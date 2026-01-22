Már nem veretlen a Betis az El-ben, a Ferencváros négy üldözője is pontokat veszített

A Premier League-ben is jól szereplő Aston Villa a 25. percben szerzett vezetést, Jadon Sancho fejelt a bal alsóba Matty Cash beadásából. Aztán lesgólt szereztek a birminghamiek, akárcsak később a Fenerbahce, amely így nem tudott egyenlíteni, vagyis nem bírt közeledni a Ferencvároshoz (0–1). Tovább száguld a Lyon, a franciák a svájci Young Boys vendégeként nyertek 1–0-ra, a dán Midtjylland viszont botlott, a norvég Brann Bergen a 100. percben tizenegyesből egyenlített (3–3), míg a Bologna kétgólos hátrányból egalizált a Celtic ellen, ám mivel nem győzött, a magyar bajnokot nem érte be pontszámban (2–2).

Emberelőnyben 1–1-et játszott az FTC-nél a forduló előtt egy ponttal kevesebbet szerző Porto a továbbra is veretlen Viktoria Plzen ellen – a portugálok a 90. percben egalizáltak –, és a Freiburg sem kapott ki ezúttal sem, sőt, hazai pályán legyőzte a Maccabi Tel-Avivot 1–0-ra. Ellenben már nem veretlen a Betis, amely a PAOK vendégeként maradt alul először. A görög csapat első gólját Andrija Zsivkovics szerezte, aki három méterről fejelt a sevillai csapat kapujába, majd Jorgosz Jakumakisz tizenegyesből biztosította be a hazai sikert (2–0).

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák) 3–0 (Vatanabe 5., Hadzs Mussza 69., Borges 90.)

Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol) 0–1 (Sancho 25.)

PAOK (görög)–Real Betis (spanyol) 2–0 (A. Zsivkovics 67., Jakumakisz 86. – 11-esből)

Viktoria Plzen (cseh)–FC Porto (portugál) 1–1 (Cerv 6., ill. Gül 90.)

Kiállítva: Vydra (45+4., Plzen)

Young Boys (svájci)–Olympique Lyon (francia) 0–1 (Maitland-Niles 45+1.)

Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–0 (I. Matanovic 82.)

Bologna (olasz)–Celtic FC (skót) 2–2 (Dallinga 58., Rowe 72., ill. Hatate 6., Trusty 40.)

Kiállítva: Hatate (34.)

Malmö (svéd)–Crvena zvezda (szerb) 0–1 (Kosztov 16.)

Brann Bergen (norvég)–FC Midtjylland (dán) 3–3 (Holm 19., Kornvig 68. – 11-esből, Soltvedt 90+10. – 11-esből, ill. Erlic 4., 70., Brumado 31.)

Később

21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

21.00: Roma (olasz)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Rangers FC (skót)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)

21.00: FC Salzburg (osztrák)–FC Basel (svájci)

21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille OSC (francia)

21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)