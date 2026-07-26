Csúcstalálkozók a dobogón: Göncz-Senna, Deutsch-Schumacher, Lamperth-Räikkönen és a többiek

Lázár Györgytől Szalay-Bobrovniczky Kritsófig, Nelson Piquet-től Lando Norrisig.

A Formula–1-es Magyar Nagydíj története immár 40 évre tekint vissza, így – egy kakukktojástól eltekintve – azóta adatik meg hazánk vezető politikusainak, hogy a vasárnapi hungaroringi száguldást követően átnyújtsák a győztes trófeát az aktuális legjobbnak.

Az első évben, 1986-ban még a szocialista berendezkedésű Magyarország Minisztertanácsának elnöke adta át a díjat, de az azt követő évtizedekben közlekedési miniszterektől kezdve sportminisztereken át egyéb tárcavezetőkig számos politikus nyújtott kezet a dobogó tetején álló versenyzőnek. Érdekesség, hogy köztársasági elnökeink közül csak Göncz Árpád és Schmitt Pál vállalkozott a megtisztelő szerepre, ők is csupán egy, illetve két alkalommal.

De figyelembe véve, hogy 1986 óta minden alkalommal szerepelt nálunk a Formula–1 mezőnye, az is meglepő, hogy e tekintetben csupán ketten tripláztak:

Deutsch Tamás és Seszták Miklós – mindenki más legfeljebb kétszer adta át a trófeát. Fontos hangsúlyozni, hogy gyűjtésünkben csak azokat említjük meg, akik az első helyezettnek gratulálhattak, hiszen a dobogó második és harmadik fokára álló pilótának, valamint a győztes konstruktőrt képviselő csapattagnak más-más politikusok vagy sportvezetők szokták átnyújtani a serleget.

Ahogy 2020-ban az egész világot, úgy a dobogós ünneplést is a feje tetejére állította a Covid-járvány. Abban az idényben a magyar volt a második forduló, és még a legszigorúbb előírások voltak érvényben. Ennek következtében az volt az egyetlen év, amikor nem magyar politikus, hanem az F1-es nagydíjak akkori ceremóniamestere, Alexandre Molina nyújtotta át a győztes trófeát – szigorúan maszkban és kesztyűben…

A díjátadók személyét előre nem hozzák nyilvánosságra, azonban úgy tudjuk, hogy 2026-ban is hazánk egyik magas rangú politikusa adja majd át a herendi trófeát az idei győztesnek.

FORMULA–1

Magyar Nagydíj, Hungaroring

8.35: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)

11.20: Formula–2, főfutam (Tv: M4 Sport)

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!