Nemzeti Sportrádió

Csúcstalálkozók a dobogón: Göncz-Senna, Deutsch-Schumacher, Lamperth-Räikkönen és a többiek

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
2026.07.26. 11:54
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Schmitt Pál (balra) adta át 2011-benJenson Buttonnak a „hatlábú kutyát” (Fotó: NS-archív)
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F1 Magyar Nagydíj Forma-1 Formula-1
A Formula–1-es Magyar Nagydíj győztesének járó trófeát megnyerni hatalmas dicsőség, de azért átadni sem semmi. Politikusok és közjogi méltóságok már négy évtizede ráznak kezet hazánkban a mindenkori legjobb versenyzőkkel. Íme, a dobogós csúcstalálkozók!

Lázár Györgytől Szalay-Bobrovniczky Kritsófig, Nelson Piquet-től Lando Norrisig.

A Formula–1-es Magyar Nagydíj története immár 40 évre tekint vissza, így – egy kakukktojástól eltekintve – azóta adatik meg hazánk vezető politikusainak, hogy a vasárnapi hungaroringi száguldást követően átnyújtsák a győztes trófeát az aktuális legjobbnak.

Az első évben, 1986-ban még a szocialista berendezkedésű Magyarország Minisztertanácsának elnöke adta át a díjat, de az azt követő évtizedekben közlekedési miniszterektől kezdve sportminisztereken át egyéb tárcavezetőkig számos politikus nyújtott kezet a dobogó tetején álló versenyzőnek. Érdekesség, hogy köztársasági elnökeink közül csak Göncz Árpád és Schmitt Pál vállalkozott a megtisztelő szerepre, ők is csupán egy, illetve két alkalommal.

De figyelembe véve, hogy 1986 óta minden alkalommal szerepelt nálunk a Formula–1 mezőnye, az is meglepő, hogy e tekintetben csupán ketten tripláztak: 
Deutsch Tamás és Seszták Miklós – mindenki más legfeljebb kétszer adta át a trófeát. Fontos hangsúlyozni, hogy gyűjtésünkben csak azokat említjük meg, akik az első helyezettnek gratulálhattak, hiszen a dobogó második és harmadik fokára álló pilótának, valamint a győztes konstruktőrt képviselő csapattagnak más-más politikusok vagy sportvezetők szokták átnyújtani a serleget.

Ahogy 2020-ban az egész világot, úgy a dobogós ünneplést is a feje tetejére állította a Covid-járvány. Abban az idényben a magyar volt a második forduló, és még a legszigorúbb előírások voltak érvényben. Ennek következtében az volt az egyetlen év, amikor nem magyar politikus, hanem az F1-es nagydíjak akkori ceremóniamestere, Alexandre Molina nyújtotta át a győztes trófeát – szigorúan maszkban és kesztyűben…

A díjátadók személyét előre nem hozzák nyilvánosságra, azonban úgy tudjuk, hogy 2026-ban is hazánk egyik magas rangú politikusa adja majd át a herendi trófeát az idei győztesnek.

 

FORMULA–1 
Magyar Nagydíj, Hungaroring
8.35: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)
11.20: Formula–2, főfutam (Tv: M4 Sport)
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

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