„Megvolt a tempónk, hogy nyerjünk” – Leclerc frusztrált a hungaroringi verseny után

Charles Leclerc a fantasztikus időmérős köre után óriási meglepetésre a pole pozícióból vághatott neki a jubileumi 40. Magyar Nagydíj versenyének, ám hiába őrizte meg az első helyét a rajtnál, és az első kerékcserékig vezette a versenyt, majd Lando Norris eltolt első etapja után vissza is visszaállt az élre, végül a dobogóról is lemaradt, ráadásul egy időbüntetést is összeszedett.

A monacói versenyző már az első kiállása után annak adott hangot a csapatrádión, hogy az elvégzett módosítás miatt elveszíti a győzelmet. A ferraris Norrisszal szemben a második kerékcseréjével vesztette el a vezető pozíciót, majd először Oscar Piastri, aztán George Russell a pályán előzte meg őt, miután drasztikusan visszaesett a tempója.

A végül negyedikként célba érő Leclerc nem meglepő módon egyáltalán nem volt elégedett a leintés után. Bár utóbb kiderült, nem az volt a baj, amit sejtett, ez nem csökkentette a csalódottságát. „Először is vissza kell vonnom, amiket mondtam a rádión. Túl elhamarkodottan beszéltem. Most, hogy kiszálltam az autóból, már több részletet tudok arról, mi történt. Azt hittem, valami másról van szó, amiről korábban már beszéltünk, de sajnos a karosszériával volt probléma, és nem tehettünk volna semmit sem másképp. Az oldalán volt gond, szóval ennek utánanézünk, hogy ne fordulhasson elő még egyszer.”

„Ettől most nem érzem jobban magam, hiszen a győzelemért küzdöttem, aztán ilyen gondjaim adódtak. A végére kell járnunk, hogy ez ne ismétlődhessen meg, mert az autó vezethetetlen volt. Ez egyszeri eset volt, ki kell vizsgálni, de nem olyasmi, ami szerintem újra megtörténne. Nagyjából a negyvenedik kör környékén kezdtem el érezni a problémát, majd folyamatosan rosszabbodott a helyzet. Rendkívül frusztráló, amikor mindent az irányításod alatt tartasz, megvan a tempód ahhoz, hogy nyerj, aztán sehol sem vagy. Még dobogóra sem állhattunk.”

„Még mindig csalódott vagyok. Egyetlen lehetőségünk volt, hogy futamot nyerjünk az idén, és ez most hétvégén volt. Az első etapom tökéletes volt, mint ahogyan a második első köre is nagyon jó volt. Úgy gondolom, megvolt a tempónk hozzá, hogy nyerjünk. Az utolsó etap szörnyűvé vált akkor, amikor jelentkezett a gond a karosszériával. Nem tudom, mi okozta, de utánajárunk.”