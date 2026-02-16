Keddi sportműsor: indul a BL egyenes kieséses szakasza
FEBRUÁR 17., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)
ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)
21.00: Blackpool–Mansfield Town (Tv: Match4)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+
BOB
Férfi kettes
19.00: 3. futam
21.05: 4. futam, DÖNTŐ
CURLING
Férfiselejtező
9.05
Svájc–Svédország
Egyesült Államok–Kína
Csehország–Németország
19.05
Németország–Svájc
Egyesült Államok–Olaszország
Kanada–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
Női selejtező
14.05
Svédország–Kanada
Olaszország–Japán
Dánia–Egyesült Államok
Koreai Köztársaság–Svájc
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni nagysánc
13.45: 10 km-es sífutás, DÖNTŐ
GYORSKORCSOLYA
14.30: férfi és női és üldözéses csapatverseny, elődöntők
16.28: férfi és női és üldözéses csapatverseny, DÖNTŐK (2)
HÓDESZKA
13.00: női slopestyle, DÖNTŐ
JÉGKORONG
Férfitorna, a negyeddöntőbe jutásért
12.10: Németország–Franciaország
12.10: Svájc–Olaszország
16.40: Csehország–Dánia
21.10: Svédország–Lettország
MŰKORCSOLYA
18.45: női rövidprogram
SÍLÖVÉSZET
14.30: 4x7.5 km férfi váltó, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.45 és 13.30: női és férfi ugrás selejtező
19.30: férfi big air, DÖNTŐ
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
10.50: UAE Tour, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
KÖZÉPDÖNTŐ
18.45: Flensburg (német)–THW Kiel (német) (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1026 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
The Players Championship, Telford
14.15, 20.00 és 21.50: 1. forduló (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Doha
Benne 11.30 körül: Fucsovics Márton–Hadi Habib (libanoni), 14.30 körül: Ugo Humbert (francia)–Marozsán Fábián
ATP 500-as torna, Rio de Janeiro
ATP 250-es torna, Delray Beach
WTA 1000-es torna, Dubai
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
18.00: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
5. JÁTÉKNAP
D-CSOPORT
III. Kerületi TVE–Pallanuoto Trieste (olasz)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Hazugságon kaptak egy brit parasportolót, aki ezért akár börtönbüntetést is kaphat – a vonalban Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Csisztu Zsuzsa jelentkezik Olaszországból. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a körkapcsolás története
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Buli, jégkorong-magazin
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Kezdődik a rájátszás a téli olimpia férfi jégkorongtornáján
15.30: 125 évvel ezelőtt játszották az első magyar bajnoki mérkőzést
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Kis Tamás, Szegő Tibor
17.00: Virányi Zsolt jelentkezik Cortinából
17.30: Interjúk a Sportinfó 2026-ról
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszás, előzetes
18.30: A Sportemberek című műsor vendége volt Dárdai Pál
19.30: Téli olimpia aktualitások
20.00: Magyar sportolók és szakemberek, akik tettek az ausztrál sport sikeréért (Újratöltve)
21.00: 125 éve rendezték az első bajnokit – Best of összeállítás
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág