Nemzeti Sportrádió

Egyelőre szövetségi kapitány nélkül a súlyemelők

B. Zs.B. Zs.
2026.02.18. 10:15
null
Már nem Gyurkovics Ferenc a súlyemelők szövetségi kapitánya (Fotó: Dunántúli Napló/Löffler Péter)
Címkék
súlyemelés Gyurkovics Ferenc Nagy Péter
Tíz hónap után, közös megegyezéssel távozott a súlyemelők szövetségi kapitányi posztjáról Gyurkovics Ferenc. A döntésről Nagy Péter, a hazai szövetség elnöke, valamint a távozó szak­ember nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

2025 tavaszán a hazai súlyemelésben hatalmas változások következtek be: a 17 évig tartó Dobos Imre-korszak után Nagy Péter lett a szövetség új elnöke. Csapatában ott volt Gyurkovics Ferenc is, aki a szövetségi kapitányi posztot töltötte be – egészen január végéig, amikor közös megegyezéssel szerződést bontottak.

„Január közepén keresett meg Ferenc, hogy szeretné, ha közös megegyezéssel elválnának útjaink. Meglepett a döntése, az év elején szépen rendben elindultak az edzőtáborok – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Péter, a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke. –  A pontos okokra nem szeretett volna válaszolni, békés úton szerződést bontottunk. Nehéz helyzetben vette át az utánpótlás és a válogatottak irányítását, köszönjük a munkáját, és sok sikert kívánunk neki a jövőben. Olyan a hozzáállásom, hogy ilyen helyzetben sem kesergünk, hanem elkezdtünk gondolkozni a hogyan továbbon. Felvettük a kapcsolatot az edzői bizottsággal is, valamint kiírtunk egy pályázatot a szövetségi kapitányi poszt betöltésére. Addig is a munka folytatódik tovább, a válogatottak mellett ott vannak a nevelőedzői programban részt vevő szakemberek, akik azonnal felajánlották a segítségüket, felosztották az edzőtáborokat maguk között.”  

Gyurkovics a távozása kapcsán megerősítette a közös megegyezés tényét, elmondta, tíz hónap alatt is fontos célokat sikerült megvalósítania, amelyek hosszú távon is a hazai súlyemelés eredményességét segíthetik. Nem szakad el a sporttágtól, a Pécsi Súlyemelő Egyesület elnöke marad, valamint a VEDAC-nál válogatott súlyemelők felkészülését segíti a jövőben.

Ezt a tíz hónapot, amelyet kapitányként tölthettem el a szövetségben, mindenképpen sikeres időszaknak ítélem, nagyon sok eredmény visszaigazolta a koncepciónkat – mondta Gyurkovics Ferenc. – Az volt a szándékom, hogy építek egy stábot a válogatott köré. Olyan korszerű felkészülési rendszert szerettünk volna összerakni megfelelő szakemberekkel, amely a legmagasabb szinten segíti a versenyzőket. Ez sikerült. A legbüszkébb arra vagyok, hogy a fiatalok megértették, elfogadták ezt az irányt, és sokat fejlődtek. Jó csapatot alakítottunk ki a válogatottnál, az eredményességet megalapozó pozitív hangulatot teremtettünk. Az edzői bizottság is jól működik, ahogy amlítettem, a kitűzött célokat elértük. Olyan sportszakmai anyagot raktunk össze, amelyet mindenki egyhangúlag támogatott, s hisszük, hogy ezzel hosszú távon fejlődő pályára áll a magyar súlyemelés.”
 

 

súlyemelés Gyurkovics Ferenc Nagy Péter
Legfrissebb hírek

Mindig azt csinálhatta, amit szeretett: súlyt emelt – 75 éves Szalai György

Egyéb egyéni
2026.02.14. 07:28

Súlyemelés: távozik a szövetségi kapitány

Egyéb egyéni
2026.02.06. 12:19

A húsz év alatti orosz és fehérorosz súlyemelők használhatják hazájuk zászlaját nemzetközi versenyeken

Egyéb egyéni
2026.01.24. 14:08

Nagy Péter: Már nem eltűnt sportág látszatát keltjük

Egyéb egyéni
2025.12.28. 11:13

Több száz milliós csalással vádolják Aján Tamást

Egyéb egyéni
2025.12.09. 15:56

Gerevich-díj: Imrő Dezső Kisbéren épített súlyemelőbázist

Utánpótlássport
2025.11.26. 08:59

Súlyemelés: Nagy Péter megáll a huszonegyedik bajnoki címénél

Egyéb egyéni
2025.11.25. 11:46

Súlyemelés: ifjak erődemonstrációjából sem volt hiány

Utánpótlássport
2025.11.24. 13:30
Ezek is érdekelhetik