Eredményesen szerepeltek a magyar rg-sek a hétvégi nemzetközi viadalokon
Jól kezdték a szezont a magyar ritmikus gimnasztikázók, akik a Schmidenben és Szentpéterváron rendezett nemzetközi viadalokon is szereztek érmeket.
A magyar szövetség hétfői beszámolója szerint a németországi Schmidenben Vukmir Elena előbb az összetett versenyben ötödikként zárt, majd a szerenkénti döntőkben karikával a második, míg buzogánnyal a harmadik helyen végzett.
A sportág legendájáról, Alina Kabajeváról elnevezett szentpétervári Bajnokok Kupáján Lovász Luca Flóra szalaggal bronzérmet nyert. Ugyanő összetettben a 12. helyet szerezte meg, míg Wiesner Hanna Panna az összetett 10. helyén végzett. Utóbbi buzogánnyal a nyolcadik, szalaggal pedig a hetedik lett.
(MTI)
A jövő év az építkezésről szól a ritmikus gimnasztikázóknál
Rg ob: Wiesner Hanna triplázott a mesterfokú bajnokságon
A bordája után az ujja is eltörött Pigniczki Fanninak
