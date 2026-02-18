Izgalmas hajrá vár a magyar csapatokra az ICEHL-ben

A Fehérvárnak öt, a Ferencvárosnak csupán négy mérkőzése van hátra az ICEHL alapszakaszában. Mindkét magyar csapat a rájátszás-kvalifikációért (7–10. pozíció) küzd, ebben a versenyben jelenleg a Volán áll jobban.

A kék-fehérek vasárnap fontos rangadót nyertek meg hazai jégen a közvetlen rivális Villach ellen, így nemcsak a 11. helyen álló ferencvárosiaktól léptek meg hét pontra (egy mérkőzéssel kevesebbet játszva), hanem egy pontra megközelítették az osztrák gárdát is, így még a pályaelőny kiharcolása is lehetséges. Ehhez a 7., vagy a 8. helyen kell(ene) zárni az alapszakaszt. Ez a Fehérvár sorsolását látva nem lesz egyszerű feladat, ezen a hétvégén olaszországi túra vár Hári Jánosékra, a Pustertal és a Bolzano otthonában sem könnyű pontot szerezni, majd a Salzburg érkezik a MET Arénába. Ezt követően a papíron az előző háromnál egyszerűbb ellenfelek következnek, a Vienna Capitals és az FTC.

A Ferencváros helyzete jóval nehezebb, ebből a szempontból a szombati, Villach elleni vereség lehet igazán fájó, főleg annak tükrében, hogy a találkozón a zöld-fehérek játszottak fölényben. A fővárosiaknak még négy találkozót kell megvívniuk az alapszakaszban, ebből kettő könnyebben nyerhető, a két sereghajtó ellen lép jégre az együttes, igaz, a Vorarlberg és az Innsbruck otthonában kell helytállni. Ezt követően szintén a rájátszás-kvalifikációért küzdő Linz érkezik a Tüskecsarnokba, míg az utolsó körben a magyar rangadó következik. Ez könnyen lehet sorsdöntő mindkét csapat szemszögéből, de tét nélküli is lehet, erre a kérdésre a következő fordulók adhatnak választ. Szerencsés forgatókönyv esetén két magyar csapat is ott lehet a rájátszás-kvalifikációban, persze ehhez bravúrokra lesz szükség együtteseinktől.