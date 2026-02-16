Keddi sportműsor: indul a BL egyenes kieséses szakasza

FEBRUÁR 17., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)

21.00: Blackpool–Mansfield Town (Tv: Match4)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: Eurosport1, Eurosport2, M4 Sport, M4 Sport+

BOB

Férfi kettes

19.00: 3. futam

21.05: 4. futam, DÖNTŐ

CURLING

Férfiselejtező

9.05

Svájc–Svédország

Egyesült Államok–Kína

Csehország–Németország

19.05

Németország–Svájc

Egyesült Államok–Olaszország

Kanada–Nagy-Britannia

Svédország–Norvégia

Női selejtező

14.05

Svédország–Kanada

Olaszország–Japán

Dánia–Egyesült Államok

Koreai Köztársaság–Svájc

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00: egyéni nagysánc

13.45: 10 km-es sífutás, DÖNTŐ

GYORSKORCSOLYA

14.30: férfi és női és üldözéses csapatverseny, elődöntők

16.28: férfi és női és üldözéses csapatverseny, DÖNTŐK (2)

HÓDESZKA

13.00: női slopestyle, DÖNTŐ

JÉGKORONG

Férfitorna, a negyeddöntőbe jutásért

12.10: Németország–Franciaország

12.10: Svájc–Olaszország

16.40: Csehország–Dánia

21.10: Svédország–Lettország

MŰKORCSOLYA

18.45: női rövidprogram

SÍLÖVÉSZET

14.30: 4x7.5 km férfi váltó, DÖNTŐ

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.45 és 13.30: női és férfi ugrás selejtező

19.30: férfi big air, DÖNTŐ

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

10.50: UAE Tour, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

KÖZÉPDÖNTŐ

18.45: Flensburg (német)–THW Kiel (német) (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1026 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

The Players Championship, Telford

14.15, 20.00 és 21.50: 1. forduló (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Doha

Benne 11.30 körül: Fucsovics Márton–Hadi Habib (libanoni), 14.30 körül: Ugo Humbert (francia)–Marozsán Fábián

ATP 500-as torna, Rio de Janeiro

ATP 250-es torna, Delray Beach

WTA 1000-es torna, Dubai

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

18.00: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

5. JÁTÉKNAP

D-CSOPORT

III. Kerületi TVE–Pallanuoto Trieste (olasz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Hazugságon kaptak egy brit parasportolót, aki ezért akár börtönbüntetést is kaphat – a vonalban Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Csisztu Zsuzsa jelentkezik Olaszországból. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a körkapcsolás története

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Buli, jégkorong-magazin

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Kezdődik a rájátszás a téli olimpia férfi jégkorongtornáján

15.30: 125 évvel ezelőtt játszották az első magyar bajnoki mérkőzést

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Kis Tamás, Szegő Tibor

17.00: Virányi Zsolt jelentkezik Cortinából

17.30: Interjúk a Sportinfó 2026-ról

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszás, előzetes

18.30: A Sportemberek című műsor vendége volt Dárdai Pál

19.30: Téli olimpia aktualitások

20.00: Magyar sportolók és szakemberek, akik tettek az ausztrál sport sikeréért (Újratöltve)

21.00: 125 éve rendezték az első bajnokit – Best of összeállítás

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág