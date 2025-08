Norris nem is álmodott a győzelemről a Hungaroringen

Nem az volt a fő kérdés, hogy kibírják-e a végéig a gumik, hanem az, milyen tempóra lesz képes rajtuk. „A közepeseken nagyjából harminckét kört teljesítettem, szóval nem volt olyan szörnyű ötlet, hogy kibírjam a keményeken a végéig. De tudtam, hogy minden egyes körben teljes gázzal kell nyomnom, és ez az, ami kissé nehézzé tette. A gumik felmelegednek, és könnyű hibázni.”

„Az utolsó körökben már eléggé kopottak voltak az abroncsaim, és nagyon könnyű elfékezni az egyes vagy a kettes kanyarba menet. Szóval igen, tudtam, hogy a gumik gond nélkül ki fogják bírni a végéig, inkább arról szólt, hogy megpróbáljak a többiek előtt maradni. Főként az volt a cél, hogy George és Leclerc elé kerüljek, nem igazán reménykedtem abban, hogy egészen a végéig harcban leszek Oscarral, de így lett, szóval még jobban is alakult.”

Norris sokáig nem bízott benne, hogy beválik a stratégiája, inkább egy esetleges virtuális vagy valódi biztonsági autós szakaszra játszott. „Amikor Will (Joseph, versenymérnök) megkérdezte, hogy mit gondolok az egy kiállásról, akkor már nagyjából hét másodperc volt a lemaradásom Oscar mögött, miközben Charles már nyolc-kilenc szekundummal volt előttem. Nem gondoltam, hogy ezzel vége a versenyemnek, de elég kicsi esélyt láttam rá, hogy onnan harcba lehetek még akkor is, ha tökéletes két kiállásos stratégiát hajtunk végre. Szóval nem voltak nagy elvárásaim, de inkább arra vártam, hogy esetleg a biztonsági autó, VSC-fázis, vagy valami hasonló visszahoz a versenybe. De egyik sem volt.”

„Végső soron azonban mindez nem számított. Már nem emlékszem pontosan, hogy Geroge kiállása előtt vagy után kérdezte-e meg Will tőlem, hogy mit gondolok az egy kiállásról. Azt feleltem, hogy csináljuk. Nem voltam túl magabiztos, de ez volt a legjobb lehetőségem arra, hogy próbálkozzak valamivel. És végül kissé nehezebb is lett, mert valójában lehetővé tette a számomra, hogy egészen a végéig harcolhassak a győzelemért. Nem biztos, hogy ez volt a legjobb taktika, de mivel nagyon nehéz volt előzni, végül elég jónak bizonyult.”

Ami a bajnoki küzdelmet illeti, az idei ötödik győzelmét elkönyvelő pilóta nehéz folytatásra számít. „Már most is kemény, és ez a folytatásban sem lesz másként. Elég kicsi különbség van közöttünk. Biztos vagyok benne, hogy vannak dolgok, amikben fejlődhetek, és biztosra veszem, hogy Oscar is hasonlókat mondana. Szóval ez egy remek és nehéz küzdelem lesz valószínűleg egészen a végéig. Sokat kivesz belőled az, hogy próbálsz minden egyes edzésen, versenyen és minden máson összpontosítani, így hosszú lesz a szezon második fele.”

„Már várom a kis szünetet, hogy legyen némi időm pihenni, majd igyekszem még erősebben visszatérni, mert vannak bizonyos dolgok, amikben javulni szeretnék. Nem adom meg magamnak a legjobb lehetőségeket. Annak ellenére, hogy az eredmények nagyszerűnek látszanak, jelenleg nem könnyítem meg a saját életemet. Szóval ha sikerült dolgoznom ezeken a dolgokon, akkor jobb helyzetbe kerülhetek.”