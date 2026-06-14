686 nap után vissza a csúcsra: Hamilton először nyert a Ferrarival! Antonelli kiesett Spanyolországban!

George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Katalán Nagydíj időmérőjén, így ő várhatta élről a piros lámpák kialvását az idény hetedik versenye előtt. A brit pilóta meghatározó 66 kör előtt állt, ugyanis lehetősége volt megtörni csapattársa, Andrea Kimi Antonelli öt futam óta tartó győzelmi sorozatát, és csökkenteni a 68 pontos hátrányát a bajnoki összetettben.

A szezonnyitó Ausztrál GP óta nyeretlen Russell mellől a rendkívül feltüzelt Lewis Hamilton rugaszkodhatott el abban a reményben, hogy a startnál élre állhat az idén remek rajtokat produkáló Ferrarival, és esélye nyílhat megszerezni első győzelmét vörös színben. A második soron a futamot 66 pontos előnyből váró Antonelli és a bajnoki címvédő Lando Norris osztozott, míg az első ötöst Max Verstappen tette teljessé. A holland mellől a márkatárs, Isack Hadjar indult, Oscar Piastri a hetedik, a kvalifikációt a falban záró Charles Leclerc pedig a tizedik rajtkockát foglalhatta el.

Ami a gumistratégiát illeti, a versenyzők többsége – így a pole-ból induló Russell is – a közepes gumit választotta, azonban a másik két keverék is használatban volt már a futam elején. A lágyon Hamilton, Verstappen, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz Jr. és Esteban Ocon rugaszkodott el, míg a kemény mellett Sergio Pérez és az Aston Martin kettőse tette le a voksát. Lance Stroll a 21. helyről, a hazai közönség előtt versenyző Fernando Alonso a bokszutcából vágott neki a versenynek.

Russellnek sikerült megtartania a vezetést Hamilton előtt a rajtnál, Antonellit Norris, míg Verstappent Piastri támadta, de egyik csatában sem történt helycsere a felek között. Hadjar a kerekek kipörgése miatt egészen a 13. pozícióig esett hátra, míg Leclerc a hetedik helyre jött előre. Russell igyekezett ellépni az élen, és a tíz kör alatt sikerült három másodperc felé növelnie az előnyét Hamilton előtt. A ferrarist két szekundumra követte Antonelli, s beállni látszottak a különbségek Norris és Verstappen között is. Hátrébb Leclerc azonban próbált előrébb törni, és meg is előzte Piastrit, majd elkezdte lopni a távolságot a Red Bull hollandja mögött, de őt már nem érte utol az első kerékcserés hullám előtt.

A dominót Hamilton döntötte le a 12. körben, amire a következő körökben sorra reagáltak az ellenfelek, Russell és Verstappen a 13., Norris a 14., Antonelli és Piastri a 15., míg Leclerc a 17. körben látogatta meg a bokszutcát. A Red Bull-os kivételével mindenki kemény keveréken folytatta a küzdelmet, a holland közepes gumikat kapott. Hátrébb eközben Lance Strollnak adódtak problémái a váltóval, és kénytelen volt feladni a küzdelmet. A kanadai pilóta mellett Valtteri Bottas sem tudta folytatni, a Cadillacnél is műszaki hiba lépett fel.

Russell visszaállt az élre, mögötte Hamilton érkezett nagyjából két másodperc hátrányban, majd Antonelli, Norris, Verstappen, a remek tempót mutató Leclerc és Piastri sorakozott az első hat helyen, míg az első etapot legtovább nyújtó Lindblad a 16. helyről folytatta.

A Racing Bulls-pilóta épphogy kiállt, Hamilton elindította a második kerékcserés hullámot a 28. körben, de ezúttal a Mercedes és a McLaren sem reagált azonnal, egyedül Verstappen követte le a ferraris stratégiáját. Míg az „ezüstnyilak” és a wokingiak két kiállásra játszottak, Hamilton megkezdte a visszazárkózást: először Piastrit utasította maga mögé, és a más taktikát követő Leclerc sem állta az útját.

