse is az oldalára állt: Alonso alatt megállt az Aston Martin, aminek következtében először sárga zászlós jelzés, majd virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. A korlátozást kihasználva Verstappen és Hamilton is kijött kerékcserére, a holland az épp a vsc-fázis előtt cserélő Leclerc előtt, míg a brit az élen tért vissza!

A hétszeres világbajnok 25 körrel a vége előtt szűk három másodperc előnnyel vezetett, de a különbséget folyamatosan növelte Russellhez képest, akit szorosan követett Antonelli és Norris is. Míg Hamilton több mint 15 másodperc felé növelte előnyét, a Mercedes duója a 60. körben újra egymásnak feszült. Antonelli a 61. körben meg is előzte csapattársát, ám nem sokkal az előzés után hirtelen megadta magát alatta az autó. Ugyanebben a körben Leclerc is visszalassult, és bár még visszaevickélt a bokszba, onnan már nem tudott visszatérni.

Az autómentés idejére virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe, és a korlátozás az utolsó körben ért véget. Hamilton ekkor közel 20 másodperc előnnyel vezetett, és már nem is engedte ki kezéből a győzelmet az utolsó 4657 méteren. A hétszeres bajnok 686 nap után tért vissza a dobogó felső fokára, a Ferrari versenyzőjeként az első, míg teljes pályafutását nézve a 106. győzelmét aratta. A sikere révén 41  pontra csökkentette hátrányát a bajnoki összetettben.

Hamiltont Russell és Norris fogta közre, vagyis összejött a teljes brit pódium Spanyolországban – ilyen legutóbb az 1968-as Watkins Glen-i futamon (1. Jackie Stewart, 2. Graham Hill, 3. John Surtees) fordult elő az F1-ben. Az első ötöst Verstappen és Piastri zárta, a hatodik Hadjar lett, majd Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson, valamint Lindblad tette teljessé a pontszerzők névsorát, vagyis az Alpine és a Racing Bulls is kettős pontszerzést könyvelhetett el.

Folytatás két hét múlva az Osztrák Nagydíjjal.

KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lewis HamiltonbritFerrari- 
2.George RussellbritMercedes19.561 mp h. 
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes23.719 mp h. 
4.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford40.497 mp h. 
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes58.661 mp h. 
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes2 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
14.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari3 kör h. 
15.Charles LeclercmonacóiFerrari4 kör h. 
16.Kimi AntonelliolaszMercedes5 kör h. 
17.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari6 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes55feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda37feladta
 Nico HülkenbergnémetAudi29feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda5feladta

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton1410115
3. George Russell138106
4. Charles Leclerc2875
5. Lando Norris2773
6. Oscar Piastri2658
7. Max Verstappen1755
8. Pierre Gasly1741
9. Isack Hadjar434
10. Liam Lawson626
11. Franco Colapinto419
12. Oliver Bearman418
13. Arvid Lindblad412
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes262
2. Ferrari190
3. McLaren-Mercedes131
4. Red Bull-Ford89
5. Alpine-Mercedes60
6. Racing Bulls-Ford38
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0

 

1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő1. Russell 1:14.679
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
Verseny 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

 

verseny F1 Katalán Nagydíj Formula–1
Legfrissebb hírek

TCR World Tour: Michelisz negyedik lett a harmadik spanyolországi versenyen

Egyéb autó-motor
12 perce

„Ennek még nincs vége, az biztos!” – Hamilton még nem mondott le a bajnoki reményekről

F1
1 órája

TCR World Tour: Michelisz dobogón a második spanyolországi versenyen

Egyéb autó-motor
7 órája

„Erre nincs mentség. Szégyellem magam” – Leclerc számára a falban végződött az időmérő

F1
23 órája

TCR World Tour: Michelisz negyedik lett az első spanyolországi versenyen

Egyéb autó-motor
Tegnap, 18:26

Russell pole-t szerzett Spanyolországban! Hamilton az első sorban, Leclerc a falban zárta az időmérőt

F1
Tegnap, 17:20

Russell visszavette a vezetést a spanyolországi időmérő előtt

F1
Tegnap, 13:35

A McLaren visszatért az élre – megszorongathatja a Mercedest Spanyolországban?

F1
2026.06.12. 20:12
Ezek is érdekelhetik