Pénteken Lengyelországban rajtol a darts European Tour

A European Tour versenynaptára eggyel több versenyt foglal magába, mint egy évvel ezelőtt. A németországi Hildesheim kikerült a menetrendből, új helyszínként szerepel Krakkó és Pozsony. Előbbi a World Series lengyelországi állomását váltja ki egy sokkal komolyabb eseménnyel, amellyel most pénteken elkezdődik a sorozat, míg Szlovákia az eddigi selejtezőversenyek után először ad otthont pontszerző PDC-viadalnak.

A Hungarian Darts Trophy a tavalyinál csaknem egy hónappal korábban, augusztus utolsó hétvégéjén lesz, kissé távolabb kerül az őszi nagy versenyektől, és közvetlenül az új-zélandi és ausztrál World Series-viadalok után beleesik abba az időszakba, amelyben több éljátékos a nyári szünetét tölti. Remélhetőleg így is bivalyerős mezőny érkezik az MVM Dome-ba.

Az idén kisebb szabálymódosítás történt, a 48-as főtáblával megrendezendő versenyeken továbbra is erőnyerő a világranglistán legjobb 16 játékos, nekik az első fordulóban nem kell játszaniuk, szombaton csatlakoznak a küzdelmekhez. A pénteki első körben az eddigiekkel szemben a Pro Tour-ranglistáról érkező 16 dartsos kiemelt lesz, hozzájuk sorsolják a tíz Pro Tour-selejtezőst, a négy hazai versenyzőt, illetve az észak-európai és a kelet-európai selejtező győztesét. Azaz nem fordulhat többé elő az, ami 2024-ben történt Budapesten: akkor kiemelés híján Bezjian Alberto és Csóka András egymással csapott össze az első fordulóban.

Magyar versenyzőnek már tavasszal szurkolhatunk, a kelet-európai selejtezőből Kovács Patrik a húsvéti müncheni versenyre kvalifikálta magát.

A European Tour összesített ranglistájának első 32 helyezettje szokás szerint október végén a dortmundi Európa-bajnokságon szerepelhet majd.

Az ET-versenyeket a Max4 idén az elejétől a végéig közvetíti, az Eb a Sport Tv-n lesz látható.

A Pro Tour-idény a múlt héten elkezdődött két Players Championship-versennyel a németországi Hildesheimben, az elsőt James Wade, a másodikat Wessel Nijman nyerte meg. A héten Wiganben újabb két PC-viadalra került sor, hétfőn Chris Dobey, kedden Luke Humphries győzött. Csütörtök este a Premier League is folytatódik, a mezőny Glasgow-ba látogat.

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország)

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország)

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium)

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország)

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország)

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria)

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország)

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia)

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)