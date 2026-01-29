Antony góllal és gólpasszal vezette a nyolcaddöntőbe a Real Betist az El-ben

Antony volt a Real Betis nyerőembere a Feyenoord ellen, a brazil szélső előbb 20 méterről tekert a kapu bal oldalába, majd 15 perccel később ő varázsolta Abde Ezzalzuli fejére a labdát, a marokkói pedig a hosszú alsóba csúsztatott. A holland együttes a második félidő második felében kezdett magára találni, s Casper Tengstedt révén szépített is. A Feyenoordnak nyernie kellett volna ahhoz, hogy matematikai esélye legyen a továbbjutásra, de az egyenlítésre sem futotta az erejéből – ellenben a Betis egyenesen a nyolcaddöntőbe jutott.

Komoly mezőnyfölényben játszott Topolyán a Bologna, a pályaválasztó Maccabi védelmét pedig a 35. percben sikerült feltörni: Moro távoli lövését Melika maga elé ütötte, a lesipuskás Jonathan Rowe pedig közelről a hálóba lőtte a kipattanót. A fordulás után tovább növelte előnyét az olasz csapat, Riccardo Orsolini lövése a lábak erdején keresztül talált utat a kapuba. A meccs ráadásában Tommaso Pobega is beköszönt – simán nyert Vincenzo Italiano csapata, de a kedvezőtlen eredmények miatt a legjobb nyolc közé nem tudott befurakodni, így a rájátszásban folytatja.

Korán hátrányba került a Porto a már biztos kieső Rangers ellen, de az első félidő második felében három gólt is szereztek a portugálok. A fordulás után az eredmény nem változott, így Francesco Farioli csapata a negyedik helyen jutott a nyolcaddöntőbe.

Két perc alatt kétszer bevette a Young Boys kapuját a Stuttgart (Undav, illetve Demirovic volt eredményes), s a folytatásban is nagy fölényben játszott. A svájciak a félidő végén ragadták magukhoz a kezdeményezést, s ha már megtették, gólt is szereztek: Amin Gigovic 16 méterről bikázott a jobb felsőbe. A második játékrész derekán az egyenlítés is összejött a berni csapatnak, Edimilson Fernandes szögletét Sandro Lauper kapásból, 18 méterről ágyúzott a bal felső sarokba. A döntetlen továbbjutást ért volna a Young Boysnak, de az utolsó percben lekontrázták őket a svábok, s Chema Andrés góljával elütötték őket a továbbjutástól.

Jorgosz Jakumakisz 20. percben szerzett vezetést a PAOK-nak, a görög találatra lyoni részről Remi Himbert válaszolt 13 perccel később. Jannisz Konsztanteliasz az első játékrész hajrájában két sárga lapot is összeszedett, nehéz helyzetbe hozva a szaloniki gárdát. A franciák az 55. percben váltották gólra az emberelőnyt, de a félidő derekán Soualiho Meite fejesével egalizáltak a görögök. A PAOK meccs végére látványosan elkészült az erejével, így a Lyonnak Karabec kihagyott tizenegyese is belefért – a franciák további két gólt szereztek a hajrában, s az első helyen zárták az alapszakaszt.

A Crvena zvezda két meg nem adott Arnautovic-gólig jutott, majd egy kései gólváltás után maradt az iksz – a pontosztozkodással mindkét fél továbbjutott, s a többi eredmény tükrében a győzelemmel sem ment volna többre egyik fél sem. A Nice továbbjutási esélyei már korábban elszálltak, a francia csapatot hazai pályán legyőző Ludogorec viszont továbbjutott, s akár a Ferencvárossal is meccselhet a nyolcaddöntőért.

Az FCSB-nek csak győzelem esetén volt matematikai esélye a továbbjutásra, de csak döntetlenre volt jó odahaza a Fenerbahce ellen, így a románok búcsúztak a sorozattól. A Freiburgnak eközben az is belefért, hogy Olivier Giroud büntetőjével kikapott Lille-ben: a franciák így biztosan továbbjutottak, míg a hetedikként záró németek a nyolcaddöntőben várják majdani ellenfelüket.

