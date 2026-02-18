Nemzeti Sportrádió

NB III: a Tiszafüred Újpestről, Debrecenből, Békéscsabáról és Tiszakécskéről is igazolt

2026.02.18. 10:48
Máté Zsolt (lila-fehérben) korábban 15 meccsen az NB I-ben is pályára lépett az Újpestben, tavasszal Tiszafüreden futballozhat (Fotó: ujpestfc.hu, archív)
Tiszafüred VSE Svékus Olivér magyar átigazolás Máté Zsolt NB III
A héten számos új igazolást jelentette be a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában 3. helyen álló Tiszafüred VSE.

 

Az NB III-as Tiszafüred VSE a múlt szombati hazai piaczárás után a honlapján közzétette téli igazolásait, akik között NB I-es és NB II-es kluboktól érkezett játékosok is vannak.

A 19 éves kapus, Svékus Olivér például az előző idényben nyolcszor ült a kispadon NB I-es meccsen az Újpest FC-nél, majd a Videotonhoz került kölcsönbe, melynél ősszel egy mérkőzést játszott az NB II-ben, tavasszal pedig Tiszafüreden szerepelhet, szintén kölcsönben. Svékus mellett Újpestről került Tiszafüredre a 28 éves belső védő, Máté Zsolt is, aki ősszel öt meccsen lépett pályára az Újpest II-ben, az NB III-ban, de korábban, 2019 és 2021 között 15 találkozón az NB I-ben is szerepelt, két gólt is szerzett az élvonalban. 

Az NB II-es Tiszakécskétől Burdika Maxim és Tamás Kornél érkezett Tiszafüredre, előbbi ősszel négy meccsen futballozott a másodosztályban, utóbbi nem lépett pályára az őszi szezonban. A szintén NB II-es Békéscsabától Pelles Patrik igazolt Tiszafüredre (ősszel öt mérkőzésen szerepelt az NB II-ben), míg a DVSC II-től Bökönyi Martin, a DEAC-tól Grecskó Marcell, Zsámbékról Horváth Kevin, Nagykanizsáról Kállai Zalán. Utóbbi a DVTK és a Mezőkövesd játékosaként korábban hét meccsen pályára lépett az NB I-ben is.

A Tiszafüred VSE az NB III Északkeleti csoportjának 3. helyén várja a jövő heti tavaszi rajtot, de az első helyen álló Kisvárda II nem játszhat osztályozót a feljutásért, így jelenleg már csak a hárompontos előnnyel 2. helyen álló Cigándot kellene megelőznie Dorcsák Zoltán vezetőedző csapatának ahhoz, hogy osztályozót vívhasson a feljutásért. 


TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAFÜRED VSE-NÉL
Érkezett: Pelles Patrik (Békéscsaba 1912 Előre), Svékus Olivér Márk (Újpest FC), Burdika Maxim, Tamás Kornél (mindketten Tiszakécskei LC), Horváth Kevin (Ikoba Beton Zsámbék), Bökönyi Martin (DVSC II), Kállai Zalán (FC Nagykanizsa), Máté Zsolt (Újpest FC II), Grecskó Marcell (DEAC).
Távozott: Csősz Richárd (Dunaújváros FC), Budzsáklia Benett (Majosi SE), Farkas Jeromos Joakim (Sárisápi BSE), Tolnai Zsombor (Karcagi SE U19), Kelemen Gergő (klub nélkül).

  

 

