F1, Brit Nagydíj, időmérő
Andrea Kimi Antonelli aratott győzelmet a Formula–1-es Brit Nagydíj sprintversenyén, míg mögötte a pole-ból induló Lewis Hamilton szelte át a célvonalat. A kettőst pénteken mindössze 11 ezred választotta el egy körön, és minden jel arra mutat, hogy újra összecsaphatnak az időmérőn, igaz, nem kizárt, hogy ezúttal más is beleszól a rajtelsőségért vívott harcba. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Hamilton 1:29.260
|Sprintidőmérő
|1. Hamilton 1:28.376
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
|Időmérő
|17.00–18.00
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja
|16.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
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