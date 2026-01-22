Kikapott az FTC jövő heti El-ellenfele; győzött a Roma, először nyert a Rangers
A Ferencváros jövő csütörtöki, utolsó alapszakaszbeli ellenfele, a Nottingham Forest az 53. percben tizenegyest hibázott, egy percre rá pedig öngóllal került hátrányba. Morgan Gibbs-White büntetőjénél Lukás Hornícek tolta ki a bal alsó elől a labdát, majd a másik oldalon a csapatkapitány, Ryan Yates botlott bele pechesen a labdába, s ezzel a találattal meg is nyerte a Braga a mérkőzést, így megelőzte az FTC-t a tabellán. A Rangers szintén 1–0-ra nyert (a skótok az első sikerüket aratták), győzött a Roma, a Dinamo Zagreb, a Salzburg és a Nice is otthon – a francia csapat ezzel megszerezte első pontjait –, a Celta Vigo pedig emberhátrányban verte meg a Lille-t (2–1).
Az Utrecht–Genk meccs csak 21.50-kor kezdődött el, mivel belga szurkolók jegy nélkül és/vagy az átvizsgálást kikerülve jutottak be a stadionba. A holland De Telegraaf beszámolója szerint az a döntés született, hogy kiürítik a vendégszektort, ám ez nem ment olyan könnyen, ugyanis a drukkerek székekkel (és azzal, ami a kezük ügyébe került) dobálták a rohamrendőröket. Végül a hatóságok sikerrel jártak, aminek az lett a vége, hogy egy vendégszurkoló sem maradt a stadionban, nagyjából 300 főt kellett kivezetni. Maga a mérkőzés aztán nem volt ennyire eseménydús, a belgák 2–0-ra nyertek.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Roma (olasz)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Pisilli 40., 90+3.)
Rangers FC (skót)–Ludogorec (bolgár) 1–0 (M. Diomande 33.)
Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román) 4–1 (Bakrar 7., Beljo 11., 71., Kulenovic 90+3., ill. Birligea 42.)
FC Salzburg (osztrák)–FC Basel (svájci) 3–1 (Alajbegovic 4., 12., Krätzig 35., ill. Agbonifo 56.)
Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol) 1–0 (Yates 54. – öngól)
Kiállítva: E. Anderson (90+4., Forest)
Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland) 3–1 (Vanhoutte 10., Gouveia 41., 59., ill. Stokkers 58.)
Celta Vigo (spanyol)–Lille OSC (francia) 2–1 (Swedberg 1., Starfelt 69., ill. Giroud 86.)
Kiállítva: Sotelo (29., Celta)
Utrecht (holland)–Genk (belga) 0–2 (El-Uahdi 54., Heymans 84. – 11-esből)
Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) 1–1 (Yusuf 62. – 11-esből, ill. Zaruri 86.)
Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák) 3–0 (Vatanabe 5., Hadzs Mussza 69., Borges 90.)
Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol) 0–1 (Sancho 25.)
PAOK (görög)–Real Betis (spanyol) 2–0 (A. Zsivkovics 67., Jakumakisz 86. – 11-esből)
Viktoria Plzen (cseh)–FC Porto (portugál) 1–1 (Cerv 6., ill. Gül 90.)
Kiállítva: Vydra (45+4., Plzen)
Young Boys (svájci)–Olympique Lyon (francia) 0–1 (Maitland-Niles 45+1.)
Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–0 (I. Matanovic 82.)
Bologna (olasz)–Celtic FC (skót) 2–2 (Dallinga 58., Rowe 72., ill. Hatate 6., Trusty 40.)
Kiállítva: Hatate (34.)
Malmö (svéd)–Crvena zvezda (szerb) 0–1 (Kosztov 16.)
Brann Bergen (norvég)–FC Midtjylland (dán) 3–3 (Holm 19., Kornvig 68. – 11-esből, Soltvedt 90+10. – 11-esből, ill. Erlic 4., 70., Brumado 31.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|7
|6
|–
|1
|14–3
|+11
|18
|2. Aston Villa
|7
|6
|–
|1
|11–4
|+7
|18
|3. Freiburg
|7
|5
|2
|–
|10–3
|+7
|17
|4. Midtjylland
|7
|5
|1
|1
|16–8
|+8
|16
|5. Braga
|7
|5
|1
|1
|11–5
|+6
|16
|6. Roma
|7
|5
|–
|2
|12–5
|+7
|15
|7. FERENCVÁROS
|7
|4
|3
|–
|12–7
|+5
|15
|8. Real Betis
|7
|4
|2
|1
|11–6
|+5
|14
|9. Porto
|7
|4
|2
|1
|10–6
|+4
|14
|10. Genk
|7
|4
|1
|2
|9–6
|+3
|13
|11. Crvena zvezda
|7
|4
|1
|2
|6–5
|+1
|13
|12. PAOK
|7
|3
|3
|1
|15–10
|+5
|12
|13. Stuttgart
|7
|4
|–
|3
|12–7
|+5
|12
|14. Celta Vigo
|7
|4
|–
|3
|14–10
|+4
|12
|15. Bologna
|7
|3
|3
|1
|11–7
|+4
|12
|16. Nottingham Forest
|7
|3
|2
|2
|11–7
|+4
|11
|17. Viktoria Plzen
|7
|2
|5
|–
|7–3
|+4
|11
|18. Fenerbahce
|7
|3
|2
|2
|9–6
|+3
|11
|19. Panathinaikosz
|7
|3
|2
|2
|10–8
|+2
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|3
|1
|3
|12–14
|–2
|10
|21. Lille
|7
|3
|–
|4
|11–9
|+2
|9
|22. Brann Bergen
|7
|2
|3
|2
|9–10
|–1
|9
|23. Young Boys
|7
|3
|–
|4
|8–13
|–5
|9
|24. Celtic
|7
|2
|2
|3
|9–13
|–4
|8
|25. Ludogorec
|7
|2
|1
|4
|11–15
|–4
|7
|26. Feyenoord
|7
|2
|–
|5
|10–13
|–3
|6
|27. Basel
|7
|2
|–
|5
|9–12
|–3
|6
|28. Salzburg
|7
|2
|–
|5
|8–12
|–4
|6
|29. FCSB
|7
|2
|–
|5
|8–15
|–7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|2
|–
|5
|6–14
|–8
|6
|31. Rangers
|7
|1
|1
|5
|4–11
|–7
|4
|32. Sturm Graz
|7
|1
|1
|5
|4–11
|–7
|4
|33. Nice
|7
|1
|–
|6
|7–14
|–7
|3
|34. Utrecht
|7
|–
|1
|6
|3–11
|–8
|1
|35. Malmö
|7
|–
|1
|6
|3–13
|–10
|1
|36. Maccabi Tel-Aviv
|7
|–
|1
|6
|2–19
|–17
|1