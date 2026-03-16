„Néha a frászt hozták rám” – Vassuer nem tartotta volna igazságosnak, ha leállítja Hamiltont és Leclerc-t
A Ferrari két versenyzője, Lewis Hamilton és Charles Leclerc nemegyszer keresztezte egymás útját a Kínai Nagydíj versenyén, a brit és a monacói többször oda-vissza előzte egymást, és egy ponton össze is értek, miközben a dobogó alsó fokáért vívtak. A Ferrari színeiben először pódiumra álló Hamilton nagyon élvezte a küzdelmet, és ezzel nem volt másként csapattársa, Leclerc sem, akinek ezúttal meg kellett elégednie a negyedik hellyel.
„Valójában nagyon élveztem a futamot. Természetesen kissé csalódott vagyok, hogy nem jött össze a dobogó, de másrészről örülök Lewisnak, és szerintem jobban megérdemelte egy olyan hétvégén, amelyen végig jobban a kezében tartotta a dolgokat, mint én. Már a szabadedzéstől fogva erősebb volt, de nagyon jó versenyt futottunk. Élveztem a csatát, az egyetlen negatívumot a Mercedeshez viszonyított lemaradásunk jelenti. Egy ilyen nap is megmutatta, sokkal a mezőny előtt járnak, így nekünk nagyon keményen kell dolgoznunk. Nagyon élveztem, de nem tudom, a csapat tagjai is így felelnének-e, ha megkérdeznétek őket.”
Bár a csapatfőnök, Frédéric Vasseur is élvezte a párharcot, néha ráijesztettek a versenyzői, de nem tartotta volna igazságosnak, ha elveszi tőlük a lehetőséget a szabad versenyzéstől. „Őszintén szólva, néha a frászt hozták rám, de bíztam bennük, hogy kézben tartják a helyzetet. Nyilván, bármikor történhet valami, de nem túl egyszerű a pozíciók befagyasztása sem. Nem akartam arra kérni őket, hogy maradjanak a helyükön, mert az igazságtalan lett volna. Profik és nagyon jól csinálták, ez jót tett a csapatnak és az F1-nek is, szóval inkább maradjon így.”
Vasseur fontos mérföldkőnek tartja Hamilton első ferraris dobogóját. „Fontos lépés, az első mindig meghatározó. Biztos vagyok benne, hogy ez segíteni fog nekünk a felzárkózásban. A Mercedes a célpont. Tisztán kell látnunk a dolgokat: összességében remek hétvégénk volt, de még mindig messze vagyunk a Mercedestől. Nagyjából négy-öt tizedmásodperc előnye van hozzánk képest. Ez nagyon sok.”
„Nemcsak az erőforráson dolgozunk, hanem minden más területen is, A motor területén nehezebb helyzetben vagyunk, mert jelenleg be van fagyasztva a fejlesztés, de igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni belőle. Öt tized lemaradást ugyanakkor nem fogunk varázslatos módon eltüntetni. Valószínűleg jobb öt területet találni, ahol fejlődhetünk egy-egy tizedet.”
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:31.520
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
|Időmérő
|1. Antonelli 1:32.064
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Miami Nagydíj, Miami
|május 3., 22.00
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00