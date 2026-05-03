Antonelli-győzelem, kettős McLaren-dobogó és Leclerc-dráma Miamiban

2026.05.03. 20:33
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) aratott győzelmet a Formula–1-es Miami Nagydíj vasárnapi versenyén. A vb-éllovas mögött Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a két McLaren ért célba, míg az első ötöst George Russell (Mercedes) és Max Verstappen (Red Bull) tette teljessé.

Ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, szombatról vasárnapra virradóan megérkeztek a sötét fellegek a Miami Nagydíj helyszínére. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már az előző napon esőveszélyt hirdetett, s három órával előrébb is hozta a futam rajtját, hogy nagyobb mozgástere legyen, hiszen egész nap  záporokat és villámlásokkal kísért zivatarokat jósoltak a térségben.

Ez utóbbi különösen nagy problémát jelentett, hiszen az Egyesült Államokban érvényes szabályozás szerint, ha 6-10 mérföldes körzetben villámlás van, akkor be kell szüntetni a sporttevékenységet, és csak az utolsó villámlástól számított legalább harminc perc múlva lehet folytatni az eseményt. A viharos időjárás a helyi idő szerint reggelre előrehozott betétfutam megrendezését meghiúsította, de a Formula–2-es mezőny el tudott rajtolni Floridában, igaz, biztonsági autó mögött.

A csapadék megérkeztével ugyanakkor nem hűlt le az idő, továbbra is közel 30 Celsius-fokig kúsztak a higanyszálak, így arra lehetett számítani, hogy adott esetben gyorsan felszárad az 5.412 km hosszú nyomvonal. Ez történt a rajt előtt is, így a verseny száraz körülmények között indult, de az előrejelzések alapján arra lehetett számítani, hogy a versenyen még érkezik utánpótlás.

A pole pozícióból sorozatban harmadszor Andrea Kimi Antonelli várhatta a piros lámpák kialvását, mellőle meglepetésre az áttervezett Red Bullban már sokkal magabiztosabban vezető Max Verstappen rugaszkodhatott el, míg a második soron Charles Leclerc és a hétvégi sprinteseményeken rajtelsőséget, illetve győzelmet szerző Lando Norris osztozott.

Az ötödik pozícióból az egyéni összetettben 7 pont hátránnyal második George Russell, míg mellőle korábbi csapattársa Lewis Hamilton vághatott neki a versenynek. Isack Hadjar a kizárása után új motorelemeket, és ezáltal további rajtbüntetést is kapott, és a bokszutcából volt kénytelen indulni.

Ami a gumistratégiát illeti, a Red Bull francia pilótája jelentette a kivételt, hiszen ő a kemény gumi mellett döntött, míg a másik huszonegy versenyző a közepes mellett tette le a voksát.

Antonelli elrugaszkodása ezúttal sem sikerült a legjobban, igaz, ezúttal az első kanyarba menet továbbra is versenyben volt az első helyért: az olasz Verstappennel és Leclerc-rel együtt érkezett meg a féktávhoz, a Mercedes-pilóta a bukótéren szántott át, majd a második helyen sorolt be, a Red Bull-os megpördült, csodával határos módon megfogta, elkerülte az ütközést, és a 9. helyen találta magát, míg a ferraris köszönte, és átvette a vezetést.

Harmadikként Norris fordult el, majd Piastri és Russell alkotta a to 5-öt, miközben Hamilton Franco Colapintóval ért össze, de nem vesztettek pozíciót, és mindketten folytatni tudták, igaz, a Ferrari autója sérült. Az élen Leclerc nem igazán tudott ellépni, Antonelli szorosan tapadt rá, és a negyedik körben meg is előzte a ferrarist. Öröme ugyanakkor nem tartott sokáig, hiszen a monacói egy körrel később visszavette a vezetést tőle, ráadásul Norris is elment mellette közvetlen a biztonsági autós szakasz előtt, így visszaesett a harmadik pozícióba.

A korlátozást Hadjar és Pierre Gasly idézte elő: a francia hibázott, és falba szállt a Red Bull-lal, míg a franciát Liam Lawson találta el hátulról, az Alpine felrepült a levegőbe, és az autót a fal állította meg. A safety car fázis alatt Verstappen jött ki friss kemény gumikért, miközben Lawson és Hülkenberg is feladni kényszerült a futamot.

Az újraindításnál Leclerc megtartott a vezetést Norris és Antonelli előtt, de a hármas mögött kemény csata alakult ki Russell és Piastri között. Az ausztrálnak végül sikerült megszereznie a negyedik helyet, ráadásul a brit korábbi csapattársát, Hamiltont is megkapta a nyakába, így védekeznie kellett.

