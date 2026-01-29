A Celtic vagy a Ludogorec ellen mérkőzik meg az FTC a nyolcaddöntőért – íme, az El további menetrendje

Már a nyolcaddöntőben vannak

AZ ALAPSZAKASZ ELSŐ NYOLC HELYEZETTJE

LYON (francia), ASTON VILLA (angol), MIDTYLLAND (dán), REAL BETIS (spanyol), PORTO (portugál), BRAGA (portugál), FREIBURG (német), ROMA (olasz)

Amit a playoffkörről tudni kell

Résztvevők: 16 csapat, az alapszakasz 9–24. helyezettje.

Kiemelés: az alapszakasz 9–16. helyezettje kiemelt lesz, hozzájuk párosítják a 17–24. helyezetteket.

A lehetséges párosítások szűkítése: az alapszakaszbeli helyezés alapján a csapatok négyes kalapokba kerültek (két előrébb rangsorolt, a pénteki sorsoláson kiemeltként kezelt csapat mellé két hátrébb végző sorolódott), és a sorsoláson minden négyesből két párosítást alakítanak ki. A 9. és 10. pozícióban végző csapatokat a 23. és 24. helyen záró csapatokkal sorsolják össze, és így tovább – 11./12.–21./22, 13./14.–19./20., 15./16.–17./18.

ENNEK ÉRTELMÉBEN A SORSOLÁSRA VÁRÓ NÉGYESEK:

Kiemelt lesz: SUTTGART (német) és FERENCVÁROS

Nem lesz kiemelt: CELTIC (skót) és LUDOGOREC (bolgár) – az innen továbbjutó két csapatot a Porto (portugál) és a Braga (portugál) kaphatja.

A Ferencváros eddig hét tétmérkőzést játszott a Ludogorec ellen. Ezeken négy győzelem, két döntetlen és egy vereség a magyar bajnok mérlege. Ebben az idényben a BL-selejtezőben harmadik körében Bulgáriában gól nélküli döntetlent játszottak a csapatok, a budapesti visszavágót 3–0-ra nyerte a Ferencváros. Az Európa-liga alapszakaszában is találkoztak, a negyedik fordulóban az FTC 3–1-re verte a bolgárokat.

A Ludogorec alapszakaszbeli El-eredménylistája

Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2

Ludogorec (bolgár)–Betis (spanyol) 0–2

Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár) 3–2

FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) 3–1

Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3–2

Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög) 3–3

Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár) 1–0

Ludogorec (bolgár)–Nice (francia) 1–0

A Celtic ellen háromszor mérkőzött meg a Ferencváros. A 2020–2021-es BL-idényben az FTC 2–1-re nyert Skóciában, ekkor ez a győzelem továbbjutást ért az egymeccses párharcban. A Fradi egy évvel később az Európa-liga csoportkörében is találkozott a skótokkal, akkor mind a két mérkőzésen a Celtic kerekedett felül (2–0 és 3–2).

A Celtic alapszakaszbeli El-eredménylistája

Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1

Celtic (skót)–Braga (portugál) 0–2

Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák) 2–1

Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1

Feyenoord (holland)–Celtic (skót) 1–3

Celtic (skót)–Roma (olasz) 0–3

Bologna (olasz)–Celtic (skót) 2–2

Celtic (skót)–Utrecht (holland) 4–2

A TOVÁBBI NÉGYESEK

Kiemelt lesz: GENK (belga) és BOLOGNA (olasz)

Nem lesz kiemelt: DINAMO ZAGREB (horvát) és BRANN BERGEN (norvég) – az innen továbbjutó két csapatot a Freiburg (német) és a Roma (olasz) kaphatja.

Kiemelt lesz: NOTTINGHAM FOREST (angol) és VIKTORIA PLZEN (cseh)

Nem lesz kiemelt: FENERBAHCE (török) és PANATHINAIKOSZ (görög) – az innen továbbjutó két csapatot a Real Betis (spanyol) és a Midtylland (dán) kaphatja.

Kiemelt lesz: CRVENA ZVEZDA (szerb) és CELTA VIGO (spanyol)

Nem lesz kiemelt: PAOK (görög) és LILLE (francia) – az innen továbbjutó két csapatot a Lyon (francia) és az Aston Villa (angol) kaphatja.

Sorsolás: január 30., péntek, 13 óra, Nyon – élőben az NSO-n!

