McLaren: véletlenül lett Norrisé a győztes stratégia

A McLarent irányító Andrea Stella leszögezte, még a futam közben sem lehettek biztosak ebben, vagyis a győztes taktikát tényleg a „peches” első kör, a véletlen és a vártnál hűvösebb időjárási körülmények szabták Norrisra: „Még akkor sem hittünk igazán az egykiállásos stratégiában, amikor meghosszabbítottuk Lando első etapját. De le a kalappal előtte, mert viszonylag használt gumikon is sikerült jó néhány nagyon erős szektor- és köridőt futnia. Így hát az első etapban menet közben valahogy saját magunkat is meggyőztük, hogy az egy kiállás talán mégis képbe kerülhet. Egyáltalán nem arról van szó, hogy úgy vágtunk neki a versenynek, hogy egyenrangúnak tekintettük a két különböző stratégiát. Azt gondoltuk, a kétkiállásos lesz az, amit a többség választ.”

Stella szavait a múltbeli hungaroringi versenyek is alátámasztják, hiszen egyfelől nagyon ritkán van annyira hűvös, hogy egy kerékcserével ki lehessen húzni a teljes versenytávot, másfelől pedig nem mindig üdvözítő taktika az eggyel kevesebb kiállás, sőt. Max Verstappen például 2019-ben két kerékcserével próbálkozott, de a háromszor kiálló Lewis Hamilton a gumielőnyt kihasználva az utolsó körökben levadászta őt, és megnyerte a versenyt. Amikor vasárnap Piastri jelentős ütemben közeledett Norrisra, megvalósulhatott volna ugyanez a forgatókönyv, és az ausztrál egyszer-kétszer meg is próbálkozott az előzéssel.

Kettejük harca aztán a végén kis híján ütközéssel végződött, így korántsem látszik, mitől működnének jobban az úgynevezett „papajaszabályok”, mint a múltban más csapattársak vb-harcában lefektetett alapelvek, mindenesetre Stella semmi kivetnivalót sem talált Piastri hungaroringi manőverében.

„Kemény, de fair küzdelem volt kettejük között, egyértelműen a szabályainkon belül. Oscar egy kicsit elfékezte magát, de Lando hagyott némi helyet, mert tudta, hogy ellenfele a határon táncol a fékezésnél. Továbbra is nagyon büszkék vagyunk arra, ahogy Lando és Oscar egymással versenyez – ezzel megtisztelik az F1-et, ezek a McLaren valódi értékei. Remélhetőleg a mi pilótáink között dől el a bajnoki cím, igaz, most azt láttuk, hogy a futam kétharmadáig a Ferrari is versenyben állt a győzelemért. Úgy gondolom, érdekes és szórakoztató lesz az idény hátralevő része.”

A két pilóta harca tehát kifejezetten érdekessé varázsolta a 40. Magyar Nagydíjat, és a McLaren 200. futamgyőzelme egyben a 13. hungaroringi diadala is volt a csapatnak. Ezt a számot más istálló meg sem tudta közelíteni, a Williams és a Ferrari áll a wokingiak mögött hét-hét mogyoródi elsőséggel. Norris lett nagydíjunk történetének 21. futamgyőztese, és a nyolcadik (különböző) McLaren-pilóta, aki elsőként szelte át a célvonalat. Bár 2012 után 12 évet kellett várni az újabb sikerre, a tavalyi áttörés után most lehet, hogy újabb McLaren-korszak következik a Hungaroringen.

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes - 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 0.698 mp h. 3. George Russell brit Mercedes 21.916 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 42.560 mp h. 5. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 59.040 mp h. 6. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:06.169 p h. 7. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:08.174 p h. 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:09.451 p h. 9. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:12.645 p h. 10. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1 kör h. 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 12. Lewis Hamilton brit Ferrari 1 kör h. 13. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1 kör h. 14. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1 kör h. 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 17. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1 kör h. 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 48 feladta

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 6 12 17 284 2. Lando Norris 5 12 16 275 3. Max Verstappen 2 5 15 187 4. George Russell 1 6 15 172 5. Charles Leclerc – 5 14 151 6. Lewis Hamilton – – 14 109 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 9 64 8. Alexander Albon – – 9 54 9. Nico Hülkenberg – 1 5 37 10. Esteban Ocon – – 6 27 11. Fernando Alonso – – 5 26 12. Lance Stroll – – 5 26 13. Isack Hadjar – – 6 22 14. Pierre Gasly – – 5 20 15. Liam Lawson – – 4 20 16. Carlos Sainz – – 7 16 17. Gabriel Bortoleto – – 3 14 18. Cunoda Juki – – 5 10 19. Oliver Bearman – – 4 8