Az élen eközben fokozódott a helyzet: Antonelli a második etapon végig jó tempót diktált, és a 30. körben teljesen fel is ért a vezető Russellre! Az olasz védekezésre kényszerítette a csapattársát, miközben Hamilton rohamosan közeledett a top 3-ra. A Mercedes nem is nézte jó szemmel a pilótái küzdelmét, és arra kérte Antonellit, hogy inkább tartsa a pozíciót a kiállásokig.

Norris a 36. körben teljesítette az utolsó cseréjét, egy körrel később Russell, majd Antonelli is reagált rá. Ekkor Hamilton 15 másodperc előnnyel vezetett, s a 41. körben a szerencse is az oldalára állt: Alonso alatt megállt az Aston Martin, aminek következtében először sárga zászlós jelzés, majd virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. A korlátozást kihasználva Verstappen és Hamilton is kijött kerékcserére, a holland az épp a vsc-fázis előtt cserélő Leclerc előtt, míg a brit az élen tért vissza!

A hétszeres világbajnok 25 körrel a vége előtt szűk három másodperc előnnyel vezetett, de a különbséget folyamatosan növelte Russellhez képest, akit szorosan követett Antonelli és Norris is. Míg Hamilton több mint 15 másodperc felé növelte előnyét, a Mercedes duója a 60. körben újra egymásnak feszült. Antonelli a 61. körben meg is előzte csapattársát, ám nem sokkal az előzés után hirtelen megadta magát alatta az autó. Ugyanebben a körben Leclerc is visszalassult, és bár még visszaevickélt a bokszba, onnan már nem tudott visszatérni.

Az autómentés idejére virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe, és a korlátozás az utolsó körben ért véget. Hamilton ekkor közel 20 másodperc előnnyel vezetett, és már nem is engedte ki kezéből a győzelmet az utolsó 4657 méteren. A hétszeres bajnok 686 nap után tért vissza a dobogó felső fokára, a Ferrari versenyzőjeként az első, míg teljes pályafutását nézve a 106. győzelmét aratta. A sikere révén 41 pontra csökkentette hátrányát a bajnoki összetettben.

Hamiltont Russell és Norris fogta közre, vagyis összejött a teljes brit pódium Spanyolországban – ilyen legutóbb az 1968-as Watkins Glen-i futamon (1. Jackie Stewart, 2. Graham Hill, 3. John Surtees) fordult elő az F1-ben. Az első ötöst Verstappen és Piastri zárta, a hatodik Hadjar lett, majd Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson, valamint Lindblad tette teljessé a pontszerzők névsorát, vagyis az Alpine és a Racing Bulls is kettős pontszerzést könyvelhetett el.

Folytatás két hét múlva az Osztrák Nagydíjjal.

KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari - 2. George Russell brit Mercedes 19.561 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 23.719 mp h. 4. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 40.497 mp h. 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 58.661 mp h. 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1 kör h. 7. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör h. 8. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 2 kör h. 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 2 kör h. 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 2 kör h. 14. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 3 kör h. 15. Charles Leclerc monacói Ferrari 4 kör h. 16. Kimi Antonelli olasz Mercedes 5 kör h. 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 6 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 55 feladta Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 37 feladta Nico Hülkenberg német Audi 29 feladta Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 15 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 5 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 6 9 156 2. Lewis Hamilton 1 4 10 115 3. George Russell 1 3 8 106 4. Charles Leclerc – 2 8 75 5. Lando Norris – 2 7 73 6. Oscar Piastri – 2 6 58 7. Max Verstappen – 1 7 55 8. Pierre Gasly – 1 7 41 9. Isack Hadjar – – 4 34 10. Liam Lawson – – 6 26 11. Franco Colapinto – – 4 19 12. Oliver Bearman – – 4 18 13. Arvid Lindblad – – 4 12 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Fernando Alonso – – 1 1