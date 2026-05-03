Antonelli-győzelem, kettős McLaren-dobogó és Leclerc-dráma Miamiban

Ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, szombatról vasárnapra virradóan megérkeztek a sötét fellegek a Miami Nagydíj helyszínére. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már az előző napon esőveszélyt hirdetett, s három órával előrébb is hozta a futam rajtját, hogy nagyobb mozgástere legyen, hiszen egész nap záporokat és villámlásokkal kísért zivatarokat jósoltak a térségben.

Ez utóbbi különösen nagy problémát jelentett, hiszen az Egyesült Államokban érvényes szabályozás szerint, ha 6-10 mérföldes körzetben villámlás van, akkor be kell szüntetni a sporttevékenységet, és csak az utolsó villámlástól számított legalább harminc perc múlva lehet folytatni az eseményt. A viharos időjárás a helyi idő szerint reggelre előrehozott betétfutam megrendezését meghiúsította, de a Formula–2-es mezőny el tudott rajtolni Floridában, igaz, biztonsági autó mögött.

A csapadék megérkeztével ugyanakkor nem hűlt le az idő, továbbra is közel 30 Celsius-fokig kúsztak a higanyszálak, így arra lehetett számítani, hogy adott esetben gyorsan felszárad az 5.412 km hosszú nyomvonal. Ez történt a rajt előtt is, így a verseny száraz körülmények között indult, de az előrejelzések alapján arra lehetett számítani, hogy a versenyen még érkezik utánpótlás.

A pole pozícióból sorozatban harmadszor Andrea Kimi Antonelli várhatta a piros lámpák kialvását, mellőle meglepetésre az áttervezett Red Bullban már sokkal magabiztosabban vezető Max Verstappen rugaszkodhatott el, míg a második soron Charles Leclerc és a hétvégi sprinteseményeken rajtelsőséget, illetve győzelmet szerző Lando Norris osztozott.

Az ötödik pozícióból az egyéni összetettben 7 pont hátránnyal második George Russell, míg mellőle korábbi csapattársa Lewis Hamilton vághatott neki a versenynek. Isack Hadjar a kizárása után új motorelemeket, és ezáltal további rajtbüntetést is kapott, és a bokszutcából volt kénytelen indulni.

Ami a gumistratégiát illeti, a Red Bull francia pilótája jelentette a kivételt, hiszen ő a kemény gumi mellett döntött, míg a másik huszonegy versenyző a közepes mellett tette le a voksát.

Antonelli elrugaszkodása ezúttal sem sikerült a legjobban, igaz, ezúttal az első kanyarba menet továbbra is versenyben volt az első helyért: az olasz Verstappennel és Leclerc-rel együtt érkezett meg a féktávhoz, a Mercedes-pilóta a bukótéren szántott át, majd a második helyen sorolt be, a Red Bull-os megpördült, csodával határos módon megfogta, elkerülte az ütközést, és a 9. helyen találta magát, míg a ferraris köszönte, és átvette a vezetést.

Harmadikként Norris fordult el, majd Piastri és Russell alkotta a to 5-öt, miközben Hamilton Franco Colapintóval ért össze, de nem vesztettek pozíciót, és mindketten folytatni tudták, igaz, a Ferrari autója sérült. Az élen Leclerc nem igazán tudott ellépni, Antonelli szorosan tapadt rá, és a negyedik körben meg is előzte a ferrarist. Öröme ugyanakkor nem tartott sokáig, hiszen a monacói egy körrel később visszavette a vezetést tőle, ráadásul Norris is elment mellette közvetlen a biztonsági autós szakasz előtt, így visszaesett a harmadik pozícióba.

A korlátozást Hadjar és Pierre Gasly idézte elő: a francia hibázott, és falba szállt a Red Bull-lal, míg a franciát Liam Lawson találta el hátulról, az Alpine felrepült a levegőbe, és az autót a fal állította meg. A safety car fázis alatt Verstappen jött ki friss kemény gumikért, miközben Lawson és Hülkenberg is feladni kényszerült a futamot.

Az újraindításnál Leclerc megtartott a vezetést Norris és Antonelli előtt, de a hármas mögött kemény csata alakult ki Russell és Piastri között. Az ausztrálnak végül sikerült megszereznie a negyedik helyet, ráadásul a brit korábbi csapattársát, Hamiltont is megkapta a nyakába, így védekeznie kellett.

