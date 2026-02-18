Nemzeti Sportrádió

Fodor Csenge és Győri-Lukács Viktória is jelölt az év csapatába a Handball Planet szakportálnál

2026.02.18. 10:34
Fodor Csengére is lehet szavazni (Fotó: Nagy Gábor)
Fodor Csenge és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória is jelölt saját posztján az év csapatába a Handball Planet kézilabdás szakportálnál.

A balszélsők között Fodor mellett a holland Bo van Wetering is szerepel a magyar bajnok és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO keretéből. A balátlövőknél az ugyancsak győri francia Estelle Nze Minko és a Ferencváros német játékosa, Emily Vogel is ott van a négy jelölt között. Az irányítók kvartettjének felét az ETO adja a dán Helena Elver és a brazil Bruna de Paula révén, a jobbátlövők között holland csapattársuk, Dione Housheer az egyik jelölt.

A jobbszélsők esetében két győri, Győri-Lukács Viktória és a norvég Emilie Hovden, illetve a Ferencváros holland kiválósága, Angela Malestein található a négy jelölt között. A legjobb beálló elismeréséért a kisalföldiek norvég játékosa, Kari Brattset Dale száll harcba a szakportálnál, a kapusoknál a Győr francia hálóőrének, Hatadou Sakónak van esélye arra, hogy 2025 legjobbjának szavazzák meg. A védőjátékosok között a jelöltek felét szintén a BL-címvédő adja, Brattset és a holland Kelly Dulfer személyében.

A posztonkénti négy nevet a handball-planet.com által felkért szakértői csoport állította össze, a szurkolók március 5-ig szavazhatnak, a voksok által kapott pontszámok hozzáadódnak a zsűriéhez.

 

