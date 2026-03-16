Nemzeti Sportrádió

Elképesztő, hihetetlen – Bruno Fernandest magasztalják Angliában

V. H. L.V. H. L.
2026.03.16. 13:05
Bruno Fernandesnek (balról a második) kulcsszerepe van az MU remeklésében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Szakértők egész sora dicsérte az Aston Villa elleni két gólpasszával David Beckham klubrekordját megdöntő Bruno Fernandest, akinek jó esélye van arra, hogy Kevin De Bruyne abszolút csúcsát is átadja a múltnak.

Brazil csapattársainak, Casemirónak és Matheus Cunhának is gólpasszt adott a vasárnapi, Aston Villa elleni rangadón a Manchester United középpályása, Bruno Fernandes, aki ezzel jelentős szerepet játszott csapata 3–1-es hazai sikerében.

Angol labdarúgás
PL: Bruno Fernandes két gólpasszt is kiosztott, a Villát is legyőzte az MU

Gyengébb első félidő után a másodikban meggyőző játékkal kerekedett felül közvetlen vetélytársán a manchesteri csapat.

A portugál játékmesternek ez volt az idényben a tizenötödik és tizenhatodik gólpassza, ezzel klubrekordot döntött: David Beckham tizenötös csúcsát adta át a múltnak. A nem mindennapi teljesítmény többek elismerését is kiváltotta, az Everton angol válogatott szélsője, Jack Grealish közösségimédia-bejegyzésében például „teljességgel hihetetlen” játékosnak nevezte kollégáját.

Nem fukarkodott a dicsérő szavakkal Wayne Rooney sem, aki a BBC Sporton méltatta Fernandest.

„Az első félidőben elég lapos volt – fogalmazott az egykori MU-ikon. – Talán kioltották egymás játékát csapatok, de aztán a második félidőben a United jóval energikusabban futballozott. A legjobb – már megint – Bruno Fernandes volt.”

A huszonhatszoros skót válogatott Charlie Adam sem fogta vissza magát, amikor Fernades teljesítményéről kérdezték.

„A legjobbak egyike. Már Rúben Amorim irányítása alatt is ő volt fény egy nehéz időszakban, de a játéka teljesen új szintre emelkedett Michael Carrick érkezésével, akárcsak a csapaté, amely visszatért a Premier League legjobb alakulatai közé” – jelentette ki Adam. 

A „vörös ördögökkel” eddig valóban kisebbfajta csodát véghezvivő megbízott edző, Michael Carrick is megsüvegelte játékosa vasárnapi produkcióját.

„Igaz adomány nekünk, jó ideje bizonyítja, mekkora hatással van a csapatra a legfontosabb pillanatokban. Mindig ott van az első sorban az edzéseken és a mérkőzéseken is. Mindig lehet rá számítani, ami rendkívül pozitív tulajdonság. Neki is voltak jobb és rosszabb időszakai, de sosem hagyta magát legyűrni. Ma is ő jelentette a különbséget.”

Bruno Fernandes egy idényben kiosztott tizenhat gólpasszával komoly veszélyt jelent a húszas abszolút Premier League-csúcsra is, amelyet Kevin De Bruyne és Thierry Henry tart.

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
Manchester United–Aston Villa 3–1 (Casemiro 53., M. Cunha 71., Sesko 81., ill. Barkley 64.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United30159654–41+13 54 
4. Aston Villa30156940–37+3 51 
5. Liverpool30147949–40+9 49 
6. Chelsea30139853–35+18 48 
7. Brentford291351144–40+4 44 
8. Everton301271134–35–1 43 
9. Newcastle301261243–4342 
10. Bournemouth30914744–46–2 41 
11. Fulham301251340–43–3 41 
12. Brighton & Hove Albion3010101039–36+3 40 
13. Sunderland3010101030–35–5 40 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United307111237–48–11 32 
16. Tottenham30791440–47–7 30 
17. Nottingham Forest30781528–43–15 29 
18. West Ham30781536–55–19 29 
19. Burnley30481832–58–26 20 
20. Wolverhampton30372022–52–30 16 

 