Noha a két honfitárs között nem történt helycsere, az élen fokozódott a helyzet, s Leclerc rövid időn belül két helyet is vesztett, igaz, eleinte ellenállni próbált. Először Norris ment el mellette, majd Antonelli is megelőzte őt, ám az első alkalommal még sikerült visszavennie a pozíciót. Utána viszont már nem tudott mit tenni, visszaesett a harmadik helyre, ráadásul nem sokkal később Piastri ellen is védekeznie kellett. A monacói, ausztrál kettős oda-vissza előzte egymást, de végül maradt közöttük az eredeti pozíció.

Miközben mindenki az esőt várta, a Mercedes úgy döntött, kihívja Russellt friss keményért, őt nem sokkal később Leclerc követte a bokszutcába, aki egy pozíciót vesztett a brittel szemben a kerékcserék során. A monacóinak nem tetszett az időzítés, de a várt esőzés nem igazán volt hatással a pályán zajló eseményekre.

Az élmezőnyből Antonelli folytatta a kerékcserék sorát a 27. körben, amire a következőben a vezető Norris is reagált. A brit ugyan épphogy visszajött a Mercedes előtt, a hideg gumikon nem tudta megtartani a pozícióját, és Antonelli elhúzott mellette. Ezt követően rövid ideig Piastri, majd Verstappen is vezette a mezőnyt, ám míg előbbi a kerékcseréje miatt vesztett pozíciókat, utóbbira egyszerűen felért Antonelli és Norris, és viszonylag rövid időn belül mind a ketten meg is előzték őt.

Verstappen a harmadik helyről folytatta a küzdelmet, mögötte Russell és Leclerc érkezett, akik hamarosan csatába is bonyolódtak egymással. A párharcban a monacói kerekedett felül, ráadásul a mercedesesre néhány körön belül Piastri is megérkezett. Több odavissza előzés után a mclarenes jött ki győztesen a küzdelemből, és átvette az ötödik pozíciót, míg csapattársa, Norris az élen haladó Antonelli mögött lopta folyamatosan a távolságot, és a 37. körben meg is érkezett rá.

Noha Norris hosszú körökön keresztül egy másodpercen belül haladt a Mercedes-pilótához képest, nem tudott előzési pozícióba sem kerülni, majd lassan elkezdett leszakadni. A kettős mögött ugyanakkor fokozódtak az izgalmak: Verstappen egyre lassabb tempót diktált, amit kihasználva Leclerc körről körre közeledett hozzá, és tíz körrel a vége előtt utol is érte őt.

Noha Verstappen igyekezett megnehezíteni a ferraris dolgát, a monacói kétszer is elment a holland mellett, majd rövidesen le is szakította magáról az ellenfelét, akire hamarosan Piastri is felért, majd megelőzte őt. Az ausztrált Russell követte a sorban, aki az 54. körben tüntette el a lemaradását, míg a kettős előtt Piastri kezdte támadni Leclerc-t a harmadik helyért.

A McLaren-pilóta az utolsó előtti körben talált fogást a ferrarison, és előrelépett a harmadik pozícióba, miközben Leclerc nem sokkal később megpördült, és a falat is súrolta. Az autó sérült, és a pilóta nem is tudott kitartani a negyedik helyen, az utolsó kanyarokban a közben egymással helyet cserélő Russell és Verstappen is elment mellette, így hatodikként látta meg a kockás zászlót.

Antonelli eközben magabiztosan, több mint három másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Norris előtt, míg a McLaren kettős dobogóját Piastri tette teljessé a harmadik helyével. A top 5-öt tehát Russell és Verstappen egészítette ki, előbbi lemaradása ezzel 20 pontra nőtt az egyéni vb-összetettben. A visszaeső Leclerc-t Hamilton követte a sorban, majd a pályafutása legjobb eredményét beállító Franco Colapinto, valamint a Williams párosa zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás május 22. és 24. között a Kanadai Nagydíjjal.

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3.264 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 27.092 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 43.051 mp h. 5. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 43.949 mp h. 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 44.245 mp h. 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 53.753 mp h. 8. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1 kör h. 16. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör h. 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Nico Hülkenberg német Audi 7 feladta Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 6 feladta Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 4 feladta Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 4 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 3 4 6 100 2. George Russell 1 2 6 80 3. Charles Leclerc – 2 6 63 4. Lando Norris – 1 5 51 5. Lewis Hamilton – 1 6 49 6. Oscar Piastri – 2 4 43 7. Max Verstappen – – 4 26 8. Oliver Bearman – – 3 17 9. Pierre Gasly – – 4 16 10. Liam Lawson – – 3 10 11. Franco Colapinto – – 2 5 12. Isack Hadjar – – 1 4 12. Arvid Lindblad – – 1 4 14. Carlos Sainz – – 2 4 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1