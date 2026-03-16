Svéd játékvezetőt jelöltek a Braga–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésre

Glenn Nyberg előkészíti a terepet egy Szoboszlai-szabadrúgáshoz 2020 őszén (Fotó: Szabó Miklós)

Glenn Nyberg munkáját Mahbod Beigi és Andreas Söderkvist segíti partjelzőként, a negyedik játékvezető Kristoffer Karlsson lesz, míg a videoszobában két holland, Pol van Boekel és Dennis Higler dolgozik majd (a svéd bajnokságban nincs VAR, így nemzetközi videobíróik sincsenek).

Nyberg már vezetett nemzetközi kupameccset a zöld-fehéreknek: 2022-ben a Shamrock Rovers elleni Európa-liga-selejtezőn (4–0), valamint 2024-ben az Olympiakosz Pireusz elleni Konferencialiga-mérkőzésen (0–1) fújta a sípot, és ő irányította a Magyarország–Szerbia Nemzetek Ligája-mérkőzést is 2020-ban (1–1).

Mint ismert, a Braga elleni párharc első mérkőzést a Ferencváros nyerte meg 2–0-ra.

A párharc győztese a negyeddöntőben a Panathinaikosz–Real Betis csata továbbjutójával mérkőzik meg (az első meccset a görög klub nyerte meg 1–0-ra).

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Szerda, 16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!