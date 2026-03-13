Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid: Robbie Keane mondta, hogy ne ünnepeljünk

2026.03.13. 09:25
Gróf Dávid (Fotó: Árvai Károly)
A Ferencváros 2–0-ra legyőzte a Bragát a labdarúgó Európa-liga-nyolcaddöntő odavágóján, a Groupama Arénában. A mérkőzés végén Gróf Dávid, az FTC kapusa értékelte csapata teljesítményét.
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–BRAGA (portugál) 2–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 859 néző. Vezette: Nicholas Walsh (Francis Connor, Daniel McFarlane) – skótok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Madarász Á., 90.), Zachariassen, O'Dowda – Yusuf (F. Kovacevic, 90+3.), Joseph (Júlio Romao, 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
BRAGA: Hornícek – Lagerbielke, S. Niakaté (Moscardo, 62.), Arrey-Mbi, Leonardo Lelo (D. Rodrigues, 90.) – Moutinho (Gorby, 74.), Grillitsch, Dorgeles (G. Martínez, 62.) – R. Horta, Zalazar – Pau Víctor (Fran Navarro, 74.). Vezetőedző: Carlos Vicens
Gólszerző: Kanikovszki (32.), Joseph (69.)
A visszavágót jövő szerdán 16.30-tól rendezik meg Bragában.

