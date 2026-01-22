Nemzeti Sportrádió

Már nem veretlen a Betis az El-ben, a Ferencváros négy üldözője is pontokat veszített

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 21:02
null
Csalódott Bologna-játékosok – bár az olasz csapat kétgólos hátrányból egyenlített, a győzelmet nem tudta kiharcolni hazai pályán a Celtic ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Betis Real Betis Fenerbahce El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Bologna Aston Villa Celtic Lyon
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában a csütörtök kora este kezdődött mérkőzéseken három-három hazai és vendégsiker, valamint döntetlen született. A Ferencváros mögötti közvetlen riválisok közül a Porto, a Fenerbahce, a Viktoria Plzen és a Bologna sem tudott nyerni.

A Premier League-ben is jól szereplő Aston Villa a 25. percben szerzett vezetést, Jadon Sancho fejelt a bal alsóba Matty Cash beadásából. Aztán lesgólt szereztek a birminghamiek, akárcsak később a Fenerbahce, amely így nem tudott egyenlíteni, vagyis nem bírt közeledni a Ferencvároshoz (0–1). Tovább száguld a Lyon, a franciák a svájci Young Boys vendégeként nyertek 1–0-ra, a dán Midtjylland viszont botlott, a norvég Brann Bergen a 100. percben tizenegyesből egyenlített (3–3), míg a Bologna kétgólos hátrányból egalizált a Celtic ellen, ám mivel nem győzött, a magyar bajnokot nem érte be pontszámban (2–2).

Emberelőnyben 1–1-et játszott az FTC-nél a forduló előtt egy ponttal kevesebbet szerző Porto a továbbra is veretlen Viktoria Plzen ellen – a portugálok a 90. percben egalizáltak –, és a Freiburg sem kapott ki ezúttal sem, sőt, hazai pályán legyőzte a Maccabi Tel-Avivot 1–0-ra. Ellenben már nem veretlen a Betis, amely a PAOK vendégeként maradt alul először. A görög csapat első gólját Andrija Zsivkovics szerezte, aki három méterről fejelt a sevillai csapat kapujába, majd Jorgosz Jakumakisz tizenegyesből biztosította be a hazai sikert (2–0).

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák) 3–0 (Vatanabe 5., Hadzs Mussza 69., Borges 90.)
Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol) 0–1 (Sancho 25.)
PAOK (görög)–Real Betis (spanyol) 2–0 (A. Zsivkovics 67., Jakumakisz 86. – 11-esből)
Viktoria Plzen (cseh)–FC Porto (portugál) 1–1 (Cerv 6., ill. Gül 90.)
Kiállítva: Vydra (45+4., Plzen)
Young Boys (svájci)–Olympique Lyon (francia) 0–1 (Maitland-Niles 45+1.)
Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–0 (I. Matanovic 82.)
Bologna (olasz)–Celtic FC (skót) 2–2 (Dallinga 58., Rowe 72., ill. Hatate 6., Trusty 40.)
Kiállítva: Hatate (34.)
Malmö (svéd)–Crvena zvezda (szerb) 0–1 (Kosztov 16.)
Brann Bergen (norvég)–FC Midtjylland (dán) 3–3 (Holm 19., Kornvig 68. – 11-esből, Soltvedt 90+10. – 11-esből, ill. Erlic 4., 70., Brumado 31.)
Később
21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
21.00: Roma (olasz)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Rangers FC (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: FC Salzburg (osztrák)–FC Basel (svájci)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille OSC (francia)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon76114–3+1118
  2. Aston Villa76111–4+718
  3. Freiburg75210–3+717
  4. Midtjylland751116–8+816
  5. Real Betis742111–6+514
  6. FERENCVÁROS64211–6+514
  7. Porto742110–6+414
  8. Braga641110–5+513
  9. Crvena zvezda74126–5+113
10. Stuttgart64212–5+712
11. PAOK733115–10+512
12. Roma64210–5+512
13. Bologna733111–7+412
14. Nottingham Forest632111–6+511
15. Viktoria Plzen7257–3+411
16. Fenerbahce73229–6+311
17. Panathinaikosz63129–7+210
18. Genk63127–6+110
19. Celta Vigo63312–9+39
20. Lille63310–7+39
21. Brann Bergen72329–10–19
22. Young Boys7348–13–59
23. Celtic72239–13–48
24. Ludogorec621311–14–37
25. Dinamo Zagreb62138–13–57
26. Basel6248–9–16
27. Feyenoord72510–13–36
28. FCSB6247–11–46
29. Go Ahead Eagles6245–11–66
30. Sturm Graz71154–11–74
31. Salzburg6155–11–63
32. Utrecht6153–9–61
33. Rangers6153–11–81
34. Malmö7163–13–101
35. Maccabi Tel-Aviv7162–19–171
36. Nice664–13–90

 

Betis Real Betis Fenerbahce El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Bologna Aston Villa Celtic Lyon
Legfrissebb hírek

Európa-liga: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz

Európa-liga
1 órája

Negyvenhat százalék esélye van a Ferencvárosnak, hogy egyenes ágon nyolcaddöntőbe jusson

Európa-liga
14 órája

Öt ponttal nyert a címvédő Fenerbahce a kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
22 órája

Rafa Benítez: Látjuk, hogy jó csapat a Ferencváros, ezért nehéz meccsre számítunk

Európa-liga
Tegnap, 19:11

A Roma szélsője visszatér az Aston Villához – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:09

A Real Madridot búcsúztató kiscsapat vendége lesz a Barca a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2026.01.19. 14:29

Az Arsenalnak dolgozott az Everton, megverte idegenben a Villát

Angol labdarúgás
2026.01.18. 19:34

Ligue 1: a kelet-franciaországi presztízsmeccsen lezárta rossz szériáját a Strasbourg

Francia labdarúgás
2026.01.18. 19:10
Ezek is érdekelhetik