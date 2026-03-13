Gróf Dávid: Robbie Keane mondta, hogy ne ünnepeljünk

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–BRAGA (portugál) 2–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 19 859 néző. Vezette: Nicholas Walsh (Francis Connor, Daniel McFarlane) – skótok

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Madarász Á., 90.), Zachariassen, O'Dowda – Yusuf (F. Kovacevic, 90+3.), Joseph (Júlio Romao, 84.). Vezetőedző: Robbie Keane

BRAGA: Hornícek – Lagerbielke, S. Niakaté (Moscardo, 62.), Arrey-Mbi, Leonardo Lelo (D. Rodrigues, 90.) – Moutinho (Gorby, 74.), Grillitsch, Dorgeles (G. Martínez, 62.) – R. Horta, Zalazar – Pau Víctor (Fran Navarro, 74.). Vezetőedző: Carlos Vicens

Gólszerző: Kanikovszki (32.), Joseph (69.)

A visszavágót jövő szerdán 16.30-tól rendezik meg Bragában.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!