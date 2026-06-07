Monacói rulett: Antonelli sorozatban ötödször nyert, és a hercegség legfiatalabb bajnoka lett
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli fantasztikus körrel szerezte meg a pole pozíciót a legnagyobb presztízsű versenyhétvégén, a Monacói Nagydíjon, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év hatodik futama előtt. A fiatal olasz előtt hatalmas lehetőség állt, hogy sorozatban ötödször nyerjen, és 43 pontos előnyét még tovább növelje az egyéni vb-összetettben, legfőbb riválisa, George Russell ugyanis a csalódást keltő hatodik rajthelyről rugaszkodott el.
Antonelli mellől Max Verstappen indulhatott, míg a második soron Lewis Hamilton és Charles Leclerc osztozott. A két Ferrari-versenyző a jó rajtban bízott, de tudták, hogy Monte-Carlóban rövid út vezet az első kanyarig, és hogy utána szinte lehetetlen az előzés.
A Scuderia kettőse mögül Isack Hadjar és Russell startolt, míg a fennállása 1000. futamát ünneplő McLaren a harmadik sort bérelte ki Oscar Piastrival és Lando Norrisszal. A kvalifikáció első szakaszában autót törő Gabriel Bortoleto eközben a bokszutcából volt kénytelen elindulni.
Ilyen előzmények után az jelentette a futam legnagyobb kérdését, hogy Antonelli folytatja-e a győzelmi sorozatát, vagy meglepetéseredmény születik a hercegségben.
Ami a gumistratégiát illeti, a két Cadillac-pilóta, Sergio Pérez és Valtteri Bottas kivételével mindenki a közepes gumi mellett döntött. A mexikói és a finn a lágy keveréket választotta. A rajt előtt valamennyi szakértő és résztvevő egy kiállásos taktikát várt.
Antonelli jól jött el, és sikerült megtartania az első helyet, míg a mellőle elrugaszkodni próbáló Verstappen szinte állva maradt a rajtnál, és a teljes mezőny elhúzott mellette. Bár a pilóta a bokszutcáig még el tudott vánszorogni a meghibásodott autóval, onnan már nem tért vissza, így korán véget ért számára a futam. A vb-éllovas mögött Hamilton, Leclerc sorrendben a Ferrari kettőse sorolt be, majd Hadjar és Russell zárta az első ötöst. Piastri a hatodik helyen fordult el, az őt támadni próbáló Norris pedig egy helyet veszített Pierre Gaslyval szemben.
Pérez eközben tévedésből Bortoleto üresen hagyott rajthelyét foglalta el a rajt előtt, amiért bokszutca-áthajtásos büntetést kapott. A mexikói a tizedik körig így már kétszer is megjárta a bokszutcát, mivel több pilótatársához hasonlóan már nagyon korán teljesítette a kötelező kerékcserét. Az élen Antonelli viszonylag gyorsan magabiztos előnyt épített ki, nyolc kör után már több mint 5 másodperccel előzte meg Hamiltont. Bár a brit némileg közeledni tudott, amikor az élmenők elkezdték utolérni a mezőny végét, az olasz utána magasabb tempóra kapcsolt. Antonelli több mint 10 másodperccel előzte meg Hamiltont, amikor a ferraris az élmezőnyből elsőként váltott kereket.
A brit a harmadik helyen tért vissza Antonelli és Leclerc mögé, mivel addigra több mint egy bokszkiállásnyi előnyt autózott ki a Red Bull-lal küszködő Hadjar előtt, aki feltartotta Russellt. A Mercedes britje a 32. körben unta meg a vonatozást, s bár a „vörös bikák” a következő körben reagáltak Hadjarral, a francia kerékcseréje nem sikerült tökéletesen, és elvesztette a pozíciót Russell-lel szemben.
Leclerc a 35., Antonelli a 37. körben járta meg a bokszutcát, a monacói harmadikként, míg az olasz kényelmes előnnyel az élen folytatta a versenyt. A kiállások során öt versenyző is vétett a szabályok ellen: Hamilton, Russell, Franco Colapinto, Gasly, valamint Piastri is 5 másodperc időbüntetést kapott bokszutcai gyorshajtása miatt.
Míg Hamiltonnak 12 másodperc előnye volt Leclerc előtt a kerékcserék után, Russell ezúttal Norris mögé ragadt be. A regnáló világbajnok már hosszú körök óta támadta Gaslyt, amikor megérkezett rá a már kereket cserélő mercedeses. A Norris feladata az lett volna, hogy feltartsa Russellt, helyzetbe hozva Piastrit, ám a 45. körben megadta magát a McLaren.
Antonelli folyamatosan növelte az előnyét az élen, Hamilton mögött viszont Leclerc kezdte lopni a távolságot, és a monacói az 52. körben fel is jött öt másodpercen belülre a márkatárshoz képest. Hátrébb a Williams-pilóták taktikáztak, Albon igyekezett feltartani a többieket, de egy ponton rontott, amit kihasználva Arvid Lindblad megelőzte. A thaiföldinek azonban így is sikerült segítenie a márkatársát, Sainz ugyanis előtte tudott visszatérni a saját cseréje után.
