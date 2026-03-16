Elképesztő, hihetetlen – Bruno Fernandest magasztalják Angliában
Brazil csapattársainak, Casemirónak és Matheus Cunhának is gólpasszt adott a vasárnapi, Aston Villa elleni rangadón a Manchester United középpályása, Bruno Fernandes, aki ezzel jelentős szerepet játszott csapata 3–1-es hazai sikerében.
PL: Bruno Fernandes két gólpasszt is kiosztott, a Villát is legyőzte az MU
A portugál játékmesternek ez volt az idényben a tizenötödik és tizenhatodik gólpassza, ezzel klubrekordot döntött: David Beckham tizenötös csúcsát adta át a múltnak. A nem mindennapi teljesítmény többek elismerését is kiváltotta, az Everton angol válogatott szélsője, Jack Grealish közösségimédia-bejegyzésében például „teljességgel hihetetlen” játékosnak nevezte kollégáját.
Nem fukarkodott a dicsérő szavakkal Wayne Rooney sem, aki a BBC Sporton méltatta Fernandest.
„Az első félidőben elég lapos volt – fogalmazott az egykori MU-ikon. – Talán kioltották egymás játékát csapatok, de aztán a második félidőben a United jóval energikusabban futballozott. A legjobb – már megint – Bruno Fernandes volt.”
A huszonhatszoros skót válogatott Charlie Adam sem fogta vissza magát, amikor Fernades teljesítményéről kérdezték.
„A legjobbak egyike. Már Rúben Amorim irányítása alatt is ő volt fény egy nehéz időszakban, de a játéka teljesen új szintre emelkedett Michael Carrick érkezésével, akárcsak a csapaté, amely visszatért a Premier League legjobb alakulatai közé” – jelentette ki Adam.
A „vörös ördögökkel” eddig valóban kisebbfajta csodát véghezvivő megbízott edző, Michael Carrick is megsüvegelte játékosa vasárnapi produkcióját.
„Igaz adomány nekünk, jó ideje bizonyítja, mekkora hatással van a csapatra a legfontosabb pillanatokban. Mindig ott van az első sorban az edzéseken és a mérkőzéseken is. Mindig lehet rá számítani, ami rendkívül pozitív tulajdonság. Neki is voltak jobb és rosszabb időszakai, de sosem hagyta magát legyűrni. Ma is ő jelentette a különbséget.”
Bruno Fernandes egy idényben kiosztott tizenhat gólpasszával komoly veszélyt jelent a húszas abszolút Premier League-csúcsra is, amelyet Kevin De Bruyne és Thierry Henry tart.
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
Manchester United–Aston Villa 3–1 (Casemiro 53., M. Cunha 71., Sesko 81., ill. Barkley 64.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|30
|15
|9
|6
|54–41
|+13
|54
|4. Aston Villa
|30
|15
|6
|9
|40–37
|+3
|51
|5. Liverpool
|30
|14
|7
|9
|49–40
|+9
|49
|6. Chelsea
|30
|13
|9
|8
|53–35
|+18
|48
|7. Brentford
|29
|13
|5
|11
|44–40
|+4
|44
|8. Everton
|30
|12
|7
|11
|34–35
|–1
|43
|9. Newcastle
|30
|12
|6
|12
|43–43
|0
|42
|10. Bournemouth
|30
|9
|14
|7
|44–46
|–2
|41
|11. Fulham
|30
|12
|5
|13
|40–43
|–3
|41
|12. Brighton & Hove Albion
|30
|10
|10
|10
|39–36
|+3
|40
|13. Sunderland
|30
|10
|10
|10
|30–35
|–5
|40
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|30
|7
|11
|12
|37–48
|–11
|32
|16. Tottenham
|30
|7
|9
|14
|40–47
|–7
|30
|17. Nottingham Forest
|30
|7
|8
|15
|28–43
|–15
|29
|18. West Ham
|30
|7
|8
|15
|36–55
|–19
|29
|19. Burnley
|30
|4
|8
|18
|32–58
|–26
|20
|20. Wolverhampton
|30
|3
|7
|20
|22–52
|–30
|16