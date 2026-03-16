Eredményesen szerepeltek a magyar rg-sek a hétvégi nemzetközi viadalokon

A magyar szövetség hétfői beszámolója szerint a németországi Schmidenben Vukmir Elena előbb az összetett versenyben ötödikként zárt, majd a szerenkénti döntőkben karikával a második, míg buzogánnyal a harmadik helyen végzett.

A sportág legendájáról, Alina Kabajeváról elnevezett szentpétervári Bajnokok Kupáján Lovász Luca Flóra szalaggal bronzérmet nyert. Ugyanő összetettben a 12. helyet szerezte meg, míg Wiesner Hanna Panna az összetett 10. helyén végzett. Utóbbi buzogánnyal a nyolcadik, szalaggal pedig a hetedik lett.

