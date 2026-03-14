A Győr 14 góllal nyert Vácon a női kézilabda NB I-ben

A címvédő és listavezető Győri Audi ETO KC 43–29-re nyert a Váci NKSE otthonában. A Bajnokok Ligája-győztes vendégek minden mezőnyjátékosa szerzett gólt, a legeredményesebb a dán Ida-Marie Dahl volt hat találattal. A hazaiaknál az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca – aki a góllövőlista második helyén áll – nyolc találattal, Zaj Klára 11 védéssel zárt.

A Kisvárda magabiztosan nyert a kiesőhelyen álló Kozármisleny otthonában. Az Európa-bajnoki bronzérmes horvát Larissa Markovic kilenc góllal, Pásztor Bettina 11 védéssel zárt a szabolcsiaknál. A baranyaiaknál Scheffer Zsanett és Kecskés Noémi is hat alkalommal talált be.

A Vasas SC házigazdaként 36–33-ra legyőzte a Szombathelyt, a fővárosiaknál Szilovics Fanni és Nagy Nóra nyolc-nyolc gólt dobott, Vártok Ramóna 15 védéssel járult hozzá a sikerhez. A vasiaknál az előző idény gólkirálya, Pődör Rebeka – aki most is vezeti a góllövőlistát – 12 alkalommal volt eredményes.

A Ferencváros összes mezőnyjátékosa szerzett gólt, Hársfalvi Júlia és Emily Vogel egyaránt hatot, Mette Tranborg ötöt, Janurik Kinga pedig 11 védéssel zárt.

A Ferencvároshoz hasonlóan a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójára készülő Debrecen 40–17-es sikerrel távozott a sereghajtó Dunaújváros otthonából. A DVSC-ben mind a tíz benevezett mezőnyjátékos lőtt legalább két gólt, Océane Sercien-Ugolin nyolc, Csernyánszki Liliána hét alkalommal talált be.

Az Európa-liga-negyeddöntős Esztergomnál Varga Emília hét, Kovács Anett hat góllal járult hozzá a sikerhez. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában Németh Zsuzsanna 14 védéssel zárt.

Az Alba Fehérvár hazai pályán végig vezetve 27–19-re nyert a Mosonmagyaróvár ellen. A horvát Katarina Pavlovic hét góllal járult hozzá a sikerhez, csapata három vereség után győzött ismét. Az Európa Liga-negyeddöntős óváriak legeredményesebb játékosa a válogatott Falusi-Udvardi Laura volt öt találattal.

KÉZILABDA

NŐI NB I

17. FORDULÓ

Esztergom–NEKA 35–23 (16–11)

Ld: Varga E. 7, Kovács A. 6, ill. Alaxai és Török 4-4

Fehérvár–Mosonmagyaróvár 27–19 (15–10)

Ld: Pavlovic 7, Zentai és Kocsis 5-5, ill. Falusi-Udvardi 5, Tomova 4

Dunaújvárosi KKA–Debreceni VSC 17–40 (5–18)

Dunaújváros, 150 néző. V: Kovács T., Mándli

DUNAÚJVÁROS: Krasznai – Takács Sz. 1, Horváth A. 1, SZTANÓ 5 (1), Rigó, Egejuru 2, Török F. 1. Csere: Angyali (kapus), Kovács F. 4, Ecsődi, Horváth E. 3. Edző: Zubai Gábor

DEBRECEN: RYDE – Grosch 3, SERCIEN-UGOLIN 8 (2), Szabó N. 3, Juhász K. 3, Thorleifsdóttir 2, VÁMOS M. 5. Csere: Placzek (kapus), CSERNYÁNSZKI 7 (1), Ratalics 2, IVANCOK-SOLTIC 5, Magyar F. 2. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–2. 18. p.: 4–9. 28. p.: 5–15. 37. p.: 7–25. 44. p.: 11–31. 50. p.: 13–37. 54. p.: 15–39. Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Zubai Gábor: – A vendégek néhány játékosától olyan technikai megoldásokat láttam, amilyeneket mi is igyekszünk elsajátítani az elmúlt időszakban, ebben látok egy kis fényt az alagút végén. Az eredmény formalitás.

Szilágyi Zoltán: – Egyik csapat számára sem ideális egy ilyen meccset lejátszani. Számunkra a legfontosabb, hogy megnyertük a találkozót, valamint mindkét együttes sérülés nélkül fejezte be. Időnként megfelelő, jó sebességen játszottunk, magabiztosan kézben tartottuk a mérkőzést.

Budaörs–Ferencvárosi TC 30–38 (13–17)

Budaörs, 873 néző. V: Hornyik, Zörgő.

BUDAÖRS: Mátéfi – Sztankovics, Szekerczés 4 (1), KOVALCSIK 3, Hudák, Debreczeni-Klivinyi 3, SZÖLLŐSI-SCHATCZL 4. Csere: ZSIGMOND P. (kapus), KÁRMÁN 4, Bardi 2, Marincsák 3, Uhrin, Schneider 2 (1), Vártok T. 2, Bede 2, Helm 1 (1). Edző: Buday Dániel

FERENCVÁROS: JANURIK – Malestein 3, Klujber 3, Bordás 3, Simon P. 4, Dmitrijeva 2, HÁRSFALVI 6. Csere: GLAUSER (kapus), TRANBORG 5, Cvijics 3, VOGEL 6, Balázs 1, Dancsák 2. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 7. perc: 0–4. 13. p.: 5–6. 27. p.: 11–15. 37. p. 14–23. 45. p.: 23–28. 54. p.: 27–36. Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Tudtuk, hogy nehéz sorozatban van a Fradi, és ilyenkor nem könnyű ilyen ellenfélre felkészülni. Voltak jó egyéni teljesítményeink, készülünk a további feladatokra.

Jesper Jensen: – Örülök az eredménynek, tudtuk, hogy Budaörsön nem könnyű játszani, és hét közben még kupát is játszottunk.

Vác–Győri ETO 29–43 (14–23)

Kozármisleny–Kisvárda 21–35 (10–16)

Vasas–Szombathely 36–33 (21–17)