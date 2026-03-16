Asztalitenisz: András Csaba döntőbe jutott a horvátországi WTT-versenyen

A világranglistán a 144. helyen álló András Csaba nagyszerűen menetelt a WTT-sorozat feeder besorolású versenyének horvátországi állomásán: a spanyol Diego Lillo (214.), a dél-koreai Vu Hjong Gju (257.) és a spanyol Alvaro Robles (68.) legyőzésével került be az elődöntőbe, ahol immár harmadszorra is spanyol ellenfél, Juan Pérez (170.) várt rá.

András kezdett jobban, gyorsan felvette a ritmust és az első játszmát szinte végig vezetve megnyerte, amit a folytatásban Pérez kiegyenlített. Az eredmény ismeretében fontos volt, hogy a harmadik etap végén ki szerez előnyt, ezt mind a ketten érezték is: végig nagy csata folyt az asztalnál, a hajrát a 23 éves magyar bírta jobban, ezzel egy játszmára került a döntőtől.

A lendület kitartott a folytatásra, s ugyan a spanyol kapaszkodott, szorossá is tette a végjátékot, András Csaba 3:1-re megnyerte az összecsapást, így bejutott a délutáni döntőbe, s az első helyen kiemelt 22 éves japán Hamada Kazukival (62.) küzd meg az első helyért.

WTT-SOROZAT, FEEDER, VARASD

Férfiak. Egyes. Elődöntő

András Csaba–Pérez (spanyol) 3:1 (7, –8, 9, 11)