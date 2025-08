Timothy Weah Marseille-be igazol, egyelőre csak egy évre – hétfői transzferhíradó

Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, elindult az NB I is, azonban a nyári futballhírek jelentős részét továbbra is az átigazolási információk, transzferpletykák teszik ki. A legfrissebb fejleményekről pénteken is beszámoltunk élő hírfolyamunkban.

A FONTOSABB HÉTFŐI ESEMÉNYEK Az Olympique Marseille játékosa lesz a Juventus amerikai válogatottja, Timothy Weah, aki 1 millió euró fejében – egyelőre csak kölcsönben – költözik át Torinóból a francia kikötővárosba. Weah szerződése 14 millió eurós kötelező vételi opciót is tartalmaz, s különféle feltételek teljesülése esetén további 3 millió ütheti majd az olaszok markát – írja Fabrizio Romano. Négymillió euró ellenében térhet vissza Spanyolországba Goncalo Guedes, a Wolverhapton portugál válogatott balszélsője, aki a hírek szerint a Real Sociedad játékosa lesz – az elvi megegyezés már megszületett az angol és a baszk klub között.