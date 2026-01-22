Nemzeti Sportrádió

Kikapott az FTC jövő heti El-ellenfele; győzött a Roma, először nyert a Rangers

2026.01.22. 23:06
Ryan Yates (középen) öngóljával kapott ki a Nottingham Forest (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Európa-liga alapszakasza 7. fordulójának késő esti mérkőzésein hét hazai csapat örülhetett három pontnak. Kikapott a Ferencváros jövő heti ellenfele, a Nottingham Forest – nyolcból hét csapat nyert otthon, csak a Genk győzött idegenben.

A Ferencváros jövő csütörtöki, utolsó alapszakaszbeli ellenfele, a Nottingham Forest az 53. percben tizenegyest hibázott, egy percre rá pedig öngóllal került hátrányba. Morgan Gibbs-White büntetőjénél Lukás Hornícek tolta ki a bal alsó elől a labdát, majd a másik oldalon a csapatkapitány, Ryan Yates botlott bele pechesen a labdába, s ezzel a találattal meg is nyerte a Braga a mérkőzést, így megelőzte az FTC-t a tabellán. A Rangers szintén 1–0-ra nyert (a skótok az első sikerüket aratták), győzött a Roma, a Dinamo Zagreb, a Salzburg és a Nice is otthon – a francia csapat ezzel megszerezte első pontjait –, a Celta Vigo pedig emberhátrányban verte meg a Lille-t (2–1).

Az Utrecht–Genk meccs csak 21.50-kor kezdődött el, mivel belga szurkolók jegy nélkül és/vagy az átvizsgálást kikerülve jutottak be a stadionba. A holland De Telegraaf beszámolója szerint az a döntés született, hogy kiürítik a vendégszektort, ám ez nem ment olyan könnyen, ugyanis a drukkerek székekkel (és azzal, ami a kezük ügyébe került) dobálták a rohamrendőröket. Végül a hatóságok sikerrel jártak, aminek az lett a vége, hogy egy vendégszurkoló sem maradt a stadionban, nagyjából 300 főt kellett kivezetni. Maga a mérkőzés aztán nem volt ennyire eseménydús, a belgák 2–0-ra nyertek.

Már nem veretlen a Betis az El-ben, a Ferencváros négy üldözője is pontokat veszített

Ismét nyert a Lyon és az Aston Villa, a Midtjylland 100. percben kapott góllal ikszelt.

Yusuf tizenegyesére bombagóllal válaszoltak a görögök, továbbra is veretlen a Fradi az El-ben

Egyelőre még nem tudta kiharcolni az egyenes ági továbbjutást a Ferencváros, amely ezúttal sem talált legyőzőre az El-alapszakaszban.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Roma (olasz)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Pisilli 40., 90+3.)
Rangers FC (skót)–Ludogorec (bolgár) 1–0 (M. Diomande 33.)
Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román) 4–1 (Bakrar 7., Beljo 11., 71., Kulenovic 90+3., ill. Birligea 42.)
FC Salzburg (osztrák)–FC Basel (svájci) 3–1 (Alajbegovic 4., 12., Krätzig 35., ill. Agbonifo 56.)
Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol) 1–0 (Yates 54. – öngól)
Kiállítva: E. Anderson (90+4., Forest)
Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland) 3–1 (Vanhoutte 10., Gouveia 41., 59., ill. Stokkers 58.)
Celta Vigo (spanyol)–Lille OSC (francia) 2–1 (Swedberg 1., Starfelt 69., ill. Giroud 86.)
Kiállítva: Sotelo (29., Celta)
Utrecht (holland)–Genk (belga) 0–2 (El-Uahdi 54., Heymans 84. – 11-esből)
Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) 1–1 (Yusuf 62. – 11-esből, ill. Zaruri 86.)
Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák) 3–0 (Vatanabe 5., Hadzs Mussza 69., Borges 90.)
Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol) 0–1 (Sancho 25.)
PAOK (görög)–Real Betis (spanyol) 2–0 (A. Zsivkovics 67., Jakumakisz 86. – 11-esből)
Viktoria Plzen (cseh)–FC Porto (portugál) 1–1 (Cerv 6., ill. Gül 90.)
Kiállítva: Vydra (45+4., Plzen)
Young Boys (svájci)–Olympique Lyon (francia) 0–1 (Maitland-Niles 45+1.)
Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–0 (I. Matanovic 82.)
Bologna (olasz)–Celtic FC (skót) 2–2 (Dallinga 58., Rowe 72., ill. Hatate 6., Trusty 40.)
Kiállítva: Hatate (34.)
Malmö (svéd)–Crvena zvezda (szerb) 0–1 (Kosztov 16.)
Brann Bergen (norvég)–FC Midtjylland (dán) 3–3 (Holm 19., Kornvig 68. – 11-esből, Soltvedt 90+10. – 11-esből, ill. Erlic 4., 70., Brumado 31.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Lyon76114–3+1118
  2. Aston Villa76111–4+718
  3. Freiburg75210–3+717
  4. Midtjylland751116–8+816
  5. Braga751111–5+616
  6. Roma75212–5+715
  7. FERENCVÁROS74312–7+515
  8. Real Betis742111–6+514
  9. Porto742110–6+414
10. Genk74129–6+313
11. Crvena zvezda74126–5+113
12. PAOK733115–10+512
13. Stuttgart74312–7+512
14. Celta Vigo74314–10+412
15. Bologna733111–7+412
16. Nottingham Forest732211–7+411
17. Viktoria Plzen7257–3+411
18. Fenerbahce73229–6+311
19. Panathinaikosz732210–8+211
20. Dinamo Zagreb731312–14–210
21. Lille73411–9+29
22. Brann Bergen72329–10–19
23. Young Boys7348–13–59
24. Celtic72239–13–48
25. Ludogorec721411–15–47
26. Feyenoord72510–13–36
27. Basel7259–12–36
28. Salzburg7258–12–46
29. FCSB7258–15–76
30. Go Ahead Eagles7256–14–86
31. Rangers71154–11–74
32. Sturm Graz71154–11–74
33. Nice7167–14–73
34. Utrecht7163–11–81
35. Malmö7163–13–101
36. Maccabi Tel-Aviv7162–19–171

 

