Nem a Kaposvár az esélyes, de a döntő a célja a női röplabda Challenge-kupában

A kaposvári csapat a norvég Oksyl Myre, a cseh Olymp Praha és a szlovén Nova Gorica elleni párharc megnyerésével jutott be a Vallefo­glia elleni elődöntőbe, úgy, hogy minden mérkőzését megnyerte. Ha ezt a győzelmi sorozatot szerdán folytatná, az igazi bravúr lenne, az olasz csapatok ugyanis kiemelkednek az európai mezőnyben. A pesarói együttes az idényben nem először érkezik Magyarországra, a második fordulóban a Fatum Nyíregyházát búcsúztatta kettős győzelemmel.

„Kitűnő erőfelmérő lesz nekünk ez a párharc, amelynek ugyan nem mi vagyunk az esélyesei, de akkor is a győzelem és a döntőbe jutás a célunk” – mondta el a kaposváriak liberója, Szerencsés Mimi. – Nehéz sorozatban vagyunk, január eleje óta a mostani már a tizenkettedik mérkőzésünk lesz, és ez idő alatt utaztunk Csehországba, Szlovéniába, Nyíregyházára és többször Budapestre, úgyhogy elég fárasztó ez az időszak. A helyzetünket az is nehezíti, hogy sérülések és átigazolások miatt folyamatosan változik a keretünk, újabb és újabb játékosokkal kell összeszoknunk.”

Érzékeny veszteség volt a csapatnak, hogy decemberben eligazolt az egyik legjobbja, a brazil Franciane Richter, de távozott honfitársa, Oliva de Oliveira is, míg a saját nevelésű Borhi Luca súlyos térdsérülést szenvedett. Pótlásukra érkezett a szerb Jovana Sztekovics, valamint két másik brazil, Gabriela da Silva, valamint Daniela Guimaraes (aki Dani Terra néven röplabdázik), utóbbi éppen liberóposztra.

„Számomra inspiráló Dani Terra érkezése, aki korábban Bajnokok Ligájában is szerepelt, úgyhogy tanulhatok is tőle, ráadásul nagyon jól kijövünk egymással. Én ezt egészséges rivalizálásnak látom, ami engem még jobb teljesítményre inspirál.”

A liberóposzton szereplő korábbi utánpótlás-válogatott röplabdázó a Nova Gorica elleni találkozón új poszton is bemutatkozhatott.

„A szlovénok elleni visszavágóra elég kis létszámban utaztunk, ezért arra a meccsre nem liberóként, hanem mezőnyjátékosként neveztek, hogy bármikor be tudjak állni csereként, segíteni a nyitásfogadásban és a védekezésben. Ez megtörtént az első és aztán a negyedik játszmában is, amikor már biztos volt a továbbjutásunk és elég sokkal vezettünk. Akkor az átlónkat váltottam, és eleinte a védekezésben segítettem, aztán amikor az első sorba forogtam, vezetőedzőnk, Vincent Lacombe intett, hogy maradjak, úgyhogy ebbe is belekóstoltam. Persze ez most csak egy kaland volt, szóval még nem kell rettegniük az átlóknak, hogy kiszorítom őket, de azért nem árt, ha fél szemmel rám is figyelnek” – zárta mondandóját nevetve a kaposvári nevelésű, a Vasasban és Gödöllőn is megforduló játékos.

RÖPLABDA

Női Challenge-kupa, elődöntő, 1. mérkőzés

18.00: KHG Kaposvári NRC–Megabox group Vallefoglia (olasz)