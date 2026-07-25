Nemzeti Sportrádió

Antonelli is rajtbüntetést kapott a hungaroringi időmérő után – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.25. 19:39
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Antonelli nem lassított kellőképpen, a hetedik helyről várja a Magyar Nagydíj versenyét (Fotó: Szabó Miklós)
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F1 Magyar Nagydíj Andrea Kimi Antonelli Formula–1 időmérő
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) három rajthelyes büntetést osztott ki Andrea Kimi Antonellinek a Formula–1-es Magyar Nagydíj időmérője után, miután nem lassított kellőképpen vissza a sárga zászlós jelzés alatt.

Noha az általános vélekedés az volt, hogy a Ferrari a Magyar Nagydíjon megtörheti a Mercedes idei időmérős sikerszériáját, arra lehetett számítani, hogy az „ezüstnyilak" így is versenyben lesznek a legjobb helyekért. Azonban amellett, hogy végül a Ferrari helyett a McLaren szerezte meg a pole pozíciót a hungaroringi kvalifikáción, Andrea Kimi Antonelli először nem tűnt igazán veszélyesnek a rajtelsőségre, miközben George Russell egyáltalán nem tudott beleszólni az élen zajló küzdelembe. 

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A brit versenyző Piastrit tartotta fel az időmérő végén.

 

A vb-éllovas végül 272 ezred hátránnyal a negyedik helyen zárt, s noha Lewis Hamilton rajtbüntetése révén úgy tűnt, hogy előreléphet a harmadik pozícióba, utólag három rajthelyes büntetést kapott, mert nem lassított vissza kellőképpen a Max Verstappen megforgása miatt érvénybe léptetett sárga zászlós jelzés alatt. Ugyan az olasz közvetlenül az időmérő után még úgy érezte, eléggé elvette a gázt a gyors köre végén, a sportfelügyelők másképp értékelték a helyzetet, így a versenyző hátrasorolással a hetedik rajtkockába szorult vissza. 

„Visszanézve a kört, a 9-es kanyarban a hátszél miatt nagyjából egy tizedet veszítettem. Az utolsó kanyarban pedig az előző körhöz képest körülbelül másfél tized maradt benne, mert akkor nem tudtam maximálisan kihasználni a gumik tapadását. A sárga zászló éppen akkor jelent meg, amikor befordultam a kanyarba, ezért igyekeztem a lehető legjobban elvenni a gázt. Ezt meg is tettem, ám így a korábbi körhöz képest jóval kisebb sebességet tudtam átvinni a kanyarban. Kár érte. A harmadik hely biztosan meglett volna, azonban a pole pozíció szerintem nem. Nagyon közel kerülhettem volna hozzá, valószínűleg körülbelül fél tizeddel maradtam volna el Landótól, de az még így sem lett volna elég az első helyhez.”

Az FIA indoklása szerint Antonelli mindössze 0.03 másodperccel volt lassabb a vonatkozó miniszektorban korábban elért legjobb részidejénél, ami összességében kevesebb mint 1 százalékos lassulást jelent. A szövetség emellett kiemelte, hogy ilyen vétség esetében alapvetően 5 rajthelyes büntetés járna, ám enyhítő körülményként kezelte, hogy az olasz visszalassított, még ha mindezt nem is elégséges mértékben tette. 

A garázs túlsó oldalán Russell újabb csalódást keltő időmérőt zárt: a brit pilóta több mint fél másodperccel maradt el a legjobb időtől, és eredetileg csak a hetedik rajthelyet szerezte meg. A gyors köre után vízszivárgás miatt félrehúzódó brit Antonelli rajtbüntetésének köszönhetően végül a hatodik pozícióból indulhat. „Elment a víznyomás, és elkezdett szivárogni a víz. Amikor megálltam a pályán, rengeteg víz folyt az autóból. Egyelőre nem tudjuk, mi okozta a bajt. Reméljük, hogy a versenyre nem lesz semmilyen következménye” – magyarázta a leállás okát, majd kitért csapata hátrányára is. 

