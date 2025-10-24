Nemzeti Sportrádió

„Ilyen nincs, és mégis van” – Egerszegi Krisztinát csodáljuk a legjobban

Vágólapra másolva!
2025.10.24. 10:00
null
Címkék
Egerszegi Krisztina Nemzeti Sportrádió Csodák csodája Szöul 1988 Nemzeti Sport
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról volt hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdetett a Nemzeti Sportrádió – és a Nemzeti Sport.

 

Az első helyen hatalmas fölénnyel, a szavazatok 42%-át begyűjtve Egerszegi Krisztina első, szöuli aranyérme végzett. Az 1988-ban mindössze 14 éves kislány azóta is a magyar olimpiatörténet legfiatalabb bajnoka, és már ezzel a győzelemmel is örökre be­lopta volna magát a nemzet szívébe, ám négy és nyolc évvel később további négyszer szólt neki a Himnusz, és még nem volt 22 éves, amikor be is fejezte tüneményes pályafutását.

Úszás
51 perce

Szavazás: eldőlt, hogy kié a magyar olimpiatörténet legemlékezetesebb diadala

Október 8-án véget ért a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport ötven napon át zajló játéka, amelyben felidéztünk 25 káprázatos magyar olimpiai aranyérmet.

Harminchét évvel ezelőtt szeptember 25-én esett meg a csoda, amelyről a Népsport így tudósított: „Százötvenig Sirch vezetett, pontosabban 140-ig. Az NDK-beli lány ötvennél 30.20 mp-cel, száznál 1:02.79-cel fordult. Egerszegi 30.32-vel, illetve 1:02.99-cel. Ráadásul a fordulóknál az NDK-beli lányok, Sirch és Zimmermann mindig újabb előnyre tettek szert. Kriszti már-már épp utolérte őket, de amikor elrugaszkodtak a faltól, a különbség megint nőtt. Erősebb lehet a lábuk, hosszabb a karjuk. Százötvennél azonban Egér mégis eléjük került, s most ő is jól elrugaszkodott. Sirch már nem bírta, Zimmermann próbálkozott… Egerszegi, ez a pici lány, aki tavaly a felnőtt kontinensbajnokságot megelőző ifi Eb-n korára való tekintettel nem is indulhatott, hatalmas hajrába kezdett…”

Egerszegi, akinek 200 háton az 1991-ben úszott világrekordját csak 2008-ban tudta megjavítani a NOB mai elnöke, a zimbabwei Kirsty Coventry, szöuli győzelme után így nyilatkozott a Népsportnak: „Nem gondoltam én semmire, csak úsztam. Láttam, hogy az NDK-beli lányok mögöttem vannak, de nem tudtam, mi történik a nyolcas pályán, a surranón. Csak úsztam és úsztam…”

Egerszegi mögött egy másik vizes arany­érem végzett a második helyen, az összesen kilencnél tartó férfi vízilabda-válogatott 2004-es, athéni diadala. A Nemzeti Sport így tudósított nyolcadik, utolsó athéni magyar aranyat megnyerő pólósok Szerbia és Montenegró elleni győzelméről: „Még nem vezettünk ezen a meccsen. Most fogunk. Megkapjuk az emberelőnyt. Két és fél perc. Két és fél hét iszonyatos testi és fizikai megpróbáltatásai után csak a megfelelő figurát kell megtalálni. Megtaláljuk. A szerbeket elhúzzuk a jobbkezesek felé, majd két keresztpassz, hogy ritmust veszítsenek, vissza középre Kásásnak, egy leheletfinom átadás, Kiss Gergő kilép a falból, és három méterről, kegyetlenül bevágja a labdát a léc alá! 8–7!”

Lélekemelő, hatalmas győzelem volt az athéni, nem véletlenül ünnepelt eksztázisban Kemény Ferenc és legénysége a vízben (Fotó: MTI)

Ki ne tudná, Kemény Dénes együttese megvédte sydney-i bajnoki címét, ráadásul négy évvel később Pekingben tripláznia is sikerült. Athénban kilencen lettek kétszeres bajnokok, utóbb, 2008-ban hatan háromszorosok… Közülük az athéni siker után Kásás Tamás így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak:

„Hihetetlen érzés nyerni! Nulla három után igen nehéz volt felállni a padlóról, különösen védekezésben játszottunk jól, ami lehetővé tette, hogy fordítsunk az utolsó percekben. Az eddigi legkeményebb olimpiai torna volt, meccsről meccsre haladtunk előre. Azt terveztük, hogy minden meccset megnyerünk, s lám, sikerült!”   

A Nemzeti Sport 2000 decemberében megszavaztatta olvasóit arról, hogy a magyar szemmel legsikeresebb sportágakban kik voltak a 20. század legjobbjai. Az összesített listán Puskás Ferenc nyert Papp László és Balczó András előtt – az öttusakirály a Csodák csodája szavazáson is felfért a dobogóra, müncheni győzelme lett a harmadik helyezett.

Balczó Andrást lélekben az egész nemzet hajtotta Münchenben a futószámban a cél felé (Fotó: MTI)

Az 1972-es koronázásról a Népsport így tudósított: „Egyetlen feszült pillanatnak éreztük azt a tizenháromvalahány percet, amíg Onyiscsenko feltűnt a stadion bejáratánál. Tizenhárom és valahány… Mielőtt elindult, már tudtuk, pontosan 13:10 perc az az idő, amellyel már Balczó a bajnok, de hiába ugrotta át az óra mutatója ezt a kérdéses pontot, már jóval a szovjet fiú célba érkezése előtt (13:35.2), Balczó még mindig nem mert örülni. De aztán megjelent az időeredmény és a pontszám a villanyújságon, Balczó lába alól eltűnt az anyaföld. Dobálták, tapsolták, ünnepelték a társak és sportbarátok az újdonsült olimpiai bajnokot.”