Noha a két honfitárs között nem történt helycsere, az élen fokozódott a helyzet, s Leclerc rövid időn belül két helyet is vesztett, igaz, eleinte ellenállni próbált. Először Norris ment el mellette, majd Antonelli is megelőzte őt, ám az első alkalommal még sikerült visszavennie a pozíciót. Utána viszont már nem tudott mit tenni, visszaesett a harmadik helyre, ráadásul nem sokkal később Piastri ellen is védekeznie kellett. A monacói, ausztrál kettős oda-vissza előzte egymást, de végül maradt közöttük az eredeti pozíció.

Miközben mindenki az esőt várta, a Mercedes úgy döntött, kihívja Russellt friss keményért, őt nem sokkal később Leclerc követte a bokszutcába, aki egy pozíciót vesztett a brittel szemben a kerékcserék során. A monacóinak nem tetszett az időzítés, de a várt esőzés nem igazán volt hatással a pályán zajló eseményekre.

Az élmezőnyből Antonelli folytatta a kerékcserék sorát a 27. körben, amire a következőben a vezető Norris is reagált. A brit ugyan épphogy visszajött a Mercedes előtt, a hideg gumikon nem tudta megtartani a pozícióját, és Antonelli elhúzott mellette. Ezt követően rövid ideig Piastri, majd Verstappen is vezette a mezőnyt, ám míg előbbi a kerékcseréje miatt vesztett pozíciókat, utóbbira egyszerűen felért Antonelli és Norris, és viszonylag rövid időn belül mind a ketten meg is előzték őt.

Verstappen a harmadik helyről folytatta a küzdelmet, mögötte Russell és Leclerc érkezett, akik hamarosan csatába is bonyolódtak egymással. A párharcban a monacói kerekedett felül, ráadásul a mercedesesre néhány körön belül Piastri is megérkezett. Több odavissza előzés után a mclarenes jött ki győztesen a küzdelemből, és átvette az ötödik pozíciót, míg csapattársa, Norris az élen haladó Antonelli mögött lopta folyamatosan a távolságot, és a 37. körben meg is érkezett rá.

Noha Norris hosszú körökön keresztül egy másodpercen belül haladt a Mercedes-pilótához képest, nem tudott előzési pozícióba sem kerülni, majd lassan elkezdett leszakadni. A kettős mögött ugyanakkor fokozódtak az izgalmak: Verstappen egyre lassabb tempót diktált, amit kihasználva Leclerc körről körre közeledett hozzá, és tíz körrel a vége előtt utol is érte őt.

Noha Verstappen igyekezett megnehezíteni a ferraris dolgát, a monacói kétszer is elment a holland mellett, majd rövidesen le is szakította magáról az ellenfelét, akire hamarosan Piastri is felért, majd megelőzte őt. Az ausztrált Russell követte a sorban, aki az 54. körben tüntette el a lemaradását, míg a kettős előtt Piastri kezdte támadni Leclerc-t a harmadik helyért.

A McLaren-pilóta az utolsó előtti körben talált fogást a ferrarison, és előrelépett a harmadik pozícióba, miközben Leclerc nem sokkal később megpördült, és a falat is súrolta. Az autó sérült, és a pilóta nem is tudott kitartani a negyedik helyen, az utolsó kanyarokban a közben egymással helyet cserélő Russell és Verstappen is elment mellette, így hatodikként látta meg a kockás zászlót.

Antonelli eközben magabiztosan, több mint három másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Norris előtt, míg a McLaren kettős dobogóját Piastri tette teljessé a harmadik helyével. A top 5-öt tehát Russell és Verstappen egészítette ki, előbbi lemaradása ezzel 20 pontra nőtt az egyéni vb-összetettben. A visszaeső Leclerc-t Hamilton követte a sorban, majd a pályafutása legjobb eredményét beállító Franco Colapinto, valamint a Williams párosa zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás május 22. és 24. között a Kanadai Nagydíjjal.

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes3.264 mp h. 
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes27.092 mp h. 
4.George RussellbritMercedes43.051 mp h. 
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford43.949 mp h. 
6.Charles LeclercmonacóiFerrari44.245 mp h. 
7.Lewis HamiltonbritFerrari53.753 mp h. 
8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes  
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes  
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes  
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
14.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Nico HülkenbergnémetAudi7feladta
 Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford6feladta
 Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes4feladta
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford4feladta

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli346100
2. George Russell12680
3. Charles Leclerc2663
4. Lando Norris1551
5. Lewis Hamilton1649
6. Oscar Piastri2443
7. Max Verstappen426
8. Oliver Bearman317
9. Pierre Gasly416
10. Liam Lawson310
11. Franco Colapinto25
12. Isack Hadjar14
12. Arvid Lindblad14
14. Carlos Sainz24
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes180
2. Ferrari112
3. McLaren-Mercedes94
4. Red Bull-Ford30
5. Alpine-Mercedes21
6. Haas-Ferrari18
7. Racing Bulls-Ford14
8. Williams-Mercedes5
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

 

