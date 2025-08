Gyulay Zsolt: Magyarország egyszerre ennyi dicséretet nagyon rég kapott

– A Hungaroringen elkészült vadonatúj infrastruktúra és építmények működése tekintetében a nagydíj előtt úgy fogalmazott: „óvatos duhaj”. A nagydíj után hogy értékel?

– Már versenyzőkoromban is óvatos duhaj voltam, mert úgy gondoltam, minél jobb eredményeket érek el, annál jobban oda kell figyelni a részletekre – sosem szabad biztosra menni – mondta a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt. – És most is jók voltak a megérzéseim, rengeteg megoldandó probléma adódott a hétvégén, a záró megbeszélésünknek is ez volt az egyik fő témája. Akadtak váratlan helyzetek, de ebből kívülről senki sem vett észre semmit. Igazi csapatként működtünk.

– Elárul néhány részletet, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük?

– Az átadás-átvétel során sok mindenre nem derül fény, viszont működés közben, teljes terhelés alatt már igen. Jó néhány olyan probléma kijött, ami miatt hihetetlenül gyors beavatkozásra volt szükség, például az áram-igénybevétel kapcsán is. De nem véletlenül emlegetik a nemzetköziek is a Hungaroring csapatát a világ egyik legjobbjaként, mert ezúttal is mindent meg tudtunk oldani. Az új főépület jól vizsgázott, mindenkinek elnyerte a tetszését. Jövőre a harmadik szint átadásánál még várnak ránk feladatok, de úgy vélem, minden szempontból sikeres volt az első verseny az új infrastruktúrával. Azt hiszem, Magyarország egyszerre ennyi dicséretet nagyon rég kapott.

– Jólesett, hogy a versenyzők és a csapatfőnökök is méltatták a sikeres munkát és a végeredményt?

– Természetesen jólesett. De azt is fontos kiemelni, hogy vannak olyan tényezők, amelyek kívülről kevésbé látszanak. A főszponzor például százötven fővel volt jelen, valamint fogadtuk a Magyarországon működő autógyártók vezetőit is – velük Szijjártó Péter és Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter úr is tárgyalt. A nézők számára lehet, hogy Axl Rose és „Amerika Kapitány” érkezése az érdekes, de ennél sokkal fontosabb, hogy egy ilyen beruházásnak óriási üzleti hozadéka van gazdasági vonatkozásban is. A GDP-t nemcsak azzal tudjuk növelni, hogy a nagydíj miatt hazánkba érkezik százezer külföldi turista, hanem azzal is, hogy a rendezéssel és a felújítással hatalmas mértékben növeljük a bizalmi indexünket a befektetők és a gyárak szemében. Ilyenkor nagyon fontos üzletek is köttetnek.

– Mit mondott az F1-et irányító Stefano Domenicali?

– Már az első nap találkoztunk, és most a hétvége után is kaptam tőle egy nagyon kedves levelet. Azért eddig ők is szkeptikusak voltak, hogy tíz hónap elegendő lesz-e egy ilyen volumenű munka elvégzésére – a siker feléjük is növelte a bizalmi indexet. Itt volt egyébként hat-hét másik nagydíj promótere, akik körében most nem biztos, hogy nagyon népszerűek vagyunk. Külön beszéltem a kanadaiakkal, és ezzel a felújítással nekik is feladtuk a leckét. Domenicali azt mondta, amikor az infrastruktúra fejlesztése kerül szóba, Európában minden rendező panaszkodik, de közben itt van Magyarország, amely teljesítette, amit megígért – ez mindkét miniszter tárgyalásán elhangzott. Bizakodó vagyok, hogy a folytatásban meg tudjuk szüntetni a kontrasztot a lelátók állapota között is. Mivel időközben a MotoGP is a Liberty Mediahoz került, amelynek egyértelműen a Hungaroring a partnere, a jövőbeni rendezési lehetőséget is át kell gondolni.

– Nemcsak a főépület, hanem a főtribün is megújult. Milyen szurkolói visszajelzések jutottak el önhöz?

– Eddig csak pozitívumokat hallottam – nagyon jó lett ez a katlan ahová beérkeznek az autók. Ezt lehetne fokozni a 14-es kanyar melletti lelátó felkaréjosításával. A verseny előtti himnusz alatt lenyűgöző volt a hangulat, és a nézőknek a kibővített szurkolói zóna is tetszett. Óriási szintet léptünk, népszerű újítás volt még a kártyás fizetési rendszer bevezetése is.

– Ennyi év után az egyéb szervezési munkálatokat már rutinból lehozzák?

– Itt nincs rutinmunka. A múlt éjszakai megbeszélésünknek épp az volt a lényege, hogy az elmúlt tizenöt év legnehezebb futamának ítéltem meg a hétvégit, és ezt minden kollégám megerősítette. A Hungaroring stábja elképesztő munkát végzett. Külön köszönet a kivitelező konzorciumnak, nem csodálkoznék, ha a külföldi promóterek is megkeresnék őket. Jártak itt Ruandából és más országokból is, most kontinenseken átívelően a magyar építőipart dicsérik.

– A negyvenedik Magyar Nagydíj volt önnek a Hungaroring vezetőjeként a tizenötödik. A saját jubileuma jelentett valami pluszt?

– Nem, ez a szám semmit sem adott hozzá a hétvégéhez, mert ez volt eddig a legnehezebb és legkimerítőbb. Mi az F1-es nagydíjat megrendező cég vagyunk, amely a Hungaroringet működteti – az építkezés eddig nem tartozott a feladataink közé. Az elmúlt időszakban nagyon kemény egyeztetések zajlottak a FOM-mal és az FIA-val, láttuk szakaszról szakaszra, hogy halad az építkezés, nehéz volt. De, amikor a futam előtt hallgattuk a himnuszt, aztán a végén befutottak a versenyzők, nagyon jó érzések töltöttek el mindannyiunkat.