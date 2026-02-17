A félidőben még a Juventus vezetett, végül Sallaiék öt gólt szerezve kerültek közel a nyolcaddöntőhöz

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

GALATASARAY (török)–JUVENTUS (olasz) 5–2 (1–2)

Isztambul, Rams Park. Vezette: Makkelie (holland)

GALATASARAY: U. Cakir – Sallai, D. Sánchez, Bardakci (Singo, 77.), Jakobs (Elmali, 83.) – Torreira, Gabriel Sara – B. A. Yilmaz (Icardi, 77.), Akgün (Sané, 70.), N. Lang (Boey, 83.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

JUVENTUS: Di Gregorio – Kalulu, Bremer (Gatti, 34.), L. Kelly, A. Cambiaso (Cabal, a szünetben) – K. Thuram (Miretti, 81.), Locatelli, T. Koopmeiners – F. Conceicao (Kosztics, 70.), K. Yildiz (Openda, 81.) – McKennie. Vezetőedző: Luciano Spalletti

Gólszerző: Gabriel Sara (15.), N. Lang (49., 75.), D. Sánchez (60.), Boey (86.), ill. T. Koopmeiners (16., 32.)

Kiállítva: Cabal (67.)

A Liverpool legyőzése (1–0) és az Atlético Madrid elleni döntetlen (1–1) után itt az újabb Galatasaray-siker a BL-ben: a nyolcaddöntőbe jutásért zajló rájátszás első meccsén 5–2 a Juventus ellen!

Sallai Roland ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget a török bajnokcsapatban, és negyedóra elteltével már ünnepelhetett is. Victor Osimhen szerzett labdát az olaszok tizenhatosánál, és Gleison Bremer hiába próbált meg felszabadítani, a labda Gabriel Sara elé került, ő pedig ballal a kapu jobb oldalába lőtte. Csakhogy a Juve rögtön az első támadásából egyenlített. Pierre Kalulu fejese után éppen Teun Koopmeiners elé ütötte a labdát Ugurcan Cakir, a Galata kapusa, a holland középpályás pedig közelről az üres kapuba passzolta. Majd ugyanő jó negyedóra elteltével elemi erővel bombázott a jobb felső sarokba. A 27 éves játékosnak ebben az idényben még nem volt gólja, most meg egy félidő alatt rögtön kettőt szerzett. Ekkor még senki sem sejtette, hogy a Galatasaray kiüti a Juventust...

A szünet előtt Sallai Roland lőtt közelről a kapu fölé, majd a második játékrész elején az ő megpattanó beadásából indult az akció, amelynek végén egyenlítettek a törökök Noa Lang góljával. Nem sokkal később pedig már ismét vezettek, miután Gabriel Sara beadása után a labda Davinson Sánchez válláról került a kapuba. Tegyük hozzá, a vendégek védőjét, Bremert már fél óra elteltével le kellett cserélni, a szünetben pedig Andrea Cambiasót is levitte Luciano Spalletti vezetőedző. És bizony érződött a hiányuk.

A beküldött Juan Cabal kevesebb mint tíz perc leforgása alatt két sárga lapot kapott, így a 67. perctől emberhátrányban kellett játszania a Juventusnak. Nem ment a második félidőben az olaszoknak, Khéphren Thuram és Lloyd Kelly ügyetlenkedését kihasználva megszerezte a negyedik gólt a Galatasaray – Noa Lang duplázott. A csereként pályára lépő Sacha Boey kilőtte a jobb sarkot, 5–2 lett a vége, az isztambuliak ezzel óriási lépést tettek a továbbjutás felé.

Sallai Roland jól futballozott, s ne feledjük, először szerepelt győztes meccsen a Juventus ellen. Ha csapata háromgólos előnyből kiharcolja Torinóban a továbbjutást, a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett ő lehet a harmadik magyar a BL nyolcaddöntőjében. Ráadásul a Galata össze is kerülhet az angol bajnokkal (vagy a Tottenhammel) a tizenhat között...

