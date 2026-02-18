Budapestre jön a világhírű német extrém alpinista, Benedikt Böhm

„Benedikt Böhm egyszerre mozog otthonosan a Himalája halálzónájában és a vállalatvezetés világában. Extrém alpinistaként a világ legmagasabb hegyeit mászta meg mesterséges oxigén nélkül, sebességre optimalizált stratégiával, cégvezetőként pedig ugyanazt a gondolkodásmódot alkalmazza: a döntések minőségét a kockázat és az idő viszonyában méri” – írja a Mandiner.

Az alpinista a február 18-i budapesti panelbeszélgetésen többek között arról beszél majd, hogyan torzul az emberi ítélőképesség valódi nyomás alatt, és miért nem a stressz, hanem a következmények jelentik az igazi tétet. A panel címe (Pressire Isn't Stress – It's Consequences) magyarul így foglalható össze: a nyomás nem stressz, hanem következmény. „A beszélgetések többsége a teljesítmény kapcsán a stresszkezelésre, mentális technikákra és motivációra fókuszál, ez a panel azonban más irányból közelít. Olyan helyzetekről esik szó, ahol egy döntés nem visszavonható, utólag nem optimalizálható, és nincs idő hosszas mérlegelésre. A kudarc ára nem kellemetlenség, hanem emberi élet, csőd, visszafordíthatatlan reputációs kár” – olvasható a Mandineren.

Böhm a technikájával több 8000 méteres csúcsot is megmászott mesterséges oxigén nélkül. Célja, hogy minél kevesebb időt töltsön a „halálzónában”. Gyorsan és könnyű felszereléssel, egyetlen megállás nélküli menetben halad a hegy lábától a csúcsig, majd vissza, akár síléccel.

Benedikt Böhm nemcsak extrém alpinista, hanem cégvezető is. A vezetés számára nem egyetlen stílust jelent, hanem alkalmazkodást az egyes emberekhez. Az eseményre ide kattintva lehet regisztrálni.