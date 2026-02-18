Izgalmas hajrá vár a magyar csapatokra az ICEHL-ben

Nemzeti Sportrádió

Az osztrák központú hokiligában, az ICEHL-ben elérkeztünk az alapszakasz hajrájához, a magyar csapatok közül a Hydro Fehérvár AV19 várja jobb helyzetben az utolsó fordulókat, míg az FTC-Telekomnak nagy hajrára lesz szüksége a rájátszás-kvalifikáció eléréséhez.

A Fehérvárnak öt, a Ferencvárosnak csupán négy mérkőzése van hátra az ICEHL alapszakaszában. Mindkét magyar csapat a rájátszás-kvalifikációért (7–10. pozíció) küzd, ebben a versenyben jelenleg a Volán áll jobban. 

A kék-fehérek vasárnap fontos rangadót nyertek meg hazai jégen a közvetlen rivális Villach ellen, így nemcsak a 11. helyen álló ferencvárosiaktól léptek meg hét pontra (egy mérkőzéssel kevesebbet játszva), hanem egy pontra megközelítették az osztrák gárdát is, így még a pályaelőny kiharcolása is lehetséges. Ehhez a 7., vagy a 8. helyen kell(ene) zárni az alapszakaszt. Ez a Fehérvár sorsolását látva nem lesz egyszerű feladat, ezen a hétvégén olaszországi túra vár Hári Jánosékra, a Pustertal és a Bolzano otthonában sem könnyű pontot szerezni, majd a Salzburg érkezik a MET Arénába. Ezt követően a papíron az előző háromnál egyszerűbb ellenfelek következnek, a Vienna Capitals és az FTC. 

A Ferencváros helyzete jóval nehezebb, ebből a szempontból a szombati, Villach elleni vereség lehet igazán fájó, főleg annak tükrében, hogy a találkozón a zöld-fehérek játszottak fölényben. A fővárosiaknak még négy találkozót kell megvívniuk az alapszakaszban, ebből kettő könnyebben nyerhető, a két sereghajtó ellen lép jégre az együttes, igaz, a Vorarlberg és az Innsbruck otthonában kell helytállni. Ezt követően szintén a rájátszás-kvalifikációért küzdő Linz érkezik a Tüskecsarnokba, míg az utolsó körben a magyar rangadó következik. Ez könnyen lehet sorsdöntő mindkét csapat szemszögéből, de tét nélküli is lehet, erre a kérdésre a következő fordulók adhatnak választ. Szerencsés forgatókönyv esetén két magyar csapat is ott lehet a rájátszás-kvalifikációban, persze ehhez bravúrokra lesz szükség együtteseinktől. 

AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGk 
1. Klagenfurt4326458152–103+4991 
2. Graz4324667149–93+5690 
3. Salzburg44236312148–96+5284 
4. Bozen Südtirol43233512152–115+3780 
5. Olimpija Ljubljana43216214162–123+3977 
6. Pustertal Wölfe43223315145–120+2575 
7. Vienna Capitals43173419108–123–1561 
8. Villach44163421141–148–758 
9. Fehérvár AV1943162520101–137–3657 
10. Linz43146122134–139–555 
11. FTC44141623116–163–4750 
12. Vorarlberg4294425101–161–6039 
13. Innsbruck4454332105–193–8826 

 

 

