686 nap után vissza a csúcsra: Hamilton először nyert a Ferrarival! Antonelli kiesett Spanyolországban!
George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Katalán Nagydíj időmérőjén, így ő várhatta élről a piros lámpák kialvását az idény hetedik versenye előtt. A brit pilóta meghatározó 66 kör előtt állt, ugyanis lehetősége volt megtörni csapattársa, Andrea Kimi Antonelli öt futam óta tartó győzelmi sorozatát, és csökkenteni a 68 pontos hátrányát a bajnoki összetettben.
A szezonnyitó Ausztrál GP óta nyeretlen Russell mellől a rendkívül feltüzelt Lewis Hamilton rugaszkodhatott el abban a reményben, hogy a startnál élre állhat az idén remek rajtokat produkáló Ferrarival, és esélye nyílhat megszerezni első győzelmét vörös színben. A második soron a futamot 66 pontos előnyből váró Antonelli és a bajnoki címvédő Lando Norris osztozott, míg az első ötöst Max Verstappen tette teljessé. A holland mellől a márkatárs, Isack Hadjar indult, Oscar Piastri a hetedik, a kvalifikációt a falban záró Charles Leclerc pedig a tizedik rajtkockát foglalhatta el.
Ami a gumistratégiát illeti, a versenyzők többsége – így a pole-ból induló Russell is – a közepes gumit választotta, azonban a másik két keverék is használatban volt már a futam elején. A lágyon Hamilton, Verstappen, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz Jr. és Esteban Ocon rugaszkodott el, míg a kemény mellett Sergio Pérez és az Aston Martin kettőse tette le a voksát. Lance Stroll a 21. helyről, a hazai közönség előtt versenyző Fernando Alonso a bokszutcából vágott neki a versenynek.
Russellnek sikerült megtartania a vezetést Hamilton előtt a rajtnál, Antonellit Norris, míg Verstappent Piastri támadta, de egyik csatában sem történt helycsere a felek között. Hadjar a kerekek kipörgése miatt egészen a 13. pozícióig esett hátra, míg Leclerc a hetedik helyre jött előre. Russell igyekezett ellépni az élen, és a tíz kör alatt sikerült három másodperc felé növelnie az előnyét Hamilton előtt. A ferrarist két szekundumra követte Antonelli, s beállni látszottak a különbségek Norris és Verstappen között is. Hátrébb Leclerc azonban próbált előrébb törni, és meg is előzte Piastrit, majd elkezdte lopni a távolságot a Red Bull hollandja mögött, de őt már nem érte utol az első kerékcserés hullám előtt.
A dominót Hamilton döntötte le a 12. körben, amire a következő körökben sorra reagáltak az ellenfelek, Russell és Verstappen a 13., Norris a 14., Antonelli és Piastri a 15., míg Leclerc a 17. körben látogatta meg a bokszutcát. A Red Bull-os kivételével mindenki kemény keveréken folytatta a küzdelmet, a holland közepes gumikat kapott. Hátrébb eközben Lance Strollnak adódtak problémái a váltóval, és kénytelen volt feladni a küzdelmet. A kanadai pilóta mellett Valtteri Bottas sem tudta folytatni, a Cadillacnél is műszaki hiba lépett fel.
Russell visszaállt az élre, mögötte Hamilton érkezett nagyjából két másodperc hátrányban, majd Antonelli, Norris, Verstappen, a remek tempót mutató Leclerc és Piastri sorakozott az első hat helyen, míg az első etapot legtovább nyújtó Lindblad a 16. helyről folytatta.
A Racing Bulls-pilóta épphogy kiállt, Hamilton elindította a második kerékcserés hullámot a 28. körben, de ezúttal a Mercedes és a McLaren sem reagált azonnal, egyedül Verstappen követte le a ferraris stratégiáját. Míg az „ezüstnyilak” és a wokingiak két kiállásra játszottak, Hamilton megkezdte a visszazárkózást: először Piastrit utasította maga mögé, és a más taktikát követő Leclerc sem állta az útját.
Az élen eközben fokozódott a helyzet: Antonelli a második etapon végig jó tempót diktált, és a 30. körben teljesen fel is ért a vezető Russellre! Az olasz védekezésre kényszerítette a csapattársát, miközben Hamilton rohamosan közeledett a top 3-ra. A Mercedes nem is nézte jó szemmel a pilótái küzdelmét, és arra kérte Antonellit, hogy inkább tartsa a pozíciót a kiállásokig.
Norris a 36. körben teljesítette az utolsó cseréjét, egy körrel később Russell, majd Antonelli is reagált rá. Ekkor Hamilton 15 másodperc előnnyel vezetett, s a 41. körben a szerencse is az oldalára állt: Alonso alatt megállt az Aston Martin, aminek következtében először sárga zászlós jelzés, majd virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. A korlátozást kihasználva Verstappen és Hamilton is kijött kerékcserére, a holland az épp a vsc-fázis előtt cserélő Leclerc előtt, míg a brit az élen tért vissza!
A hétszeres világbajnok 25 körrel a vége előtt szűk három másodperc előnnyel vezetett, de a különbséget folyamatosan növelte Russellhez képest, akit szorosan követett Antonelli és Norris is. Míg Hamilton több mint 15 másodperc felé növelte előnyét, a Mercedes duója a 60. körben újra egymásnak feszült. Antonelli a 61. körben meg is előzte csapattársát, ám nem sokkal az előzés után hirtelen megadta magát alatta az autó. Ugyanebben a körben Leclerc is visszalassult, és bár még visszaevickélt a bokszba, onnan már nem tudott visszatérni.
Az autómentés idejére virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe, és a korlátozás az utolsó körben ért véget. Hamilton ekkor közel 20 másodperc előnnyel vezetett, és már nem is engedte ki kezéből a győzelmet az utolsó 4657 méteren. A hétszeres bajnok 686 nap után tért vissza a dobogó felső fokára, a Ferrari versenyzőjeként az első, míg teljes pályafutását nézve a 106. győzelmét aratta. A sikere révén 41 pontra csökkentette hátrányát a bajnoki összetettben.
Hamiltont Russell és Norris fogta közre, vagyis összejött a teljes brit pódium Spanyolországban – ilyen legutóbb az 1968-as Watkins Glen-i futamon (1. Jackie Stewart, 2. Graham Hill, 3. John Surtees) fordult elő az F1-ben. Az első ötöst Verstappen és Piastri zárta, a hatodik Hadjar lett, majd Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson, valamint Lindblad tette teljessé a pontszerzők névsorát, vagyis az Alpine és a Racing Bulls is kettős pontszerzést könyvelhetett el.
Folytatás két hét múlva az Osztrák Nagydíjjal.
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|19.561 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|23.719 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|40.497 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|58.661 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|15.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4 kör h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|5 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|55
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|37
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|29
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|10
|115
|3.
|George Russell
|1
|3
|8
|106
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|7
|73
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|7
|55
|8.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|9.
|Isack Hadjar
|–
|–
|4
|34
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|26
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|19
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|4
|12
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|262
|2.
|Ferrari
|190
|3.
|McLaren-Mercedes
|131
|4.
|Red Bull-Ford
|89
|5.
|Alpine-Mercedes
|60
|6.
|Racing Bulls-Ford
|38
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|1. Russell 1:14.679
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|Verseny
|1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00