További tudnivalók: egy ország két csapata szembekerülhet a playoffban, és olyan párosítás is kialakulhat, amely az alapszakaszban is volt. A legjobb tizenhat között is párosával sorsolják össze a csapatokat – az alapszakaszban a legjobb nyolc közé jutottak lesznek a kiemeltek.

Első mérkőzések: február 19.

Második mérkőzések: február 26.

A kiemelt csapatok játsszák hazai pályán a visszavágót.



Akik elbúcsúztak

AZ ALAPSZAKASZ UTOLSÓ TIZENKÉT HELYEZETTJE

YOUNG BOYS (svájci), STURM GRAZ (osztrák), FCSB (román), GO AHEAD EAGLES (holland), FEYENOORD (holland), BASEL (svájci), SALZBURG (osztrák), RANGERS (skót), NICE (francia), UTRECHT (holland), MALMÖ (svéd), MACCABI TEL-AVIV (izraeli)

A kieséses szakasz kulcsdátumai

SORSOLÁS MÉRKŐZÉSEK Playoff január 30. február 19., 26. Nyolcaddöntő február 27. március 12., 19. Negyeddöntő február 27. április 9., 16. Elődöntő február 27. április 30., május 7. Döntő május 20., Isztambul, Besiktas-stadion

A NYOLCADDÖNTŐ ÁGRAJZÁBÓL MÁR ISMERT

Természetesen sok múlik a pénteki sorsoláson és még több a playoff eredményein, de az alábbi, az UEFA honlapján megjelent ábrából már következtethetünk a nyolcaddöntő lehetséges párosításaira.

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Lyon 8 7 – 1 18–5 +13 21 2. Aston Villa 8 7 – 1 14–6 +8 21 3. Midtjylland 8 6 1 1 18–8 +10 19 4. Real Betis 8 5 2 1 13–7 +6 17 5. Porto 8 5 2 1 13–7 +6 17 6. Braga 8 5 2 1 11–5 +6 17 7. Freiburg 8 5 2 1 10–4 +6 17 8. Roma 8 5 1 2 13–6 +7 16 9. Genk 8 5 1 2 11–7 +4 16 10. Bologna 8 4 3 1 14–7 +7 15 11. Stuttgart 8 5 – 3 15–9 +6 15 12. FERENCVÁROS 8 4 3 1 12–11 +1 15 13. Nottingham Forest 8 4 2 2 15–7 +8 14 14. Viktoria Plzen 8 3 5 – 8–3 +5 14 15. Crvena zvezda 8 4 2 2 7–6 +1 14 16. Celta Vigo 8 4 1 3 15–11 +4 13 17. PAOK 8 3 3 2 17–14 +3 12 18. Lille 8 4 – 4 12–9 +3 12 19. Fenerbahce 8 3 3 2 10–7 +3 12 20. Panathinaikosz 8 3 3 2 11–9 +2 12 21. Celtic 8 3 2 3 13–15 –2 11 22. Ludogorec 8 3 1 4 12–15 –3 10 23. Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12–16 –4 10 24. Brann Bergen 8 2 3 3 9–11 –2 9 25. Young Boys 8 3 – 5 10–16 –6 9 26. Sturm Graz 8 2 1 5 5–11 –6 7 27. FCSB 8 2 1 5 9–16 –7 7 28. Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6–14 –8 7 29. Feyenoord 8 2 – 6 11–15 –4 6 30. Basel 8 2 – 6 9–13 –4 6 31. Salzburg 8 2 – 6 10–15 –5 6 32. Rangers 8 1 1 6 5–14 –9 4 33. Nice 8 1 – 7 7–15 –8 3 34. Utrecht 8 – 1 7 5–15 –10 1 35. Malmö 8 – 1 7 4–15 –11 1 36. Maccabi Tel-Aviv 8 – 1 7 2–22 –20 1

Pontazonosság esetén az alábbi szempontok döntöttek (ebben a sorrendben):

1. gólkülönbség

2. szerzett gólok száma

3. idegenben szerzett gólok száma

4. győzelmek száma

5. idegenbeli győzelmek száma

6. az alapszakaszbeli ellenfelek által szerzett pontok száma

7. az alapszakaszbeli ellenfelek összgólkülönbsége

8. az alapszakaszbeli ellenfelek szerzett góljainak száma

9. a fair play-pontok alacsonyabb száma (1 jár a sárga lapért, 3 a pirosért)

10. UEFA-koefficiens értéke.