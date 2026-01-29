Nemzeti Sportrádió

A Celtic vagy a Ludogorec ellen mérkőzik meg az FTC a nyolcaddöntőért – íme, az El további menetrendje

2026.01.29. 23:14
Már csak 24 csapat maradt versenyben az Európa-liga serlegéért (Fotó: Getty Images)
Csütörtökön véget ért a labdarúgó Európa-liga 2025–2026-os kiírásának alapszakasza: az első nyolc helyezett bejutott a nyolcaddöntőbe, a következő tizenhatra rájátszás vár, az utolsó tizenkettő kiesett. A Ferencváros a 12. helyen végzett, így a rájátszásban a skót Celtickel vagy a bolgár Ludogoreccel találkozik. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat a május 20-i isztambuli döntőig vezető úton!

 

Már a nyolcaddöntőben vannak

AZ ALAPSZAKASZ ELSŐ NYOLC HELYEZETTJE

LYON (francia), ASTON VILLA (angol), MIDTYLLAND (dán), REAL BETIS (spanyol), PORTO (portugál), BRAGA (portugál), FREIBURG (német), ROMA (olasz)

Amit a playoffkörről tudni kell

Résztvevők: 16 csapat, az alapszakasz 9–24. helyezettje.

Kiemelés: az alapszakasz 9–16. helyezettje kiemelt lesz, hozzájuk párosítják a 17–24. helyezetteket.

A lehetséges párosítások szűkítése: az alapszakaszbeli helyezés alapján a csapatok négyes kalapokba kerültek (két előrébb rangsorolt, a pénteki sorsoláson kiemeltként kezelt csapat mellé két hátrébb végző sorolódott), és a sorsoláson minden négyesből két párosítást alakítanak ki. A 9. és 10. pozícióban végző csapatokat a 23. és 24. helyen záró csapatokkal sorsolják össze, és így tovább – 11./12.–21./22, 13./14.–19./20., 15./16.–17./18.

ENNEK ÉRTELMÉBEN A SORSOLÁSRA VÁRÓ NÉGYESEK:

Kiemelt lesz: SUTTGART (német) és FERENCVÁROS
Nem lesz kiemelt: CELTIC (skót) és LUDOGOREC (bolgár) – az innen továbbjutó két csapatot a Porto (portugál) és a Braga (portugál) kaphatja.

A Ferencváros eddig hét tétmérkőzést játszott a Ludogorec ellen. Ezeken négy győzelem, két döntetlen és egy vereség a magyar bajnok mérlege. Ebben az idényben a BL-selejtezőben harmadik körében Bulgáriában gól nélküli döntetlent játszottak a csapatok, a budapesti visszavágót 3–0-ra nyerte a Ferencváros. Az Európa-liga alapszakaszában is találkoztak, a negyedik fordulóban az FTC 3–1-re verte a bolgárokat.

A Ludogorec alapszakaszbeli El-eredménylistája
Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2
Ludogorec (bolgár)–Betis (spanyol) 0–2
Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár) 3–2
FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) 3–1
Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol) 3–2
Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög) 3–3
Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár) 1–0
Ludogorec (bolgár)–Nice (francia) 1–0

A Celtic ellen háromszor mérkőzött meg a Ferencváros. A 2020–2021-es BL-idényben az FTC 2–1-re nyert Skóciában, ekkor ez a győzelem továbbjutást ért az egymeccses párharcban. A Fradi egy évvel később az Európa-liga csoportkörében is találkozott a skótokkal, akkor mind a két mérkőzésen a Celtic kerekedett felül (2–0 és 3–2).

A Celtic alapszakaszbeli El-eredménylistája
Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1
Celtic (skót)–Braga (portugál) 0–2
Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák) 2–1
Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1
Feyenoord (holland)–Celtic (skót) 1–3
Celtic (skót)–Roma (olasz) 0–3
Bologna (olasz)–Celtic (skót) 2–2
Celtic (skót)–Utrecht (holland) 4–2

A TOVÁBBI NÉGYESEK

Kiemelt lesz: GENK (belga) és BOLOGNA (olasz)
Nem lesz kiemelt: DINAMO ZAGREB (horvát) és BRANN BERGEN (norvég) – az innen továbbjutó két csapatot a Freiburg (német) és a Roma (olasz) kaphatja.

