Antonelli nyert Leclerc és Verstappen előtt; Russell kiesett a spái versenyen

Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót a spa-francorchamps-i időmérőn, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év tizedik versenye előtt. Az olasz előtt remek lehetőség állt, hogy növelje 25 pontos előnyét az egyéni vb-összetettben, közvetlen riválisa, George Russell ugyanis a harmadik, a pontversenyben 32 pont hátránnyal harmadik Lewis Hamilton az ötödik rajtkockából vágott neki a 44 körös futamnak.

Antonelli a Red Bull-lal szombaton felülteljesítő Max Verstappennel osztozott az első soron, míg Russell az előző nagydíjon győzelmet arató Charles Leclerc mellől rugaszkodott el. A harmadik rajtsorban ezen a pályán már ötször diadalmaskodó Hamilton és Oscar Piastri foglalt helyet, a továbbfejlesztett Racing Bullsszal remeklő Arvid Lindblad a hetedik pozícióból indult.

Az eredetileg harmadikként záró Lando Norris a 13. helyre esett vissza rajtbüntetése miatt, rajta kívül Isack Hadjart, Fernando Alonsót, Lance Strollt és Carlos Sainz Jr.-t is hátrasorolták. A francia a huszonegyedik rajtkockából, a két Aston Martin-versenyző közé beékelődve, míg a Williams spanyolja a 19. helyről várta a futamot, melynek legnagyobb kérdése az volt, hogy Antonellinek sikerül-e növelnie előnyét az összetettben.

Ami az időjárást illeti, vasárnap délutánra elkezdtek gyülekezni a sötét fellegek Spa felett, és a rajt előtt arra lehetett számítani, hogy a futam egy pontján akár megérkezhet az eső. A levegő hőmérséklete egészen 17 Celsius-fokig hűlt le, ami a gumimenedzsmentre is hatással volt. Ami a gumistratégiát illeti, Norris, Sergio Pérez, Stroll, Hadjar és Alonso a kemény, Valtteri Bottas és Sainz a lágy, a többi versenyző a közepes gumin kezdte a futamot.

Antonelli jól jött el a rajtnál, és noha Verstappen néhány pillanatra megelőzte, az olasz pilóta az egyenesben visszajött az élre, ráadásul a dupla szélárnyékot kihasználó Leclerc is bebújt a Red Bull elé. A hármas mögött Russell és Hamilton ért össze egymással a nagy helyezkedésben, ami a Mercedes-pilóta versenyének végét jelentette. Az esetet kihasználva Piastri zárkózott fel a negyedik helyre, míg Hamilton visszaszorult az ötödikre. Hátrébb Esteban Ocon és Sainz talált egymásra. A két incidens miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót, míg Hamilton és Russell balesetét vizsgálni kezdte a versenyirányítás, minek nyomán 5 másodperces időbüntetést osztott ki a ferrarisnak.

Antonelli az újraindításnál is megtartotta a vezetést Leclerc és Verstappen előtt, miközben Piastri és Hamilton oda-vissza előzte egymást a negyedik-ötödik helyen, a párharcból ekkor az ausztrál került ki győztesen. Verstappen a hatodik körben visszavette a második helyet Leclerc-től, akit nem sokkal később már Piastri támadott. A két pilóta össze is ért egymással, aminek következtében némileg sérült a McLaren. A versenyirányítás vizsgálata az esetet, de végül is versenybalesetnek minősítette. Hamilton nem várt sokat, rövidesen megelőzte Piastrit a negyedik helyért, hátrébb pedig Norris áthámozta magát a mezőnyön, és a 13. körben már a csapattársa mögött, a hatodik pozícióban haladt. Míg Antonelli apránként építette az előnyét Verstappen előtt, a két Ferrari egymással kezdett csatázni, miközben lopta a távolságot a Red Bull mögött. Hamilton jobb tempót diktált, de nem találta a fogást a csapattársán.

Az élmezőnyből elsőként Verstappen jött ki kerékcserére, a holland a 18. körben látogatta meg a bokszutcát, és kemény gumikat kapott. Noha egy körrel később rövid ideig virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe, ezt senki sem tudta kihasználni. A Mercedes ugyanakkor reagált Antonellivel, így ideiglenesen a két Ferrari vezette a sort. Hátrébb a két McLaren-pilóta kezdett egymással csatázni, kétszer helyet is cseréltek egymással, így maradt közöttük az eredeti sorrend.