Noha ekkor úgy tűnt, rendeződtek a sorok a mezőnyben, az 60. körben jött az első csattanó: Lance Stroll falba állította az Aston Martint az utolsó szektorban, ami miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót. Ekkor többen – köztük Antonelli, Hamilton, Leclerc és Russell – is kereket cseréltek, Hadjar azonban továbbment.
Az olasz az élen folytatta, de előnye lenullázódott a büntetést letöltő Hamiltonnal szemben, aki a dupla kiállás révén a bosszankodó Leclerc előtt maradt. A büntetését nem letöltő Russell viszont helyet vesztett az egyetlen állva maradó Red Bull-lal szemben, míg Gasly újabb 5 másodperces büntetést szedett össze, amiért ismét átlépte a bokszutcai sebességhatárt.
Az újraindítást Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar és Russell sorrendben várhatta a top 5, de épphogy kiment a biztonsági autó, jöhetett is vissza a pályára. Bár Antonelli megtartotta a vezetést Hamilton előtt, Leclerc eldobta a Ferrarit hazai közönség előtt! A monacói azonnal a fékekre fogta az esetet, miközben a versenyirányítás hamarosan piros zászlóval megszakította a versenyt, miután feltöredezett az aszfalt a 19-es kanyarnál.
A kényszerszünet alatt Russell újabb rossz hírt kapott: bokszutcai áthajtásos büntetéssel sújtották, mert nem töltötte le az 5 másodperces időbüntetést a kiállása során. Vizsgálat indult ráadásul Hamilton és Hadjar ellen is: a brit és a francia a safety car fázis alatt több mint 10 autóhosszal maradt le az előtte haladóhoz képest.
A verseny helyi idő szerint 17 óra 12 perckor folytatódhatott, de a mezőny már korábban kijött a biztonsági autó mögött a pályára, hogy megnézze annak állapotát. Ezt követően Antonelli vezetésével újra a bokszutca felé vette az irányt, majd amikor zöldre váltott a lámpa, két felvezető kör jött az újabb állórajt előtt. Időközben kiderült, hogy megszüntették a vizsgálatot Hamilton és Hadjar ellen is, de utóbbinak még lesz jelenése a sportfelügyelők előtt a leintés után.
Antonelli jól jött el az újabb rajtnál, mögötte Hamilton fordult be, míg Hadjar Russell-lel és Gaslyval szemben is pozíciót vesztett. A harmadik helyre előrelépő Russell ekkor szinte teljesen rátaposott a fékre, aminek következtében nagyon összetorlódott mögötte a mezőny. Colapinto el is találta Sainzot a hajtűben, ami véget vetett a Williams-pilóta versenyének. Russell két körrel később töltötte le a bokszutca áthajtásos büntetését, és az utolsó előtti helyen tért vissza.
Csapattársa, Antonelli eközben hihetetlen tempót diktált az élen, és a kockás zászlóig több mint 6 másodperc előnyt épített ki közvetlen üldözője előtt. Az olasz magabiztos előnnyel szerezte meg Monacóban az első, a vb-n sorozatban az ötödik győzelmét, aminek révén hat nagydíj után 66 ponttal vezeti az egyéni összetettet. A mögötte befutó Hamilton az újabb második helyével megelőzte Russellt a bajnokságban, utóbbi lemaradása már 68 pont a vb-éllovashoz képest. Antonelli 19 éves és 286 napos korában diadalmaskodott vasárnap, ezzel minden idők legfiatalabb győztese lett Monacóban.
Harmadikként Gasly szelte át a célvonalat, de tíz másodperces büntetése miatt a hetedik helyre sorolták vissza. A harmadik helyre így Hadjar lépett előre, de ellene még vizsgálat folyik. Annak eredményére leginkább Piastri vár, aki negyedik lett a McLarennel. Az ausztrált Lawson, Lindblad sorrendben a két Racing Bulls követte. Az első tízest Albon, Ocon és a Cadillac első pontját szerző Pérez zárja, igaz, a mexikói pilótának is meg kell látogatnia még a sportfelügyelőket, így akár még a tizenegyedikként befutó Alonso is pontot szerezhet.
Folytatás jövő hétvégén a Katalán Nagydíjjal.
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|6.271 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.394 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|24.261 mp h.
|5.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|26.553 mp h.
|6.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|29.010 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|30.369 mp h.
|8.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|33.413 mp h.
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|37.140 mp h.
|10.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|39.153 mp h.
|11.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|41.899 mp h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|42.748 mp h.
|13.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.353 mp h.
|14.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|44.102 mp h.
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|48.964 mp h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|70
|feladta
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|64
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|56
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|43
|feladta
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|27
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|0
|feladta
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|–
|3
|9
|90
|3.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|60
|6.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Isack Hadjar
|–
|1
|3
|29
|9.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|26
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|6
|26
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|3
|13
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Sergio Pérez
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|244
|2.
|Ferrari
|165
|3.
|McLaren-Mercedes
|118
|4.
|Red Bull-Ford
|72
|5.
|Alpine-Mercedes
|41
|6.
|Racing Bulls-Ford
|39
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|1
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:13.978
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:13.026
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.720
|Időmérő
|1. Antonelli 1:12.051
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00