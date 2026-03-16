Elképesztő, hihetetlen – Bruno Fernandest magasztalják Angliában

A portugál játékmesternek ez volt az idényben a tizenötödik és tizenhatodik gólpassza, ezzel klubrekordot döntött: David Beckham tizenötös csúcsát adta át a múltnak. A nem mindennapi teljesítmény többek elismerését is kiváltotta, az Everton angol válogatott szélsője, Jack Grealish közösségimédia-bejegyzésében például „teljességgel hihetetlen” játékosnak nevezte kollégáját.

Nem fukarkodott a dicsérő szavakkal Wayne Rooney sem, aki a BBC Sporton méltatta Fernandest.

„Az első félidőben elég lapos volt – fogalmazott az egykori MU-ikon. – Talán kioltották egymás játékát csapatok, de aztán a második félidőben a United jóval energikusabban futballozott. A legjobb – már megint – Bruno Fernandes volt.”

A huszonhatszoros skót válogatott Charlie Adam sem fogta vissza magát, amikor Fernades teljesítményéről kérdezték.

„A legjobbak egyike. Már Rúben Amorim irányítása alatt is ő volt fény egy nehéz időszakban, de a játéka teljesen új szintre emelkedett Michael Carrick érkezésével, akárcsak a csapaté, amely visszatért a Premier League legjobb alakulatai közé” – jelentette ki Adam.

A „vörös ördögökkel” eddig valóban kisebbfajta csodát véghezvivő megbízott edző, Michael Carrick is megsüvegelte játékosa vasárnapi produkcióját.

„Igaz adomány nekünk, jó ideje bizonyítja, mekkora hatással van a csapatra a legfontosabb pillanatokban. Mindig ott van az első sorban az edzéseken és a mérkőzéseken is. Mindig lehet rá számítani, ami rendkívül pozitív tulajdonság. Neki is voltak jobb és rosszabb időszakai, de sosem hagyta magát legyűrni. Ma is ő jelentette a különbséget.”

Bruno Fernandes egy idényben kiosztott tizenhat gólpasszával komoly veszélyt jelent a húszas abszolút Premier League-csúcsra is, amelyet Kevin De Bruyne és Thierry Henry tart.

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

Manchester United–Aston Villa 3–1 (Casemiro 53., M. Cunha 71., Sesko 81., ill. Barkley 64.)