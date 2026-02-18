Nemzeti Sportrádió

Manny Pacquiao áprilisban Las Vegasban bokszol újra

2026.02.18. 10:28
Manny Pacquiao áprilisban Las Vegasban bokszol újra (Fotó: Getty Images)
ökölvívó ökölvívás Manny Pacquiao
Április 18-án Las Vegasban lép újra kötelek közé Manny Pacquiao, minden idők egyik legjobb ökölvívója.

A 47 esztendős Fülöp-szigeteki szupersztár a nála „csak” öt évvel fiatalabb, egykori kisváltósúlyú világbajnok orosz Ruszlan Provodnyikovval csap majd össze. A bemutató mérkőzést tízmenetesre tervezik.

Pacquiao négy év szünet után, tavaly július 20-án vívta első mérkőzését, amely többségi döntetlennel zárult a címvédő amerikai Mario Barriosszal szemben a Bokszvilágtanács (WBC) váltósúlyú világbajnoki övéért rendezett Las Vegas-i gálán. A Hírességek Csarnokába is beválasztott filippínó öklöző kiválóan helytállt, két pontozónál 114:114-es döntetlen született, egynél pedig a 30 éves Barrios nyert (115:113), aki így megőrizte világbajnoki címét.

Pacquiao profi mérlege 62 győzelem (39 kiütés), nyolc vereség és három döntetlen. Ő az egyetlen bokszoló a sportág történetében, aki nyolc különböző súlycsoportban nyert világbajnoki címet.

 

