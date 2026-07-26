Szépség és szörnyeteg: a hollóházitól a hatlábú kutyán át a herendiig



Kezdjük az elején. A Formula 1-es Magyar Nagydíj trófeájának története a világhírű hazai porcelángyár, a hollóházi közreműködésével kezdődött. Az első magyar F1-es futam győztese a brazil Nelson Piquet volt 1986-ban, aki a Szász Endre grafikájával díszített fekete-fehér aranyozott vázát kapta meg. Innen indultunk tehát, és a mérce rögtön magasra került, ami nem is baj, hiszen egy sorozatról sokat elmond, milyen a fődíja.

Egy évvel később a serlegből hasas, kék-fehér-arany festésű, növényi ornamentikájú váza lett, 1988-ban Ayrton Senna pedig már valamivel magasabb, kecsesebb, aranyozottabb alkotást kapott. A brazil legenda 1991-ben és 1992-ben is nyert nálunk, és rajongott a gazdagabban díszített, arany-sötétkék festésű porcelánért: amikor az egyik leesett Sao Pauló-i háza trófeaszobájának polcáról és összetört, levelet írt a szervezőknek, kérve a hollóházi gyárat, hogy készítsen neki egy másolatot.

Ayrton Senna rajongott a sötétkék festésű porcelánért (FOTÓ: GETTY IMAGES)

A trófea minden évben változott, a készítők folyamatosan keresték az ízlés- és színvilágot. 1989-ben a brit Nigel Mansell nyereményén már megjelent a piros-sárga magyaros tulipánmotívum, 1990-ben a belga Thierry Boutsent pedig egy letisztultabb, kék-fehér festésű hasas vázával jutalmazták. A Hungaroring és Hollóháza tízéves együttműködése és a trófea első aranykora Damon Hill díjaival zárult, amit egy elég eklektikus, akár zaklatottnak is nevezhető időszak követett.

A győztes 1994-ben is egy felejthető fémkupát kapott, és az 1996-os győztes Jacques Villeneuve kerek talpon álló aranyozott trófeája is nélkülözött bármiféle magyaros jelleget. A négyszeres győztes német Michael Schumacher egy hatalmas ezüst „bóléstálat” emelhetett a feje fölé 1998-ban, a finn Mika Häkkinen pedig 1999-ben és 2000-ben egy-egy semmitmondó ezüsttányért.

A helyzet azonban nemhogy javult volna, hanem tovább romlott, 2003-ban el is értük az első mélypontot: az első futamgyőzelmét éppen nálunk ünneplő spanyol Fernando Alonso (majd utána Schumacher és a finn Kimi Räikkönen is) egy ízléstelen, hatalmas alumínium kormánykerékkel gazdagodott, igaz, Räikkönen és csapata, a McLaren a 20. nagydíj alkalmából egy kék-fehér festésű porcelán emlékserleget is kapott a hollóházi gyártól – ami egyben a hollóházi korszak végleges lezárása volt.

Max Verstappen is nehezen hitte el, de három éve már a pódiumon összetört a trófeája (FOTÓ: FÖLDI IMRE)

Szerencsére a szép, valódi művészi értéket képviselő serlegek egyáltalán nem tűntek el, 2006-tól ugyanis a másik világhírű magyar porcelángyár, a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette az egyedi, kézi festésű trófeákat a Magyar Nagydíj győzteseinek: a brit Jenson Button a Lánchidat és a budai várat megjelenítő porcelánvázával ünnepelhetett, 2007-ben a brit Lewis Lewis Hamilton a Parlamentet csókolhatta meg a serleg oldalán, 2008-ban a finn Heikki Kovalainen a Halászbástyát, 2009-ben az újrázó Hamilton pedig a Lánchidat ábrázoló trófeát vehette át a dobogó tetején.

Minden szépnek tűnt, amikor ebben a kiváltságosnak tűnő helyzetben, meglehetősen váratlanul eljutottunk a 2010-es abszolút mélyponthoz. A Magyar Nagydíj új névadó szponzora, az Eni nevű olasz multinacionális olajtársaság ugyanis a logóját megjelenítő trófeát rendelt az olasz formatervező Antonio Pio Saracinótól, így az ausztrál Mark Webber és a következő évben Button egy borzalmas, hatlábú kutyára emlékeztető tárgyat vehetett át, amely már önmagában is borzalmas volt, összehasonlítva a korábbi porceláncsodákkal pedig főként érezni lehetett a hatalmas kontrasztot, és azt, hogy mennyire borzasztóan rossz az irány.

De a legrosszabb éveken szerencsére túl voltunk, igaz, még nem állt helyre a világ rendje, Hamilton 2012-ben egy alumíniumból formált kisplasztikát kapott, amire gyorsan rá is akasztotta a base­ballsapkáját, 2013-ban viszont sokkal boldogabban dobta fel a levegőbe a meseszép, fekete-fehér-arany festésű herendi serleget. Szerencsére ő még nem ejtette el – tíz év múlva másnak „sikerült”.

Már Senna két évtizeddel korábbi ragaszkodásából is látszott, hogy a hagyományos, egyedi Hungaroring-serlegekre a pilótákban is megvolt az igény, amit jól példáz a német Sebastian Vettel esete, aki a 2015-ös győzelme után szóvá is tette, hogy miért kapott csak egy jellegtelen ezüstvázát, mikor éveken át hajtott az itteni gyönyörű porcelánserlegre. Ezért aztán a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt hozatott neki egy kisebb serleget a pálya „titkos raktárából”.

„Ezek szerint több hatalmam van, mint gondoltam, hiszen még a trófeát is megváltoztatták a javaslatomra – mondta Vettel, miután a 2016-os Magyar Nagydíjra a Hungaroring Sport Zrt. visszatért a Herendi Porcelánmanufaktúra serlegéhez. – Tényleg jó hír, hogy visszanyúltak a tradícióhoz, ezzel a motivációnk is nőtt kicsit, hiszen mindent beleadunk, hogy nyerjünk itt, s a szép trófeával gazdagodjunk.”

A méltóságteljes serlegek tehát visszatértek, bár a koronavírus miatt nézők nélkül megrendezett 2020-as versenyen a maszkos Hamilton egy jellegtelen fém „homokórát” kapott, 2021-től viszont újra gyönyörű alkotásokkal gazdagodott a győztes. Lando Norris 2023-ban a pezsgőzésnél már a dobogón összetörte Max Verstappen 40 ezer eurót (15 millió forintot) érő trófeáját, de egy hónapra rá újra elkészítették a hollandnak.

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