Kiemelt lesz: NOTTINGHAM FOREST (angol) és VIKTORIA PLZEN (cseh)
Nem lesz kiemelt: FENERBAHCE (török) és PANATHINAIKOSZ (görög) – az innen továbbjutó két csapatot a Real Betis (spanyol) és a Midtylland (dán) kaphatja.

Kiemelt lesz: CRVENA ZVEZDA (szerb) és CELTA VIGO (spanyol)
Nem lesz kiemelt: PAOK (görög) és LILLE (francia) – az innen továbbjutó két csapatot a Lyon (francia) és az Aston Villa (angol) kaphatja.

Sorsolás: január 30., péntek, 13 óra, Nyon – élőben az NSO-n!

További tudnivalók: egy ország két csapata szembekerülhet a playoffban, és olyan párosítás is kialakulhat, amely az alapszakaszban is volt. A legjobb tizenhat között is párosával sorsolják össze a csapatokat az alapszakaszban a legjobb nyolc közé jutottak lesznek a kiemeltek.

Első mérkőzések: február 19.
Második mérkőzések: február 26.
A kiemelt csapatok játsszák hazai pályán a visszavágót.
 

Akik elbúcsúztak

AZ ALAPSZAKASZ UTOLSÓ TIZENKÉT HELYEZETTJE

YOUNG BOYS (svájci), STURM GRAZ (osztrák), FCSB (román), GO AHEAD EAGLES (holland), FEYENOORD (holland), BASEL (svájci), SALZBURG (osztrák), RANGERS (skót), NICE (francia), UTRECHT (holland), MALMÖ (svéd), MACCABI TEL-AVIV (izraeli)

A kieséses szakasz kulcsdátumai

 

 
 

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

Playoff

január 30.

február 19., 26.

Nyolcaddöntő

február 27.

március 12., 19.

Negyeddöntő

február 27.

április 9., 16.

Elődöntő

február 27.

április 30., május 7.

Döntő

 

május 20., Isztambul, Besiktas-stadion

 

A NYOLCADDÖNTŐ ÁGRAJZÁBÓL MÁR ISMERT

Természetesen sok múlik a pénteki sorsoláson és még több a playoff eredményein, de az alábbi, az UEFA honlapján megjelent ábrából már következtethetünk a nyolcaddöntő lehetséges párosításaira.

 
    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Lyon87118–5+1321
  2. Aston Villa87114–6+821
  3. Midtjylland861118–8+1019
  4. Real Betis852113–7+617
  5. Porto852113–7+617
  6. Braga852111–5+617
  7. Freiburg852110–4+617
  8. Roma851213–6+716
  9. Genk851211–7+416
10. Bologna843114–7+715
11. Stuttgart85315–9+615
12. FERENCVÁROS843112–11+115
13. Nottingham Forest842215–7+814
14. Viktoria Plzen8358–3+514
15. Crvena zvezda84227–6+114
16. Celta Vigo841315–11+413
17. PAOK833217–14+312
18. Lille84412–9+312
19. Fenerbahce833210–7+312
20. Panathinaikosz833211–9+212
21. Celtic832313–15–211
22. Ludogorec831412–15–310
23. Dinamo Zagreb831412–16–410
24. Brann Bergen82339–11–29
25. Young Boys83510–16–69
26. Sturm Graz82155–11–67
27. FCSB82159–16–77
28. Go Ahead Eagles82156–14–87
29. Feyenoord82611–15–46
30. Basel8269–13–46
31. Salzburg82610–15–56
32. Rangers81165–14–94
33. Nice8177–15–83
34. Utrecht8175–15–101
35. Malmö8174–15–111
36. Maccabi Tel-Aviv8172–22–201

Pontazonosság esetén az alábbi szempontok döntöttek (ebben a sorrendben): 
1. gólkülönbség
2. szerzett gólok száma
3. idegenben szerzett gólok száma
4. győzelmek száma
5. idegenbeli győzelmek száma
6. az alapszakaszbeli ellenfelek által szerzett pontok száma
7. az alapszakaszbeli ellenfelek összgólkülönbsége
8. az alapszakaszbeli ellenfelek szerzett góljainak száma
9. a fair play-pontok alacsonyabb száma (1 jár a sárga lapért, 3 a pirosért)
10. UEFA-koefficiens értéke.

2025.09.04. 11:50

EURÓPA-LIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

A labdarúgó Európa-liga 2025–2026-os idényének csapatai, programja, kulcsdátumai.

 

Ezek is érdekelhetik