Antonelli-győzelem, kettős McLaren-dobogó és Leclerc-dráma Miamiban
Ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, szombatról vasárnapra virradóan megérkeztek a sötét fellegek a Miami Nagydíj helyszínére. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már az előző napon esőveszélyt hirdetett, s három órával előrébb is hozta a futam rajtját, hogy nagyobb mozgástere legyen, hiszen egész nap záporokat és villámlásokkal kísért zivatarokat jósoltak a térségben.
Ez utóbbi különösen nagy problémát jelentett, hiszen az Egyesült Államokban érvényes szabályozás szerint, ha 6-10 mérföldes körzetben villámlás van, akkor be kell szüntetni a sporttevékenységet, és csak az utolsó villámlástól számított legalább harminc perc múlva lehet folytatni az eseményt. A viharos időjárás a helyi idő szerint reggelre előrehozott betétfutam megrendezését meghiúsította, de a Formula–2-es mezőny el tudott rajtolni Floridában, igaz, biztonsági autó mögött.
A csapadék megérkeztével ugyanakkor nem hűlt le az idő, továbbra is közel 30 Celsius-fokig kúsztak a higanyszálak, így arra lehetett számítani, hogy adott esetben gyorsan felszárad az 5.412 km hosszú nyomvonal. Ez történt a rajt előtt is, így a verseny száraz körülmények között indult, de az előrejelzések alapján arra lehetett számítani, hogy a versenyen még érkezik utánpótlás.
A pole pozícióból sorozatban harmadszor Andrea Kimi Antonelli várhatta a piros lámpák kialvását, mellőle meglepetésre az áttervezett Red Bullban már sokkal magabiztosabban vezető Max Verstappen rugaszkodhatott el, míg a második soron Charles Leclerc és a hétvégi sprinteseményeken rajtelsőséget, illetve győzelmet szerző Lando Norris osztozott.
Az ötödik pozícióból az egyéni összetettben 7 pont hátránnyal második George Russell, míg mellőle korábbi csapattársa Lewis Hamilton vághatott neki a versenynek. Isack Hadjar a kizárása után új motorelemeket, és ezáltal további rajtbüntetést is kapott, és a bokszutcából volt kénytelen indulni.
Ami a gumistratégiát illeti, a Red Bull francia pilótája jelentette a kivételt, hiszen ő a kemény gumi mellett döntött, míg a másik huszonegy versenyző a közepes mellett tette le a voksát.
Antonelli elrugaszkodása ezúttal sem sikerült a legjobban, igaz, ezúttal az első kanyarba menet továbbra is versenyben volt az első helyért: az olasz Verstappennel és Leclerc-rel együtt érkezett meg a féktávhoz, a Mercedes-pilóta a bukótéren szántott át, majd a második helyen sorolt be, a Red Bull-os megpördült, csodával határos módon megfogta, elkerülte az ütközést, és a 9. helyen találta magát, míg a ferraris köszönte, és átvette a vezetést.
Harmadikként Norris fordult el, majd Piastri és Russell alkotta a to 5-öt, miközben Hamilton Franco Colapintóval ért össze, de nem vesztettek pozíciót, és mindketten folytatni tudták, igaz, a Ferrari autója sérült. Az élen Leclerc nem igazán tudott ellépni, Antonelli szorosan tapadt rá, és a negyedik körben meg is előzte a ferrarist. Öröme ugyanakkor nem tartott sokáig, hiszen a monacói egy körrel később visszavette a vezetést tőle, ráadásul Norris is elment mellette közvetlen a biztonsági autós szakasz előtt, így visszaesett a harmadik pozícióba.
A korlátozást Hadjar és Pierre Gasly idézte elő: a francia hibázott, és falba szállt a Red Bull-lal, míg a franciát Liam Lawson találta el hátulról, az Alpine felrepült a levegőbe, és az autót a fal állította meg. A safety car fázis alatt Verstappen jött ki friss kemény gumikért, miközben Lawson és Hülkenberg is feladni kényszerült a futamot.
Az újraindításnál Leclerc megtartott a vezetést Norris és Antonelli előtt, de a hármas mögött kemény csata alakult ki Russell és Piastri között. Az ausztrálnak végül sikerült megszereznie a negyedik helyet, ráadásul a brit korábbi csapattársát, Hamiltont is megkapta a nyakába, így védekeznie kellett.