A 20. körben újabb vsc-fázist léptettek érvénybe, miután törmelékek kerültek a pályára. Ez a korlátozás az előbbinél tovább tartott, amit kihasználva a Ferrari kettőse és Piastri is a boksz felé vette az irányt. Bár ideiglenesen Norris állt az élre, az igazi nyertes Leclerc volt, akinek sikerült Antonelli előtt visszatérnie a pályára. A büntetését letöltő Hamilton eközben eltalálta az egyik szerelőjét, és a hatodik helyről volt kénytelen folytatni. A szerelő szerencsére súlyosabb sérülés nélkül megúszta az esetet, ám a versenyirányítás a leintés után még előveszi az ügyet. Norris egészen a 23. körig tudta megtartani a vezetést, ekkor Leclerc előzte meg, így a monacói a pályán is az élre állt. Bár a címvédő kissé megakasztotta Antonellit, hamarosan Verstappen ellen is pozíciót vesztett, majd megérkezett rá Piastri is. Helycsere nem történt a kettős között, a McLaren a 30. körben hívta ki Norrist, de a kerékcsere nem sikerült túl jól, a brit súlyos másodperceket veszített, és a nyolcadik helyről volt kénytelen folytatni.

Az élen folyamatosan zárult az olló, Leclerc-re 32. körben ért fel Antonelli, és az olasz két körön belül meg is előzte a ferrarist, amivel visszavette a vezetést, majd meg is futotta a verseny addigi leggyorsabb körét. A Mercedes-pilóta ennek ellenére eleinte nem igazán tudta leszakítani magáról Leclerc-t, aki körökön keresztül egy másodpercen belül autózott ellenfeléhez képest, és azt követően is sokáig lőtávolon belül maradt. Hátrébb Hamilton lopta a távolságot Piastri mögött, Norris meg Hadjart vette célkeresztbe. A hétszeres bajnok ért fel hamarabb az ellenfelére, és a 40. körben meg is előzte a McLarent, majd Verstappenre kezdett közeledni. A körök azonban gyorsabban elfogytak, mint a két versenyző közötti különbség.

Antonelli közel két másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, idei hatodik győzelmét aratva, amivel 45 pontra növelte előnyét a bajnoki összetettben a második helyre előrelépő Hamilton előtt. Az olaszt Leclerc és Verstappen fogta közre a dobogón, az első ötöst Hamilton és Piastri egészítette ki.

Hadjar kitartott a hatodik helyen, így Norrisnak meg kellett elégednie a hetedik pozícióval. A nyolcadik Gabriel Bortoleto lett, majd Lindblad és Franco Colapinto zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás jövő héten a Magyar Nagydíjjal.

BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1.952 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 11.586 mp h. 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 17.245 mp h. 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 18.988 mp h. 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 23.307 mp h. 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 24.014 mp h. 8. Gabriel Bortoleto brazil Audi 49.140 mp h. 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 50.406 mp h. 10. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:16.037 p h. 11. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:16.991 p h. 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:17.523 p h. 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:18.348 p h. 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:34.465 p h. 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:44.684 p h. 16. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:45.856 p h. 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:50.925 p h. 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1 kör h. 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 25 feladta Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 13 feladta George Russell brit Mercedes 0 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 6 8 12 204 2. Lewis Hamilton 1 5 13 159 3. George Russell 2 5 10 154 4. Charles Leclerc 1 4 11 126 5. Lando Norris – 2 10 103 6. Max Verstappen – 3 10 91 7. Oscar Piastri – 2 9 82 8. Isack Hadjar – – 7 60 9. Pierre Gasly – 1 8 42 10. Liam Lawson – – 8 39 11. Arvid Lindblad – – 7 22 12. Franco Colapinto – – 6 19 13. Oliver Bearman – – 4 18 14. Gabriel Bortoleto – – 3 10 15. Carlos Sainz – – 3 6 16. Alexander Albon – – 2 5 17. Esteban Ocon – – 2 3 18. Fernando Alonso – – 1 1