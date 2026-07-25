Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi: Minden pilótának olyannak kellene lennie, mint Antonelli

2026.07.25. 17:12
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Marco Rossi és Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó a Hungaroringen (Fotó: Szabó Miklós)
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F1 Magyar Nagydíj Formula-1 Hungaroring Marco Rossi
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint minden Formula–1-es versenyzőnek olyannak kellene lennie, mint honfitársa, a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli.

A 61 éves, magyar állampolgársággal is rendelkező tréner szombaton a 41. Magyar Nagydíjnak otthon adó Hungaroringen újságíróknak elmondta, a Mercedes pilótáját nemcsak azért szereti, mert tehetséges, hanem mert remek személyisége is van.

„Kedvelem a stílusát, a kedvességét és azt, amilyen ember. Azt gondolom, mindenkinek olyannak kellene lennie, mint ő. De persze mivel olasz vagyok, így nemcsak neki, hanem a Ferrarinak is szurkolok” – magyarázta a szakember.

Rossi kiemelte, az idén lezárult felújítás előtt is volt többször a mogyoródi ringen, s bár most több a lezárt terület, mint korábban, meglátása szerint az újjáépítés után nagyszerű lett a létesítmény, amelynek hangulata és atmoszférája továbbra is remek.

„Nem vagyok fanatikus Formula–1-rajongó, sem különösebben nagy szakértő, de mindig jó itt lenni” – fogalmazott Rossi, aki csak a szombati napon látogatott ki a Magyar Nagydíjra, vasárnap ugyanis „már dolgoznia kell”, hogy a válogatott készen álljon az őszi Nemzetek Ligájára: a szövetségi kapitány a helyszínen tekinti majd meg az OTP Bank Liga nyitófordulójából a Vasas–ETO és a Paks–Ferencváros összecsapásokat.

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