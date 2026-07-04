Nemzeti Sportrádió

F1, Brit Nagydíj, időmérő

H. L.H. L.
2026.07.04. 16:40
Fotó: AFP
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F1 Formula–1 időmérő Brit Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli aratott győzelmet a Formula–1-es Brit Nagydíj sprintversenyén, míg mögötte a pole-ból induló Lewis Hamilton szelte át a célvonalat. A kettőst pénteken mindössze 11 ezred választotta el egy körön, és minden jel arra mutat, hogy újra összecsaphatnak az időmérőn, igaz, nem kizárt, hogy ezúttal más is beleszól a rajtelsőségért vívott harcba. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő17.00–18.00
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

 

F1 Formula–1 időmérő Brit Nagydíj
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