A forduló előtt már biztos volt, hogy a nyolc között továbbjut az Aston Villa, így Unai Emery hat helyen változtatott a hétvégi, Newcastle ellen idegenben kétgólos győzelmet arató csapaton. A Salzburg az utolsó szalmaszálba kapaszkodva sokáig jól állt. Az első félidő közepén Karim Konaté szerzett vezetést, majd a 47. percben a szünetben érkező Moussa Kounfolo Yeo révén már kétgólos előnyben voltak az osztrákok, de az Aston Villa 25 perc alatt hármat vágva fordított, és győzelmével a tabella második helyén végzett.

A Baselnek még volt matematikai esélye a továbbjutásra, de a Viktoria Plzen egygólos győzelmet aratott Svájcban, ezzel a csehek (egyedüliként) veretlenül zárták az alapszakaszt, ám a legjobb nyolc közé így sem jutottak be. A Baselhez hasonlóan hatpontos volt a Go Ahead Eagles, de a holland csapatnak nagyon rossz volt a gólkülönbsége, a Braga a gól nélküli idegenbeli döntetlennel a hatodik helyen végzett.

A Midtjylland a gól nélküli első félidő után két gólt lőtt a Dinamo Zagrebnek, így kisebb meglepetésre az alapszakasz harmadik helyén végzett. A dánok szerezték a legtöbb gólt a nyolc mérkőzés alatt az El-ben – holtversenyben a Lyonnal. A Dinamo veresége ellenére továbbjutott, a 23. helyen zárt. A Celtic volt a forduló előtt az utolsó továbbjutó, a skótok az Utrecht elleni hatgólos meccsen biztosították be a rájátszást. A Sturm Graz egy kései góllal megverte a Brannt, a norvégok azonban kilenc ponttal, mínusz kettes gólkülönbséggel is továbbmentek a rájátszásba.

Az eddig csak egy pontot gyűjtő Malmö majdnem kibabrált a Genkkel. A svédek góljára kettőt vágta a belgák, de a rosszabb gólkülönbség miatt csak a 9. helyen végeztek, így csak a rájátszásba jutottak be.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Nottingham Forest (angol)–Ferencváros 4–0 (Ötvös B. 17. – öngól, Igor Jesus 21., 55., McAtee 90. – 11-esből)

Porto (portugál)–Rangers FC (skót) 3–1 (Mora 27., Moura 36., Fernandez 41. – öngól, ill. Gassama 6.)

Lille (francia)–Freiburg (német) 1–0 (Giroud 90+2. – 11-esből)

Kiállítva: Eggestein (74., Freiburg)

Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) 2–1 (Antony 17., Ezzalzuli 32., ill. Tengstedt 77.)

Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol) 1–1 (B. Duarte 88., ill. Fer López 87.)

Lyon (francia)–PAOK (görög) 4–2 (Himbert 33., Merah 55., Karabec 88., A. G. Rodíguez 90+3., ill. Jakumakisz 20., Meite 66.)

Kiállítva: Konsztanteliasz (40., PAOK)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz) 0–3 (Rowe 35., Orsolini 47., Pobega 90+4.)

Ludogorec (bolgár)–Nice (francia) 1–0 (Sztanics 42.)

FCSB (román)–Fenerbahce (török) 1–1 (Cisotti 71., ill. Yüksek 18.)

VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci) 3–2 (Undav 6., Demirovic 7., Andrés 90., ill. Gigovic 42., Lauper 57.)

Aston Villa (angol)–FC Salzburg (osztrák) 3–2 (Rodgers 65., Mings 76., Jimoh-Aloba 87., ill. K. Konaté 33., Yeo 47.)

Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh) 0–1 (Panos 39.)

Celtic (skót)–Utrecht (holland) 4–2 (Nygren 6., Viergever 10. – öngól, Engels 19. – 11-esből, Trusty 66., ill. De Wit 44., Blake 62.)

Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál) 0–0

Genk (belga)–Malmö (svéd) 2–1 (Genk 45. – 11-esből, Karecasz 82., ill. Ali 4.)

Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát) 2–0 (Simsir 49., Bak 74.)

Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz) 1–1 (Taborda 58., ill. Ziolkowski 80.)

Kiállítva: Mancini (15., Roma)

Sturm Graz (osztrák)–Brann (norvég) 1–0 (Kiteisvili 85.)