Noha a két honfitárs között nem történt helycsere, az élen fokozódott a helyzet, s Leclerc rövid időn belül két helyet is vesztett, igaz, eleinte ellenállni próbált. Először Norris ment el mellette, majd Antonelli is megelőzte őt, ám az első alkalommal még sikerült visszavennie a pozíciót. Utána viszont már nem tudott mit tenni, visszaesett a harmadik helyre, ráadásul nem sokkal később Piastri ellen is védekeznie kellett. A monacói, ausztrál kettős oda-vissza előzte egymást, de végül maradt közöttük az eredeti pozíció.
Miközben mindenki az esőt várta, a Mercedes úgy döntött, kihívja Russellt friss keményért, őt nem sokkal később Leclerc követte a bokszutcába, aki egy pozíciót vesztett a brittel szemben a kerékcserék során. A monacóinak nem tetszett az időzítés, de a várt esőzés nem igazán volt hatással a pályán zajló eseményekre.
Az élmezőnyből Antonelli folytatta a kerékcserék sorát a 27. körben, amire a következőben a vezető Norris is reagált. A brit ugyan épphogy visszajött a Mercedes előtt, a hideg gumikon nem tudta megtartani a pozícióját, és Antonelli elhúzott mellette. Ezt követően rövid ideig Piastri, majd Verstappen is vezette a mezőnyt, ám míg előbbi a kerékcseréje miatt vesztett pozíciókat, utóbbira egyszerűen felért Antonelli és Norris, és viszonylag rövid időn belül mind a ketten meg is előzték őt.
Verstappen a harmadik helyről folytatta a küzdelmet, mögötte Russell és Leclerc érkezett, akik hamarosan csatába is bonyolódtak egymással. A párharcban a monacói kerekedett felül, ráadásul a mercedesesre néhány körön belül Piastri is megérkezett. Több odavissza előzés után a mclarenes jött ki győztesen a küzdelemből, és átvette az ötödik pozíciót, míg csapattársa, Norris az élen haladó Antonelli mögött lopta folyamatosan a távolságot, és a 37. körben meg is érkezett rá.
Noha Norris hosszú körökön keresztül egy másodpercen belül haladt a Mercedes-pilótához képest, nem tudott előzési pozícióba sem kerülni, majd lassan elkezdett leszakadni. A kettős mögött ugyanakkor fokozódtak az izgalmak: Verstappen egyre lassabb tempót diktált, amit kihasználva Leclerc körről körre közeledett hozzá, és tíz körrel a vége előtt utol is érte őt.
Noha Verstappen igyekezett megnehezíteni a ferraris dolgát, a monacói kétszer is elment a holland mellett, majd rövidesen le is szakította magáról az ellenfelét, akire hamarosan Piastri is felért, majd megelőzte őt. Az ausztrált Russell követte a sorban, aki az 54. körben tüntette el a lemaradását, míg a kettős előtt Piastri kezdte támadni Leclerc-t a harmadik helyért.
A McLaren-pilóta az utolsó előtti körben talált fogást a ferrarison, és előrelépett a harmadik pozícióba, miközben Leclerc nem sokkal később megpördült, és a falat is súrolta. Az autó sérült, és a pilóta nem is tudott kitartani a negyedik helyen, az utolsó kanyarokban a közben egymással helyet cserélő Russell és Verstappen is elment mellette, így hatodikként látta meg a kockás zászlót.
Antonelli eközben magabiztosan, több mint három másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Norris előtt, míg a McLaren kettős dobogóját Piastri tette teljessé a harmadik helyével. A top 5-öt tehát Russell és Verstappen egészítette ki, előbbi lemaradása ezzel 20 pontra nőtt az egyéni vb-összetettben. A visszaeső Leclerc-t Hamilton követte a sorban, majd a pályafutása legjobb eredményét beállító Franco Colapinto, valamint a Williams párosa zárta a pontszerzők sorát.
Folytatás május 22. és 24. között a Kanadai Nagydíjjal.
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.264 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|27.092 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.051 mp h.
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|43.949 mp h.
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|44.245 mp h.
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|53.753 mp h.
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|7
|feladta
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|6
|feladta
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|4
|feladta
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|4
|feladta
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|3
|4
|6
|100
|2.
|George Russell
|1
|2
|6
|80
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|6
|63
|4.
|Lando Norris
|–
|1
|5
|51
|5.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|6
|49
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|4
|43
|7.
|Max Verstappen
|–
|–
|4
|26
|8.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|9.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|2
|5
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|12.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|2
|4
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|180
|2.
|Ferrari
|112
|3.
|McLaren-Mercedes
|94
|4.
|Red Bull-Ford
|30
|5.
|Alpine-Mercedes
|21
|6.
|Haas-Ferrari
|18
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|5
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00