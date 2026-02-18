Izgalmas hajrá vár a magyar csapatokra az ICEHL-ben
A Fehérvárnak öt, a Ferencvárosnak csupán négy mérkőzése van hátra az ICEHL alapszakaszában. Mindkét magyar csapat a rájátszás-kvalifikációért (7–10. pozíció) küzd, ebben a versenyben jelenleg a Volán áll jobban.
A kék-fehérek vasárnap fontos rangadót nyertek meg hazai jégen a közvetlen rivális Villach ellen, így nemcsak a 11. helyen álló ferencvárosiaktól léptek meg hét pontra (egy mérkőzéssel kevesebbet játszva), hanem egy pontra megközelítették az osztrák gárdát is, így még a pályaelőny kiharcolása is lehetséges. Ehhez a 7., vagy a 8. helyen kell(ene) zárni az alapszakaszt. Ez a Fehérvár sorsolását látva nem lesz egyszerű feladat, ezen a hétvégén olaszországi túra vár Hári Jánosékra, a Pustertal és a Bolzano otthonában sem könnyű pontot szerezni, majd a Salzburg érkezik a MET Arénába. Ezt követően a papíron az előző háromnál egyszerűbb ellenfelek következnek, a Vienna Capitals és az FTC.
A Ferencváros helyzete jóval nehezebb, ebből a szempontból a szombati, Villach elleni vereség lehet igazán fájó, főleg annak tükrében, hogy a találkozón a zöld-fehérek játszottak fölényben. A fővárosiaknak még négy találkozót kell megvívniuk az alapszakaszban, ebből kettő könnyebben nyerhető, a két sereghajtó ellen lép jégre az együttes, igaz, a Vorarlberg és az Innsbruck otthonában kell helytállni. Ezt követően szintén a rájátszás-kvalifikációért küzdő Linz érkezik a Tüskecsarnokba, míg az utolsó körben a magyar rangadó következik. Ez könnyen lehet sorsdöntő mindkét csapat szemszögéből, de tét nélküli is lehet, erre a kérdésre a következő fordulók adhatnak választ. Szerencsés forgatókönyv esetén két magyar csapat is ott lehet a rájátszás-kvalifikációban, persze ehhez bravúrokra lesz szükség együtteseinktől.
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|43
|26
|4
|5
|8
|152–103
|+49
|91
|2. Graz
|43
|24
|6
|6
|7
|149–93
|+56
|90
|3. Salzburg
|44
|23
|6
|3
|12
|148–96
|+52
|84
|4. Bozen Südtirol
|43
|23
|3
|5
|12
|152–115
|+37
|80
|5. Olimpija Ljubljana
|43
|21
|6
|2
|14
|162–123
|+39
|77
|6. Pustertal Wölfe
|43
|22
|3
|3
|15
|145–120
|+25
|75
|7. Vienna Capitals
|43
|17
|3
|4
|19
|108–123
|–15
|61
|8. Villach
|44
|16
|3
|4
|21
|141–148
|–7
|58
|9. Fehérvár AV19
|43
|16
|2
|5
|20
|101–137
|–36
|57
|10. Linz
|43
|14
|6
|1
|22
|134–139
|–5
|55
|11. FTC
|44
|14
|1
|6
|23
|116–163
|–47
|50
|12. Vorarlberg
|42
|9
|4
|4
|25
|101–161
|–60
|39
|13. Innsbruck
|44
|5
|4
|3
|32
|105–193
|–88
|26