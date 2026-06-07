Monacói rulett: Antonelli sorozatban ötödször nyert, és a hercegség legfiatalabb bajnoka lett

A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli fantasztikus körrel szerezte meg a pole pozíciót a legnagyobb presztízsű versenyhétvégén, a Monacói Nagydíjon, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év hatodik futama előtt. A fiatal olasz előtt hatalmas lehetőség állt, hogy sorozatban ötödször nyerjen, és 43 pontos előnyét még tovább növelje az egyéni vb-összetettben, legfőbb riválisa, George Russell ugyanis a csalódást keltő hatodik rajthelyről rugaszkodott el.

Antonelli mellől Max Verstappen indulhatott, míg a második soron Lewis Hamilton és Charles Leclerc osztozott. A két Ferrari-versenyző a jó rajtban bízott, de tudták, hogy Monte-Carlóban rövid út vezet az első kanyarig, és hogy utána szinte lehetetlen az előzés.

A Scuderia kettőse mögül Isack Hadjar és Russell startolt, míg a fennállása 1000. futamát ünneplő McLaren a harmadik sort bérelte ki Oscar Piastrival és Lando Norrisszal. A kvalifikáció első szakaszában autót törő Gabriel Bortoleto eközben a bokszutcából volt kénytelen elindulni.

Ilyen előzmények után az jelentette a futam legnagyobb kérdését, hogy Antonelli folytatja-e a győzelmi sorozatát, vagy meglepetéseredmény születik a hercegségben.

Ami a gumistratégiát illeti, a két Cadillac-pilóta, Sergio Pérez és Valtteri Bottas kivételével mindenki a közepes gumi mellett döntött. A mexikói és a finn a lágy keveréket választotta. A rajt előtt valamennyi szakértő és résztvevő egy kiállásos taktikát várt.

Antonelli jól jött el, és sikerült megtartania az első helyet, míg a mellőle elrugaszkodni próbáló Verstappen szinte állva maradt a rajtnál, és a teljes mezőny elhúzott mellette. Bár a pilóta a bokszutcáig még el tudott vánszorogni a meghibásodott autóval, onnan már nem tért vissza, így korán véget ért számára a futam. A vb-éllovas mögött Hamilton, Leclerc sorrendben a Ferrari kettőse sorolt be, majd Hadjar és Russell zárta az első ötöst. Piastri a hatodik helyen fordult el, az őt támadni próbáló Norris pedig egy helyet veszített Pierre Gaslyval szemben.

Pérez eközben tévedésből Bortoleto üresen hagyott rajthelyét foglalta el a rajt előtt, amiért bokszutca-áthajtásos büntetést kapott. A mexikói a tizedik körig így már kétszer is megjárta a bokszutcát, mivel több pilótatársához hasonlóan már nagyon korán teljesítette a kötelező kerékcserét. Az élen Antonelli viszonylag gyorsan magabiztos előnyt épített ki, nyolc kör után már több mint 5 másodperccel előzte meg Hamiltont. Bár a brit némileg közeledni tudott, amikor az élmenők elkezdték utolérni a mezőny végét, az olasz utána magasabb tempóra kapcsolt. Antonelli több mint 10 másodperccel előzte meg Hamiltont, amikor a ferraris az élmezőnyből elsőként váltott kereket.

A brit a harmadik helyen tért vissza Antonelli és Leclerc mögé, mivel addigra több mint egy bokszkiállásnyi előnyt autózott ki a Red Bull-lal küszködő Hadjar előtt, aki feltartotta Russellt. A Mercedes britje a 32. körben unta meg a vonatozást, s bár a „vörös bikák” a következő körben reagáltak Hadjarral, a francia kerékcseréje nem sikerült tökéletesen, és elvesztette a pozíciót Russell-lel szemben.

Leclerc a 35., Antonelli a 37. körben járta meg a bokszutcát, a monacói harmadikként, míg az olasz kényelmes előnnyel az élen folytatta a versenyt. A kiállások során öt versenyző is vétett a szabályok ellen: Hamilton, Russell, Franco Colapinto, Gasly, valamint Piastri is 5 másodperc időbüntetést kapott bokszutcai gyorshajtása miatt.

Míg Hamiltonnak 12 másodperc előnye volt Leclerc előtt a kerékcserék után, Russell ezúttal Norris mögé ragadt be. A regnáló világbajnok már hosszú körök óta támadta Gaslyt, amikor megérkezett rá a már kereket cserélő mercedeses. A Norris feladata az lett volna, hogy feltartsa Russellt, helyzetbe hozva Piastrit, ám a 45. körben megadta magát a McLaren.

Antonelli folyamatosan növelte az előnyét az élen, Hamilton mögött viszont Leclerc kezdte lopni a távolságot, és a monacói az 52. körben fel is jött öt másodpercen belülre a márkatárshoz képest. Hátrébb a Williams-pilóták taktikáztak, Albon igyekezett feltartani a többieket, de egy ponton rontott, amit kihasználva Arvid Lindblad megelőzte. A thaiföldinek azonban így is sikerült segítenie a márkatársát, Sainz ugyanis előtte tudott visszatérni a saját cseréje után.

