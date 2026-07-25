Antonelli is rajtbüntetést kapott a hungaroringi időmérő után – hivatalos

A vb-éllovas végül 272 ezred hátránnyal a negyedik helyen zárt, s noha Lewis Hamilton rajtbüntetése révén úgy tűnt, hogy előreléphet a harmadik pozícióba, utólag három rajthelyes büntetést kapott, mert nem lassított vissza kellőképpen a Max Verstappen megforgása miatt érvénybe léptetett sárga zászlós jelzés alatt. Ugyan az olasz közvetlenül az időmérő után még úgy érezte, eléggé elvette a gázt a gyors köre végén, a sportfelügyelők másképp értékelték a helyzetet, így a versenyző hátrasorolással a hetedik rajtkockába szorult vissza.

„Visszanézve a kört, a 9-es kanyarban a hátszél miatt nagyjából egy tizedet veszítettem. Az utolsó kanyarban pedig az előző körhöz képest körülbelül másfél tized maradt benne, mert akkor nem tudtam maximálisan kihasználni a gumik tapadását. A sárga zászló éppen akkor jelent meg, amikor befordultam a kanyarba, ezért igyekeztem a lehető legjobban elvenni a gázt. Ezt meg is tettem, ám így a korábbi körhöz képest jóval kisebb sebességet tudtam átvinni a kanyarban. Kár érte. A harmadik hely biztosan meglett volna, azonban a pole pozíció szerintem nem. Nagyon közel kerülhettem volna hozzá, valószínűleg körülbelül fél tizeddel maradtam volna el Landótól, de az még így sem lett volna elég az első helyhez.”

Az FIA indoklása szerint Antonelli mindössze 0.03 másodperccel volt lassabb a vonatkozó miniszektorban korábban elért legjobb részidejénél, ami összességében kevesebb mint 1 százalékos lassulást jelent. A szövetség emellett kiemelte, hogy ilyen vétség esetében alapvetően 5 rajthelyes büntetés járna, ám enyhítő körülményként kezelte, hogy az olasz visszalassított, még ha mindezt nem is elégséges mértékben tette.

A garázs túlsó oldalán Russell újabb csalódást keltő időmérőt zárt: a brit pilóta több mint fél másodperccel maradt el a legjobb időtől, és eredetileg csak a hetedik rajthelyet szerezte meg. A gyors köre után vízszivárgás miatt félrehúzódó brit Antonelli rajtbüntetésének köszönhetően végül a hatodik pozícióból indulhat. „Elment a víznyomás, és elkezdett szivárogni a víz. Amikor megálltam a pályán, rengeteg víz folyt az autóból. Egyelőre nem tudjuk, mi okozta a bajt. Reméljük, hogy a versenyre nem lesz semmilyen következménye” – magyarázta a leállás okát, majd kitért csapata hátrányára is.

„Pénteken valószínűleg még ennél is nagyobb volt a lemaradásunk, ugyanakkor nekünk volt a legerősebb versenytempónk. Ez inkább arra utal, hogy nem az autóval, hanem a gumikezeléssel van gond. Vasárnap kiderül, sikerült-e megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt az időmérős és a versenybeállítások között. Valószínűleg tudjuk, hogyan lehetne gyorsabbá tenni az autót egy körön, de ennek a versenytempó látná kárát. A futamon derül ki, hogy jól döntöttünk-e. Előzni nagyon nehéz lesz, ezért jó lett volna valamivel előrébbről rajtolni.”

MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Norris McLaren-Mercedes 1:17.207 2. Hamilton* Ferrari 1:17.219 0.012 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:17.445 0.238 4. Antonelli* Mercedes 1:17.479 0.272 5. Piastri McLaren-Mercedes 1:17.684 0.477 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:17.725 0.518 7. Russell Mercedes 1:17.760 0.553 8. Hadjar Red Bull-Ford 1:17.856 0.649 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:18.281 1.074 10. Hülkenberg Audi 1:18.686 1.479 11. Lawson Racing Bulls-Ford 1:18.765 1.309 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:18.844 1.388 13. Colapinto Alpine-Mercedes 1:19.027 1.571 14. Bortoleto Audi 1:19.105 1.649 15. Ocon Haas-Ferrari 1:19.734 2.278 16. Alonso Aston Martin-Honda 1:20.126 2.849 17. Bearman Haas-Ferrari 1:20.233 1.956 18. Sainz Williams-Mercedes 1:20.621 2.344 19. Albon Williams-Mercedes 1:20.658 2.381 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:20.659 2.382 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:20.886 2.609 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:21.322 3.045 *: 3 rajthelyes büntetés feltartásért.

**: 3 rajthelyes büntetés sárga zászlós szakasz alatti szabálysértésért.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:18.277 1. Norris 1:17.456 2. Verstappen 1:18.656 2. Leclerc 1:17.626 3. Antonelli 1:18.726 3. Hamilton 1:17.803 4. Hamilton 1:18.730 4. Hadjar 1:17.872 5. Hadjar 1:18.754 5. Piastri 1:17.928 6. Hülkenberg 1:18.796 6. Verstappen 1:18.249 7. Russell 1:18.856 7. Lindblad 1:18.360 8. Piastri 1:18.891 8. Antonelli 1:18.393 9. Leclerc 1:18.984 9. Russell 1:18.445 10. Bortoleto 1:19.069 10. Hülkenberg 1:18.639 11. Lawson 1:19.161 11. Lawson 1:18.765 12. Lindblad 1:19.233 12. Gasly 1:18.844 13. Gasly 1:19.741 13. Colapinto 1:19.027 14. Colapinto 1:19.771 14. Bortoleto 1:19.105 15. Ocon 1:20.010 15. Ocon 1:19.734 16. Alonso 1:20.126 16. Alonso 1:19.808 17. Bearman 1:20.233 18. Sainz 1:20.621 19. Albon 1:20.658 20. Stroll 1:20.659 21. Bottas 1:20.886 22. Pérez 1:21.322