Kikapott az FTC jövő heti El-ellenfele; győzött a Roma, először nyert a Rangers

A Ferencváros jövő csütörtöki, utolsó alapszakaszbeli ellenfele, a Nottingham Forest az 53. percben tizenegyest hibázott, egy percre rá pedig öngóllal került hátrányba. Morgan Gibbs-White büntetőjénél Lukás Hornícek tolta ki a bal alsó elől a labdát, majd a másik oldalon a csapatkapitány, Ryan Yates botlott bele pechesen a labdába, s ezzel a találattal meg is nyerte a Braga a mérkőzést, így megelőzte az FTC-t a tabellán. A Rangers szintén 1–0-ra nyert (a skótok az első sikerüket aratták), győzött a Roma, a Dinamo Zagreb, a Salzburg és a Nice is otthon – a francia csapat ezzel megszerezte első pontjait –, a Celta Vigo pedig emberhátrányban verte meg a Lille-t (2–1).

Az Utrecht–Genk meccs csak 21.50-kor kezdődött el, mivel belga szurkolók jegy nélkül és/vagy az átvizsgálást kikerülve jutottak be a stadionba. A holland De Telegraaf beszámolója szerint az a döntés született, hogy kiürítik a vendégszektort, ám ez nem ment olyan könnyen, ugyanis a drukkerek székekkel (és azzal, ami a kezük ügyébe került) dobálták a rohamrendőröket. Végül a hatóságok sikerrel jártak, aminek az lett a vége, hogy egy vendégszurkoló sem maradt a stadionban, nagyjából 300 főt kellett kivezetni. Maga a mérkőzés aztán nem volt ennyire eseménydús, a belgák 2–0-ra nyertek.