Noha ekkor úgy tűnt, rendeződtek a sorok a mezőnyben, az 60. körben jött az első csattanó: Lance Stroll falba állította az Aston Martint az utolsó szektorban, ami miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót. Ekkor többen – köztük Antonelli, Hamilton, Leclerc és Russell – is kereket cseréltek, Hadjar azonban továbbment.

Az olasz az élen folytatta, de előnye lenullázódott a büntetést letöltő Hamiltonnal szemben, aki a dupla kiállás révén a bosszankodó Leclerc előtt maradt. A büntetését nem letöltő Russell viszont helyet vesztett az egyetlen állva maradó Red Bull-lal szemben, míg Gasly újabb 5 másodperces büntetést szedett össze, amiért ismét átlépte a bokszutcai sebességhatárt.

Az újraindítást Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar és Russell sorrendben várhatta a top 5, de épphogy kiment a biztonsági autó, jöhetett is vissza a pályára. Bár Antonelli megtartotta a vezetést Hamilton előtt, Leclerc eldobta a Ferrarit hazai közönség előtt! A monacói azonnal a fékekre fogta az esetet, miközben a versenyirányítás hamarosan piros zászlóval megszakította a versenyt, miután feltöredezett az aszfalt a 19-es kanyarnál.

A kényszerszünet alatt Russell újabb rossz hírt kapott: bokszutcai áthajtásos büntetéssel sújtották, mert nem töltötte le az 5 másodperces időbüntetést a kiállása során. Vizsgálat indult ráadásul Hamilton és Hadjar ellen is: a brit és a francia a safety car fázis alatt több mint 10 autóhosszal maradt le az előtte haladóhoz képest.

A verseny helyi idő szerint 17 óra 12 perckor folytatódhatott, de a mezőny már korábban kijött a biztonsági autó mögött a pályára, hogy megnézze annak állapotát. Ezt követően Antonelli vezetésével újra a bokszutca felé vette az irányt, majd amikor zöldre váltott a lámpa, két felvezető kör jött az újabb állórajt előtt. Időközben kiderült, hogy megszüntették a vizsgálatot Hamilton és Hadjar ellen is, de utóbbinak még lesz jelenése a sportfelügyelők előtt a leintés után.

Antonelli jól jött el az újabb rajtnál, mögötte Hamilton fordult be, míg Hadjar Russell-lel és Gaslyval szemben is pozíciót vesztett. A harmadik helyre előrelépő Russell ekkor szinte teljesen rátaposott a fékre, aminek következtében nagyon összetorlódott mögötte a mezőny. Colapinto el is találta Sainzot a hajtűben, ami véget vetett a Williams-pilóta versenyének. Russell két körrel később töltötte le a bokszutca áthajtásos büntetését, és az utolsó előtti helyen tért vissza.

Csapattársa, Antonelli eközben hihetetlen tempót diktált az élen, és a kockás zászlóig több mint 6 másodperc előnyt épített ki közvetlen üldözője előtt. Az olasz magabiztos előnnyel szerezte meg Monacóban az első, a vb-n sorozatban az ötödik győzelmét, aminek révén hat nagydíj után 66 ponttal vezeti az egyéni összetettet. A mögötte befutó Hamilton az újabb második helyével megelőzte Russellt a bajnokságban, utóbbi lemaradása már 68 pont a vb-éllovashoz képest. Antonelli 19 éves és 286 napos korában diadalmaskodott vasárnap, ezzel minden idők legfiatalabb győztese lett Monacóban.

Harmadikként Gasly szelte át a célvonalat, de tíz másodperces büntetése miatt a hetedik helyre sorolták vissza. A harmadik helyre így Hadjar lépett előre, de ellene még vizsgálat folyik. Annak eredményére leginkább Piastri vár, aki negyedik lett a McLarennel. Az ausztrált Lawson, Lindblad sorrendben a két Racing Bulls követte. Az első tízest Albon, Ocon és a Cadillac első pontját szerző Pérez zárja, igaz, a mexikói pilótának is meg kell látogatnia még a sportfelügyelőket, így akár még a tizenegyedikként befutó Alonso is pontot szerezhet.

Folytatás jövő hétvégén a Katalán Nagydíjjal.

MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 6.271 mp h. 3. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 23.394 mp h. 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 24.261 mp h. 5. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 26.553 mp h. 6. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 29.010 mp h. 7. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 30.369 mp h. 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 33.413 mp h. 9. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 37.140 mp h. 10. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 39.153 mp h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 41.899 mp h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 42.748 mp h. 13. George Russell brit Mercedes 43.353 mp h. 14. Nico Hülkenberg német Audi 44.102 mp h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 48.964 mp h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 70 feladta Charles Leclerc monacói Ferrari 64 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 56 feladta Lando Norris brit McLaren-Mercedes 43 feladta Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 27 feladta Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 15 feladta Max Verstappen holland Red Bull-Ford 0 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 6 9 156 2. Lewis Hamilton – 3 9 90 3. George Russell 1 2 7 88 4. Charles Leclerc – 2 8 75 5. Oscar Piastri – 2 6 60 6. Lando Norris – 1 6 58 7. Max Verstappen – 1 6 43 8. Isack Hadjar – 1 3 29 9. Liam Lawson – – 5 26 10. Pierre Gasly – – 6 26 11. Oliver Bearman – – 4 18 12. Franco Colapinto – – 3 15 13. Arvid Lindblad – – 3 13 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Sergio Pérez – – 1 1