„Pénteken valószínűleg még ennél is nagyobb volt a lemaradásunk, ugyanakkor nekünk volt a legerősebb versenytempónk. Ez inkább arra utal, hogy nem az autóval, hanem a gumikezeléssel van gond. Vasárnap kiderül, sikerült-e megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt az időmérős és a versenybeállítások között. Valószínűleg tudjuk, hogyan lehetne gyorsabbá tenni az autót egy körön, de ennek a versenytempó látná kárát. A futamon derül ki, hogy jól döntöttünk-e. Előzni nagyon nehéz lesz, ezért jó lett volna valamivel előrébbről rajtolni.”

MAGYAR NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1. NorrisMcLaren-Mercedes1:17.207 
2. Hamilton*Ferrari1:17.2190.012 mp h.
3. LeclercFerrari1:17.4450.238
4. Antonelli*Mercedes1:17.4790.272
5. PiastriMcLaren-Mercedes1:17.6840.477
6. VerstappenRed Bull-Ford1:17.7250.518
7. RussellMercedes1:17.7600.553
8. HadjarRed Bull-Ford1:17.8560.649
9. LindbladRacing Bulls-Ford1:18.2811.074
10. HülkenbergAudi1:18.6861.479
11. LawsonRacing Bulls-Ford1:18.7651.309
12. GaslyAlpine-Mercedes1:18.8441.388
13. ColapintoAlpine-Mercedes1:19.0271.571
14. BortoletoAudi1:19.1051.649
15. OconHaas-Ferrari1:19.7342.278
16. AlonsoAston Martin-Honda1:20.1262.849
17. BearmanHaas-Ferrari1:20.2331.956
18. SainzWilliams-Mercedes1:20.6212.344
19. AlbonWilliams-Mercedes1:20.6582.381
20. StrollAston Martin-Honda1:20.6592.382
21. BottasCadillac-Ferrari1:20.8862.609
22. PérezCadillac-Ferrari1:21.3223.045
*: 3 rajthelyes büntetés feltartásért. 
**: 3 rajthelyes büntetés sárga zászlós szakasz alatti szabálysértésért. 

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1. Norris1:18.2771. Norris1:17.456
2. Verstappen1:18.6562. Leclerc1:17.626
3. Antonelli1:18.7263. Hamilton1:17.803
4. Hamilton1:18.7304. Hadjar1:17.872
5. Hadjar1:18.7545. Piastri1:17.928
6. Hülkenberg1:18.7966. Verstappen1:18.249
7. Russell1:18.8567. Lindblad1:18.360
8. Piastri1:18.8918. Antonelli1:18.393
9. Leclerc1:18.9849. Russell1:18.445
10. Bortoleto1:19.06910. Hülkenberg1:18.639
11. Lawson1:19.16111. Lawson1:18.765
12. Lindblad1:19.23312. Gasly1:18.844
13. Gasly1:19.74113. Colapinto1:19.027
14. Colapinto1:19.77114. Bortoleto1:19.105
15. Ocon1:20.01015. Ocon1:19.734
16. Alonso1:20.12616. Alonso1:19.808
17. Bearman1:20.233  
18. Sainz1:20.621  
19. Albon1:20.658  
20. Stroll1:20.659  
21. Bottas1:20.886  
22. Pérez1:21.322  

 

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1. NorrisMcLaren-Mercedes
2. LeclercFerrari
3. PiastriMcLaren-Mercedes
4. VerstappenRed Bull-Ford
5. Hamilton*Ferrari
6. RussellMercedes
7. Antonelli*Mercedes
8. HadjarRed Bull-Ford
9. LindbladRacing Bulls-Ford
10. HülkenbergAudi
11. LawsonRacing Bulls-Ford
12. GaslyAlpine-Mercedes
13. ColapintoAlpine-Mercedes
14. BortoletoAudi
15. OconHaas-Ferrari
16. AlonsoAston Martin-Honda
17. BearmanHaas-Ferrari
18. SainzWilliams-Mercedes
19. AlbonWilliams-Mercedes
20. StrollAston Martin-Honda
21. BottasCadillac-Ferrari
22. PérezCadillac-Ferrari
*: 3 rajthelyes büntetés feltartásért. 
**: 3 rajthelyes büntetés sárga zászlós szakasz alatti szabálysértésért. 

 

41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

 

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