Lódobogás a Bükkben – ilyen volt a 18. Nemzeti Vágta

Nagykorú lett a Nemzeti Vágta. Immár 18. alkalommal rendezték meg a lovasünnepet, amely az elmúlt években új otthonra talált: három napon át zajlottak az események a Bükk ölelésében elterülő Lipicai Lovasközpontban. A legnagyobb érdeklődés természetesen a záró nap délutáni programját övezte, de már a felvezetésnek is megadták a módját a szervezők, egymást érték a látványos bemutatók. A lovas betyároktól kezdve a végvári vitézeken át a pónis huszárokig mindenki felvonult, továbbá a történelmi lovasfelvonulás, no meg az 1848–49-es csatajelenet sem maradhatott ki a programból. Az ördöglovasok is bemutatkoztak a szilvásváradi közönségnek, látványos műsorral vezették fel a különböző kategóriák döntőit.

A kis huszárok és a huszárgyerekek versenyében egyaránt vasadi győztest avattak, míg a fogatvágta őrült befutót hozott, Nagy Gábor (Köncsögi ménes) a külső íven előzött. A szoros középfutamok után a Nemzeti Vágta döntője rajt-cél sikerrel zárult, a Magyarkanizsát képviselő Rozs Anna Júlia Vajk nevű lován maga mögé utasította a mezőnyt. A vajdasági település lovasa ragyogóan rajtolt, majd visszaverte a kitartóan próbálkozó riválisok támadásait, biztosan őrizte előnyét és megérdemelten győzött. Az ünnepélyes pillanatokat követően az elmaradhatatlan méneshajtás koronázta meg a szilvásváradi hétvégét.

