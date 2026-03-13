Nemzeti Sportrádió

Carlos Vicens: A játék képe is fájhat, de a Bragánál senki sem adhatja fel!

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2026.03.13. 09:19
Carlos Vicens (jobbra) és Robbie Keane a mérkőzés előtt (Fotó: Getty Images)
A Ferencváros elleni 2–0-s vereséget követően Carlos Vicens, a Braga spanyol vezetőedzője elmondta, szerinte mi volt a gond együttese játékával, hogyan próbált hatással lenni csapata támadófutballjára, illetve milyennek találta a Groupama Aréna légkörét.

– Minek tulajdonítja a Ferencváros elleni kétgólos vereséget?
 – Tudtuk, hogy nyomás lesz rajtunk, ennek megfelelően agresszívan letámadott minket a Ferencváros, amely megpróbált minél több hibára és a minket jellemzőnél direktebb játékra késztetni. Az első félidőben hiányzott, hogy kontrolláljuk a meccset, csak pillanataink voltak, amikor megtaláltuk a labdával a támadó középpályásainkat. Az első gól elkerülhető lett volna, hibáztunk előtte. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, ám pontosabbnak, kíméletlenebbnek kellett volna lennünk elöl. A fordulás után letámadásból érkezett a második gól, ez is elkerülhető volt. Ezután több területünk nyílt, mert a hazaiak jobban visszahúzódtak, de nem sikerült faragnunk a hátrányból. Itt az ideje annak, hogy kétgólos hátrányból visszaküzdjük magunkat a párharcba.

– A második félidőben többször igyekezett belenyúlni cserékkel a meccsbe. Miért nem volt ennek eredménye?
– Szerettünk volna a jobb oldalon változtatni, mert az első félidőben nem volt meg az a mélység, amit szerettünk volna látni a szélen. Néha sikerült a védők mögé kerülnünk a cserék után, Gorbyval extra energiát hoztunk a középpályára, hogy megszerezzük a lecsorgó labdát. Direkt módon próbáltuk megtalálni a labdával a csatárokat, az utolsó percekben is nyomtunk, kapujához szegeztük a Ferencvárost, keveset kellett védekeznünk, de nem tudtunk szépíteni. Stratégiai szempontból és fizikailag is készen kell állnunk jövő szerdán.

– Ez egy kijózanító pofon?
– Fájdalmas a vereség, de nincs időnk sajnálkozni, mert rengeteget melóztunk, hogy idáig jussunk. A játék képe is fájhat, de a Bragánál senki sem adhatja fel! Minden játékosomnak, stábtagomnak, és még a szertárosnak is hinnie kell abban, hogy nyerhetünk és megfordíthatjuk a párharcot. Igyekszünk felkészülni a meccsre, hogy továbbjussunk.

– Milyen volt a Groupama Aréna légköre?
– Nagyon jó volt a hangulat, a hazai szurkolók kiálltak a csapat mellett. Szuper példája volt annak, milyen az európai futball légköre.

