A második meccsekkel folytatódnak szerdán a jégkorong OB I elődöntői

Már a 15. percben időt kellett kérnie Kangyal Balázsnak az UTE elleni ob I-elődöntő első mérkőzésén, a lila-fehérek ugyanis lehengerlően kezdték a párharcot, hármat rámoltak be addigra. A fejmosás vagy a taktikai utasítások csak átmenetileg fejtették ki pozitív hatásukat, mert bár szépített a Budapest Jégkorong Akadémia HC, kétgólosnál kisebbre nem tudta csökkenteni a különbséget. Különösen furcsa ez annak tükrében, hogy a káposztásmegyeriek 53 alkalommal lőttek kapura, és mindössze két gólt szereztek. Kangyal ezt nem is tudta mással magyarázni, mint a szerencse hiányával, de elismerte, vannak olyan játékelemek, amelyekben fejlődhetne a csapata.

A másik elődöntőben is az a csapat veszített, amelyik többet próbálkozott, igaz, a DEAC és a DVTK Jegesmedvék között nem volt akkora a különbség a kapura lövési mutatóban, mint az előbbi meccsen. Ráadásul a miskolciak az ötvenedik percig nyeregben érezhették magukat, akkor azonban három perc rövidzárlat két kapott gólt és debreceni fordítást eredményezett, amellyel az is eldőlt, hogy mindkét párharcban az alapszakaszban előkelőbb helyen végző, esélyesebb csapat szerezte meg a vezetést. Láda Balázs, a miskolciak vezetőedzője meccs utáni értékelésében hihetetlennek tartotta, hogy együttese egyetlen emberelőnyt sem kapott, ráadásul azzal sem volt kibékülve, hogy Rétfalvi Kristóf vitatható kiállítása után egyenlített emberelőnyben a DEAC. A helyzetkihasználáson túl az is fontos tényező lehet a párharcok alakulásában, melyik csapat hogyan sáfárkodik az emberfórjaival, már persze ha van neki.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó elődöntő szerdán folytatódik, ezúttal a BJA HC és a DVTK pályaválasztásával.

JÉGKORONG

OB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

18.30: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a DEAC javára.

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UTE javára