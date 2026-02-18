Egyelőre szövetségi kapitány nélkül a súlyemelők

2025 tavaszán a hazai súlyemelésben hatalmas változások következtek be: a 17 évig tartó Dobos Imre-korszak után Nagy Péter lett a szövetség új elnöke. Csapatában ott volt Gyurkovics Ferenc is, aki a szövetségi kapitányi posztot töltötte be – egészen január végéig, amikor közös megegyezéssel szerződést bontottak.

„Január közepén keresett meg Ferenc, hogy szeretné, ha közös megegyezéssel elválnának útjaink. Meglepett a döntése, az év elején szépen rendben elindultak az edzőtáborok – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Péter, a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke. – A pontos okokra nem szeretett volna válaszolni, békés úton szerződést bontottunk. Nehéz helyzetben vette át az utánpótlás és a válogatottak irányítását, köszönjük a munkáját, és sok sikert kívánunk neki a jövőben. Olyan a hozzáállásom, hogy ilyen helyzetben sem kesergünk, hanem elkezdtünk gondolkozni a hogyan továbbon. Felvettük a kapcsolatot az edzői bizottsággal is, valamint kiírtunk egy pályázatot a szövetségi kapitányi poszt betöltésére. Addig is a munka folytatódik tovább, a válogatottak mellett ott vannak a nevelőedzői programban részt vevő szakemberek, akik azonnal felajánlották a segítségüket, felosztották az edzőtáborokat maguk között.”

Gyurkovics a távozása kapcsán megerősítette a közös megegyezés tényét, elmondta, tíz hónap alatt is fontos célokat sikerült megvalósítania, amelyek hosszú távon is a hazai súlyemelés eredményességét segíthetik. Nem szakad el a sporttágtól, a Pécsi Súlyemelő Egyesület elnöke marad, valamint a VEDAC-nál válogatott súlyemelők felkészülését segíti a jövőben.

„Ezt a tíz hónapot, amelyet kapitányként tölthettem el a szövetségben, mindenképpen sikeres időszaknak ítélem, nagyon sok eredmény visszaigazolta a koncepciónkat – mondta Gyurkovics Ferenc. – Az volt a szándékom, hogy építek egy stábot a válogatott köré. Olyan korszerű felkészülési rendszert szerettünk volna összerakni megfelelő szakemberekkel, amely a legmagasabb szinten segíti a versenyzőket. Ez sikerült. A legbüszkébb arra vagyok, hogy a fiatalok megértették, elfogadták ezt az irányt, és sokat fejlődtek. Jó csapatot alakítottunk ki a válogatottnál, az eredményességet megalapozó pozitív hangulatot teremtettünk. Az edzői bizottság is jól működik, ahogy amlítettem, a kitűzött célokat elértük. Olyan sportszakmai anyagot raktunk össze, amelyet mindenki egyhangúlag támogatott, s hisszük, hogy ezzel hosszú távon fejlődő pályára áll a magyar súlyemelés.”

