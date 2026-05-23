A Mercedes újra kibérelte az első sort: Russell a végén lopta el a show-t

A Mercedes-versenyzők kiélezett csatát vívnak egymással a montreali versenyhétvégén: a sprinteseményeken George Russell kerekedett felül, de Andrea Kimi Antonelli végig ott volt a nyomában, és a sprintfutamon jelezte is, hogy nem elégszik meg a második hellyel. A felek majdnem össze is ütköztek egymással, és végül Lando Norrisnak sikerült beékelődnie kettejük közé.

Ilyen előzmények után a legnagyobb kérdést az jelentette az időmérőn, hogy Russellnek sikerül-e folytatnia a menetelését a Gilles Villeneuve-pályán, vagy Antonelli vissza tud vágni.

Már az első szakasz kezdetén voltak hajmeresztő pillanatok: az Aston Martin ráengedte Fernando Alonsót a gyors sávban érkező Franco Colapintóra. A felek majdnem ütköztek, de szerencsére nem lett nagyobb probléma. A silverstone-i csapat ugyanakkor valószínűleg pénzbüntetést kap veszélyes kiengedés miatt.

Bár az élen eleinte többen is megfordultak, egy idő az volt a Q1 legnagyobb kérdése, hogy a garázsban üldögélő Antonelli idejét valaki meg tudja-e dönteni. Az olasz 1:13.380-as köre végül kitartott, így az ő elsőségével zárult az első szegmens. Előnye 123 ezred volt Norris előtt, majd Oscar Piastri, az újra formába lendülő Isack Hadjar, a Ferrari kettőse, a Racing Bullsszal remeklő Arvid Lindblad, Russell, Verstappen és Carlos Sainz Jr. zárta a top 10-et.

Továbbjutott még Liam Lawson, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, valamint Gabriel Bortoleto.

Kiesett: Esteban Ocon, Alexander Albon, Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll és Valtteri Bottas.

Noha a második szakasz elején is maradt Antonelli az élen, a végén három ellenfele is megelőzte őt. A leggyorsabbnak végül meglepetésre Hadjar bizonyult, majd Hamilton és Norris zárta a top 3-at. A negyedik helyre visszaszoruló Antonellit Russell követte, aki sokáig a nyolcadik pozícióban vesztegelt, és a menekülőutat is megjárta az első szektorban. A hatodik Piastri lett, majd a Red Bull-lal jobban küszködő Verstappen, Leclerc, Lindblad és Colapinto egészítette ki az első tízest, így egy Racing Bulls és egy Alpine is kvalfikálta magát a Q3-ba.

Kiesett: Hülkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz és Bearman.

A harmadik szakasz eleje érdekes alaphangot adott a végjátéknak, hiszen az első gyors körök után a vb-éllovas Antonelli a negyedik, míg Russell a tizedik helyen érkezett. Az élen eközben Norris állt, mögötte Hamilton és Piastri alkotta a top 3-at, amelyet 271 ezred választott el egymástól.

Noha a végén két gyors kört is futó Russell először csak Norris és Hamilton mögé sorolt be, az utolsó utáni pillanatban az élre tört, ahonnan pont az időközben előrelépő Antonellit taszította le. A két versenyzőt a sprintidőmérőhöz hasonlóan 68 ezred választotta el egymástól, míg a harmadik ezúttal is Norris lett.

Az első ötöst Piastri és Hamilton zárta, majd Verstappen, Hadjar sorrendben a két Red Bull, Leclerc, Lindblad, valamint Colapinto tette teljessé a top 10-et.

Folytatás vasárnap 22 órakor a versennyel.

