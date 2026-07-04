F1, Brit Nagydíj, időmérő

Andrea Kimi Antonelli aratott győzelmet a Formula–1-es Brit Nagydíj sprintversenyén, míg mögötte a pole-ból induló Lewis Hamilton szelte át a célvonalat. A kettőst pénteken mindössze 11 ezred választotta el egy körön, és minden jel arra mutat, hogy újra összecsaphatnak az időmérőn, igaz, nem kizárt, hogy ezúttal más is beleszól a rajtelsőségért vívott harcba. Arról, hogy miként alakul a kvalifikáció, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.