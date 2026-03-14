Női NB I: az FTC legyőzte az ETO FC-t, és visszaállt az élre

2026.03.14. 22:33
A Ferencváros visszavette az első helyet (Fotó: fradi.hu)
A Ferencváros a 90. percben szerzett góllal megverte az ETO FC-t a női labdarúgó NB I 14. fordulójában; az Újpest a Budaörs vendégeként nyert, míg a Puskás Akadémia és a Budapest Honvéd nem bírt egymással.

Úgy tűnt, az ETO FC pontot szerezhet a Ferencváros otthonában, de a fővárosi csapat Nagy Vanessza 90. percben értékesített tizenegyesével 1–0-ra nyert, és visszavette a tabella első helyét a pénteken Pécsen győző MTK-tól.

Az Újpest a Budaörs vendégeként nyert, míg a Puskás Akadémia és a Budapest Honvéd nem bírt egymással, ahogy a Viktória FC és a Szekszárd sem.

NŐI LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Viktória FC–Szekszárdi WFC 1–1
Ferencváros–ETO FC 1–0
Puskás Akadémia–Bp. Honvéd 0–0
Budaörs–Újpest FC 0–2
Pénteken játszották
PMFC–MTK Budapest 0–3
St. Mihály-Szeged–DVTK 1–0
Az állás: 1. Ferencváros 37 pont, 2. MTK 35, 3. Puskás Akadémia 33, 4. ETO FC 28, 5. Újpest 22, 6. Szeged 19, 7. Budapest Honvéd 17, 8. Pécs 16, 9. DVTK 15, 10. Viktória FC 9, 11. Budaörs 4, 12. Szekszárd 3

 

