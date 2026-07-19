Antonelli nyert Leclerc és Verstappen előtt; Russell kiesett a spái versenyen
Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót a spa-francorchamps-i időmérőn, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év tizedik versenye előtt. Az olasz előtt remek lehetőség állt, hogy növelje 25 pontos előnyét az egyéni vb-összetettben, közvetlen riválisa, George Russell ugyanis a harmadik, a pontversenyben 32 pont hátránnyal harmadik Lewis Hamilton az ötödik rajtkockából vágott neki a 44 körös futamnak.
Antonelli a Red Bull-lal szombaton felülteljesítő Max Verstappennel osztozott az első soron, míg Russell az előző nagydíjon győzelmet arató Charles Leclerc mellől rugaszkodott el. A harmadik rajtsorban ezen a pályán már ötször diadalmaskodó Hamilton és Oscar Piastri foglalt helyet, a továbbfejlesztett Racing Bullsszal remeklő Arvid Lindblad a hetedik pozícióból indult.
Az eredetileg harmadikként záró Lando Norris a 13. helyre esett vissza rajtbüntetése miatt, rajta kívül Isack Hadjart, Fernando Alonsót, Lance Strollt és Carlos Sainz Jr.-t is hátrasorolták. A francia a huszonegyedik rajtkockából, a két Aston Martin-versenyző közé beékelődve, míg a Williams spanyolja a 19. helyről várta a futamot, melynek legnagyobb kérdése az volt, hogy Antonellinek sikerül-e növelnie előnyét az összetettben.
Ami az időjárást illeti, vasárnap délutánra elkezdtek gyülekezni a sötét fellegek Spa felett, és a rajt előtt arra lehetett számítani, hogy a futam egy pontján akár megérkezhet az eső. A levegő hőmérséklete egészen 17 Celsius-fokig hűlt le, ami a gumimenedzsmentre is hatással volt. Ami a gumistratégiát illeti, Norris, Sergio Pérez, Stroll, Hadjar és Alonso a kemény, Valtteri Bottas és Sainz a lágy, a többi versenyző a közepes gumin kezdte a futamot.
Antonelli jól jött el a rajtnál, és noha Verstappen néhány pillanatra megelőzte, az olasz pilóta az egyenesben visszajött az élre, ráadásul a dupla szélárnyékot kihasználó Leclerc is bebújt a Red Bull elé. A hármas mögött Russell és Hamilton ért össze egymással a nagy helyezkedésben, ami a Mercedes-pilóta versenyének végét jelentette. Az esetet kihasználva Piastri zárkózott fel a negyedik helyre, míg Hamilton visszaszorult az ötödikre. Hátrébb Esteban Ocon és Sainz talált egymásra. A két incidens miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót, míg Hamilton és Russell balesetét vizsgálni kezdte a versenyirányítás, minek nyomán 5 másodperces időbüntetést osztott ki a ferrarisnak.
Antonelli az újraindításnál is megtartotta a vezetést Leclerc és Verstappen előtt, miközben Piastri és Hamilton oda-vissza előzte egymást a negyedik-ötödik helyen, a párharcból ekkor az ausztrál került ki győztesen. Verstappen a hatodik körben visszavette a második helyet Leclerc-től, akit nem sokkal később már Piastri támadott. A két pilóta össze is ért egymással, aminek következtében némileg sérült a McLaren. A versenyirányítás vizsgálata az esetet, de végül is versenybalesetnek minősítette. Hamilton nem várt sokat, rövidesen megelőzte Piastrit a negyedik helyért, hátrébb pedig Norris áthámozta magát a mezőnyön, és a 13. körben már a csapattársa mögött, a hatodik pozícióban haladt. Míg Antonelli apránként építette az előnyét Verstappen előtt, a két Ferrari egymással kezdett csatázni, miközben lopta a távolságot a Red Bull mögött. Hamilton jobb tempót diktált, de nem találta a fogást a csapattársán.
Az élmezőnyből elsőként Verstappen jött ki kerékcserére, a holland a 18. körben látogatta meg a bokszutcát, és kemény gumikat kapott. Noha egy körrel később rövid ideig virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe, ezt senki sem tudta kihasználni. A Mercedes ugyanakkor reagált Antonellivel, így ideiglenesen a két Ferrari vezette a sort. Hátrébb a két McLaren-pilóta kezdett egymással csatázni, kétszer helyet is cseréltek egymással, így maradt közöttük az eredeti sorrend.