Balczó Andrásnak csapatban ekkor már volt korábbról két olimpiai aranya (1960, 1968), egyéniben egy 4. (1960) és egy második (1968) helye, míg 1964-ben eltiltás miatt nem indulhatott. Az 1972-es olimpián csapatban ezüstérmet szerzett.

Münchenben a győzelme után így nyilatkozott: „Most majd lefekszem és reggel, amikor felkelek, akkor valakinek majd figyelmeztetnie kell, hogy öreg, el ne felejtsd, olimpiai bajnok vagy! És akkor megint nagyon fog tetszeni az egész, örülni fogok a jó hírnek…” 

Friss emlék: Gulyás Michelle a párizsi célban (Fotó: Árvai Károly)

Szavazásunkon Balczó mögött hajszállal lemaradva egy méltó utód, az utolsó „lovas” öttusaverseny párizsi bajnoknője, Gulyás Michelle zárt, őt Szilágyi Áron harmadik, tokiói aranya követi, majd a történelmi első téli olimpiai aranyérem 2018-ból, a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor alkotta férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltóé – ebből is látszik, hogy a szurkolói emlékezetben az időben hozzánk közelebb lévő sikerek milyen élénken élnek.

Az első tízbe még az úszó Czene Attila atlantai meglepetésgyőzelme, Hajós Alf­réd 1896-os sporttörténelmi első aranya, a férfi kardcsapat 1988-as szöuli drámája és a nagy Papp László 1948-as londoni diadala fért be.
De nemcsak a dicső 25, hanem a további 165 magyar nyári, téli és szellemi olimpiai aranyérem bármelyike megérdemelte volna, hogy a listára kerüljön. Az ezüstökről és a bronzokról, a sokszor heroikus csatában elért helyezésekről (no meg a legújabb kori paralimpiák diadalairól!) nem is beszélve, ám ezek is csak azt erősítik meg, amit amúgy is tudtunk: lenyűgöző a magyar sport múltja, gazdag a jelene, és közös reményünk, hogy hasonlóan fényes lesz a jövője is.

Ezekre a magyar olimpiai aranyakra szavazhattak a Nemzeti Sport olvasói és a Nemzeti Sportrádió hallgatói.

1. Hajós Alfréd (úszás, 100 m gyors, 1896)
2. Csik Ferenc (úszás, 100 m gyors, 1936)
3. Papp László (ökölvívás, 73 kg, 1948)
4. Férfi vízilabda-válogatott (vízilabda, 1964)
5. Kozma István (birkózás, kötöttfogású +97 kg, 1964)
6. Balczó András (öttusa, egyéni, 1972)
7. Németh Miklós (atlétika, gerelyhajítás, 1976)
8. Magyar Zoltán (torna, lólengés, 1980)
9. Darnyi Tamás (úszás, 400 m vegyes, 1988)
10. Egerszegi Krisztina (úszás, 200 m hát, 1988)
11. Martinek János (öttusa, egyéni, 1988)
12. Kardcsapat (vívás, kardcsapat, 1988)
13. Repka Attila (birkózás, kötöttfogású 68 kg, 1992)
14. Kovács Antal (cselgáncs, 95 kg, 1992)
15. női kajak négyes (kajak-kenu, K–4 500 m, 1992)
16. Czene Attila (úszás, 200 m vegyes, 1996)
17. Kovács Ágnes (úszás, 200 m mell, 2000)
18. Kovács Katalin, Janics Natasa (kajak-kenu, K–2 500 m, 2004)
19. Férfi vízilabda-válogatott (vízilabda, 2004)
20. Gyurta Dániel (úszás, 200 m mell, 2012)
21. Hosszú Katinka (úszás, 400 m vegyes, 2016)
22. Kozák Danuta (kajak-kenu, K–1 500 m, 2016)
23. Férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó (rövid pályás gyorskorcsolya, 2018)
24. Szilágyi Áron (kard egyéni, 2021)
25. Gulyás Michelle (öttusa, egyéni, 2024)

A 25-ÖS LISTA

 

 

Egerszegi Krisztina Nemzeti Sportrádió Csodák csodája Szöul 1988 Nemzeti Sport
Legfrissebb hírek

Szavazás: eldőlt, hogy kié a magyar olimpiatörténet legemlékezetesebb diadala

Úszás
51 perce

Dupla Tízes: Mbappé vagy Yamal? Alonso vagy Flick? Régi fényében csillogva jön az el Clásico

Spanyol labdarúgás
17 órája

Bátorfi Zoltán szerint Németország az asztalitenisz Mekkája

Egyéb egyéni
21 órája

A Liverpool győzelmi kényszerben Frankfurtban; Kovács Patrik: Nem akartam tv-n nézni a darts-vb-t

E-újság
2025.10.21. 23:50

„Máténak most az az útja jön, amit Geri már végigjárt” – fiairól beszélt a Nemzeti Sportrádióban Fazekas Nándor

Kézilabda
2025.10.20. 17:37

Keszthelyi Rita elmesélte, hogyan igyekszik példát mutatni fiatal csapattársainak

Vízilabda
2025.10.19. 16:11

Liverpool: vissza a győztes útra!; Tíz év után nyerne ismét derbit az Újpest

E-újság
2025.10.18. 23:58

Három napon túli csodák – Ballai Attila publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.10.18. 23:40
Ezek is érdekelhetik