Wayne Rooney: Robbie Keane helyében nem hagynám el a Ferencvárost a Tottenhamért

2026.03.13. 11:57
Wayne Rooney szerint Robbie Keane jó helyen van a Ferencvárosnál (Fotó: Getty Images)
NB I Wayne Rooney Robbie Keane Tottenham Hotspur Ferencváros
Wayne Rooney angol futball-legenda a híres The Overlap című podcastsorozatban azt tanácsolta Robbie Keane-nek, hogy semmiképpen ne hagyja ott a Ferencvárost a Tottenham Hotspur kedvéért.

Egy ideje már kering a nemzetközi sajtóban, hogy Robbie Keane iránt a Tottenham Hotspur érdeklődik, igaz, a Ferencváros vezetőedzője egy korábbi interjújában már határozottan kijelentette, hogy spekulációkkal nem kíván foglalkozni.

A The Overlap című podcastműsor egyik vendége Wayne Rooney volt, akit többek között a felmerülő pletykákról is kérdeztek. A Manchester United legendás játékosa azonban elmondta, hogy ha Robbie Keane helyében lenne, semmiképpen nem hagyná ott az NB I listavezetőjét a Spursért, amely jelenleg a kiesés ellen küzd a Premier League-ben. 

„Azt hiszem, hogy ki fognak esni. Ezért azt mondom, hogy ha én lennék most Robbie Keane helyében, akkor nem mennék a Tottenhamhez. Ha Robbie Keane lennék, semmiképp nem hagynám ott a munkámat a Tottenham kedvéért” – érvelt a műsorban Rooney.

A 40 éves, korábbi kiváló támadó szerint más lenne a helyzet, ha egy jelenleg munkanélküli edzőt szeretne szerződtetni a Spurs a horvát Igor Tudor helyére: „Ha Sherwood (Tim) vagy bárki más lennék, aki jelenleg éppen munka nélkül van, akkor belemennék. Azonban Robbie Keane helyében eszem ágában sem lenne otthagyni egy állást a Tottenhamért” – erősített rá véleményére.

 

NB I Wayne Rooney Robbie Keane Tottenham Hotspur Ferencváros