A 20. körben újabb vsc-fázist léptettek érvénybe, miután törmelékek kerültek a pályára. Ez a korlátozás az előbbinél tovább tartott, amit kihasználva a Ferrari kettőse és Piastri is a boksz felé vette az irányt. Bár ideiglenesen Norris állt az élre, az igazi nyertes Leclerc volt, akinek sikerült Antonelli előtt visszatérnie a pályára. A büntetését letöltő Hamilton eközben eltalálta az egyik szerelőjét, és a hatodik helyről volt kénytelen folytatni. A szerelő szerencsére súlyosabb sérülés nélkül megúszta az esetet, ám a versenyirányítás a leintés után még előveszi az ügyet. Norris egészen a 23. körig tudta megtartani a vezetést, ekkor Leclerc előzte meg, így a monacói a pályán is az élre állt. Bár a címvédő kissé megakasztotta Antonellit, hamarosan Verstappen ellen is pozíciót vesztett, majd megérkezett rá Piastri is. Helycsere nem történt a kettős között, a McLaren a 30. körben hívta ki Norrist, de a kerékcsere nem sikerült túl jól, a brit súlyos másodperceket veszített, és a nyolcadik helyről volt kénytelen folytatni.
Az élen folyamatosan zárult az olló, Leclerc-re 32. körben ért fel Antonelli, és az olasz két körön belül meg is előzte a ferrarist, amivel visszavette a vezetést, majd meg is futotta a verseny addigi leggyorsabb körét. A Mercedes-pilóta ennek ellenére eleinte nem igazán tudta leszakítani magáról Leclerc-t, aki körökön keresztül egy másodpercen belül autózott ellenfeléhez képest, és azt követően is sokáig lőtávolon belül maradt. Hátrébb Hamilton lopta a távolságot Piastri mögött, Norris meg Hadjart vette célkeresztbe. A hétszeres bajnok ért fel hamarabb az ellenfelére, és a 40. körben meg is előzte a McLarent, majd Verstappenre kezdett közeledni. A körök azonban gyorsabban elfogytak, mint a két versenyző közötti különbség.
Antonelli közel két másodperc előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, idei hatodik győzelmét aratva, amivel 45 pontra növelte előnyét a bajnoki összetettben a második helyre előrelépő Hamilton előtt. Az olaszt Leclerc és Verstappen fogta közre a dobogón, az első ötöst Hamilton és Piastri egészítette ki.
Hadjar kitartott a hatodik helyen, így Norrisnak meg kellett elégednie a hetedik pozícióval. A nyolcadik Gabriel Bortoleto lett, majd Lindblad és Franco Colapinto zárta a pontszerzők sorát.
Folytatás jövő héten a Magyar Nagydíjjal.
BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1.952 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|11.586 mp h.
|4.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|17.245 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|18.988 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.307 mp h.
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|24.014 mp h.
|8.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|49.140 mp h.
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|50.406 mp h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:16.037 p h.
|11.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:16.991 p h.
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:17.523 p h.
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:18.348 p h.
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:34.465 p h.
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:44.684 p h.
|16.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:45.856 p h.
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:50.925 p h.
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|19.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|25
|feladta
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|13
|feladta
|George Russell
|brit
|Mercedes
|0
|feladta
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|6
|8
|12
|204
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|5
|13
|159
|3.
|George Russell
|2
|5
|10
|154
|4.
|Charles Leclerc
|1
|4
|11
|126
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|10
|103
|6.
|Max Verstappen
|–
|3
|10
|91
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|9
|82
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|7
|60
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|8
|42
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|8
|39
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|7
|22
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|6
|19
|13.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|3
|10
|15.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|16.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|17.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|358
|2.
|Ferrari
|285
|3.
|McLaren-Mercedes
|185
|4.
|Red Bull-Ford
|151
|5.
|Alpine-Mercedes
|61
|6.
|Racing Bulls-Ford
|61
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|10
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.944
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.990
|Időmérő
|1. Antonelli 1:44.361
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00