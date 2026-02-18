Nemzeti Sportrádió

Sebestyén Júlia: Bízom benne, hogy sok gyerek kap kedvet a korcsolyázáshoz

2026.02.18. 10:48
Sebestyén Júlia méltatta Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei teljesítményét (Fotó: Nemzeti Sport)
Sebestyén Júlia téli olimpia 2026 téli olimpia magyar csapat Milánó-Cortina 2026 műkorcsolya
Sebestyén Júlia, az FTC korcsolyaszakosztályának vezetője szerint fantasztikus teljesítményt nyújtott a milánói olimpián negyedik helyezett Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros, amely példaképe lehet a fiataloknak.

„Nagyon büszkék lehetünk rájuk, arra pedig különösen, hogy az FTC sportolóiként értek el pontszerző helyet az olimpián. Két tökéletes futást mutattak be, a kűrben a harmadik helyen végeztek, azaz csupán egy hajszállal maradtak le a dobogóról. Az elmúlt években folyamatosan kiegyensúlyozottan teljesítettek, amit jeleznek a világversenyeken elért negyedik helyek, valamint az idei Európa-bajnokságon megszerzett harmadik helyük” – idézte a zöld-fehérek honlapja a 2004-ben Európa-bajnoki címet nyerő Sebestyént, akinek a diadala után 22 évvel szerzett újra magyar Eb-érmet az orosz születésű páros januárban Sheffieldben.

Sebestyén Júlia szerint bár karnyújtásnyira volt a dobogó, a párosnak nincs oka a csalódottságra, hiszen egy hihetetlenül erős mezőnyben bizonyította a felkészültségét.

„Nyolc hasonló tudású pár volt a mezőnyben, akik között csak az aktuális, adott pillanatban előhozott teljesítmény döntött. Pontszerzésben reménykedett mindenki, az érem csak egy halvány álom volt, azaz semmi esetre sem lehetünk csalódottak. A párosunk hatalmas teljesítményét csak még inkább felértékeli, hogy a korábbi olimpiai bajnok kínai, valamint a világbajnok kanadai és olasz párost is megelőzték. Érdemes volt bízni bennük” – mondta.

Sebestyén Júlia külön is kiemelte a sportolókat felkészítő szakmai stáb, Dmitrij Szavin edző, és a francia koreográfus, Benoit Richaud munkáját.

„Bízom benne, hogy sok gyerek kap kedvet a korcsolyázáshoz, azok után, hogy ilyen példaképeik vannak” – jegyezte meg Sebestyén Júlia.

 

