Hajnal szerint minden labdarúgást szerető magyar ember óriási sikerként élte meg az FTC sikerét



„Sok gratulációt kaptunk, mindenki nagy mosollyal fogadott minket, nem csak a Fradi-szurkolók. Amilyen módon ezt a győzelmet elértük, amilyen felfogásban, amilyen bátran játszott a csapat, amilyen minőségi futballt tudott bemutatni, még nagyobb örömet szerzett az embereknek” – fogalmazott az M4 Sport podcastadásában, a Sportemberek Extrában a sportvezető, aki hozzátette: a kétgólos siker ellenére jövő szerdán Bragában nagyon nehéz feladat vár a magyar bajnokra.

A játékosként 59-szeres válogatott Hajnal úgy vélte, érződött az együttesen, főleg nemzetközi színtéren, hogy képes lehet a bravúrra, mert sok olyan meccs van a háta mögött, amelyen erősebb ellenféllel szemben nagyon nehéz feladatokat tudott megoldani. Példaként említette a nyolcfordulós alapszakaszból a genki nyitányt, a salzburgi folytatást, illetve a Glasgow Rangers hazai legyőzését, illetve a Fenerbahce vendégeként elért döntetlent.

„A játékosoknak ezek a meccsek tapasztalatot és önbizalmat adtak. Most is éreztem rajtuk, hogy mindenféle félsz és kétely nélkül mennek bele a mérkőzésbe. Robbie Keane vezetőedző is nagyon jó taktikát választott erre az összecsapásra, felmérve a Braga erősségeit és játékstílusát” – mondta a 44 éves Hajnal, aki szerint a futballisták láthatóan élvezték, hogy erődemonstrációt tartanak.

Hajnal szerint a játék minden periódusában volt válasza a Ferencvárosnak, ezért is jöttek ilyen későn a cserék, ugyanis az ír szakember a 84. percig nem változtatott a kezdőcsapatán.

A Ferencváros újabb sikerével a hatodik találkozóján is megőrizte hazai veretlenségét a második számú európai kupasorozatban, így reális esélye van, hogy az 1975-ös KEK-döntőig tartó menetelés után ismét a legjobb nyolc közé jusson nemzetközi színtéren.

A teljes interjú: