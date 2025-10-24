„Ilyen nincs, és mégis van” – Egerszegi Krisztinát csodáljuk a legjobban

Harminchét évvel ezelőtt szeptember 25-én esett meg a csoda, amelyről a Népsport így tudósított: „Százötvenig Sirch vezetett, pontosabban 140-ig. Az NDK-beli lány ötvennél 30.20 mp-cel, száznál 1:02.79-cel fordult. Egerszegi 30.32-vel, illetve 1:02.99-cel. Ráadásul a fordulóknál az NDK-beli lányok, Sirch és Zimmermann mindig újabb előnyre tettek szert. Kriszti már-már épp utolérte őket, de amikor elrugaszkodtak a faltól, a különbség megint nőtt. Erősebb lehet a lábuk, hosszabb a karjuk. Százötvennél azonban Egér mégis eléjük került, s most ő is jól elrugaszkodott. Sirch már nem bírta, Zimmermann próbálkozott… Egerszegi, ez a pici lány, aki tavaly a felnőtt kontinensbajnokságot megelőző ifi Eb-n korára való tekintettel nem is indulhatott, hatalmas hajrába kezdett…”

Egerszegi, akinek 200 háton az 1991-ben úszott világrekordját csak 2008-ban tudta megjavítani a NOB mai elnöke, a zimbabwei Kirsty Coventry, szöuli győzelme után így nyilatkozott a Népsportnak: „Nem gondoltam én semmire, csak úsztam. Láttam, hogy az NDK-beli lányok mögöttem vannak, de nem tudtam, mi történik a nyolcas pályán, a surranón. Csak úsztam és úsztam…”

Egerszegi mögött egy másik vizes arany­érem végzett a második helyen, az összesen kilencnél tartó férfi vízilabda-válogatott 2004-es, athéni diadala. A Nemzeti Sport így tudósított nyolcadik, utolsó athéni magyar aranyat megnyerő pólósok Szerbia és Montenegró elleni győzelméről: „Még nem vezettünk ezen a meccsen. Most fogunk. Megkapjuk az emberelőnyt. Két és fél perc. Két és fél hét iszonyatos testi és fizikai megpróbáltatásai után csak a megfelelő figurát kell megtalálni. Megtaláljuk. A szerbeket elhúzzuk a jobbkezesek felé, majd két keresztpassz, hogy ritmust veszítsenek, vissza középre Kásásnak, egy leheletfinom átadás, Kiss Gergő kilép a falból, és három méterről, kegyetlenül bevágja a labdát a léc alá! 8–7!”

Lélekemelő, hatalmas győzelem volt az athéni, nem véletlenül ünnepelt eksztázisban Kemény Ferenc és legénysége a vízben (Fotó: MTI)

Ki ne tudná, Kemény Dénes együttese megvédte sydney-i bajnoki címét, ráadásul négy évvel később Pekingben tripláznia is sikerült. Athénban kilencen lettek kétszeres bajnokok, utóbb, 2008-ban hatan háromszorosok… Közülük az athéni siker után Kásás Tamás így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak:

„Hihetetlen érzés nyerni! Nulla három után igen nehéz volt felállni a padlóról, különösen védekezésben játszottunk jól, ami lehetővé tette, hogy fordítsunk az utolsó percekben. Az eddigi legkeményebb olimpiai torna volt, meccsről meccsre haladtunk előre. Azt terveztük, hogy minden meccset megnyerünk, s lám, sikerült!”

A Nemzeti Sport 2000 decemberében megszavaztatta olvasóit arról, hogy a magyar szemmel legsikeresebb sportágakban kik voltak a 20. század legjobbjai. Az összesített listán Puskás Ferenc nyert Papp László és Balczó András előtt – az öttusakirály a Csodák csodája szavazáson is felfért a dobogóra, müncheni győzelme lett a harmadik helyezett.

Balczó Andrást lélekben az egész nemzet hajtotta Münchenben a futószámban a cél felé (Fotó: MTI)

Az 1972-es koronázásról a Népsport így tudósított: „Egyetlen feszült pillanatnak éreztük azt a tizenháromvalahány percet, amíg Onyiscsenko feltűnt a stadion bejáratánál. Tizenhárom és valahány… Mielőtt elindult, már tudtuk, pontosan 13:10 perc az az idő, amellyel már Balczó a bajnok, de hiába ugrotta át az óra mutatója ezt a kérdéses pontot, már jóval a szovjet fiú célba érkezése előtt (13:35.2), Balczó még mindig nem mert örülni. De aztán megjelent az időeredmény és a pontszám a villanyújságon, Balczó lába alól eltűnt az anyaföld. Dobálták, tapsolták, ünnepelték a társak és sportbarátok az újdonsült olimpiai bajnokot.”

Balczó Andrásnak csapatban ekkor már volt korábbról két olimpiai aranya (1960, 1968), egyéniben egy 4. (1960) és egy második (1968) helye, míg 1964-ben eltiltás miatt nem indulhatott. Az 1972-es olimpián csapatban ezüstérmet szerzett.

Münchenben a győzelme után így nyilatkozott: „Most majd lefekszem és reggel, amikor felkelek, akkor valakinek majd figyelmeztetnie kell, hogy öreg, el ne felejtsd, olimpiai bajnok vagy! És akkor megint nagyon fog tetszeni az egész, örülni fogok a jó hírnek…”

Friss emlék: Gulyás Michelle a párizsi célban (Fotó: Árvai Károly)

Szavazásunkon Balczó mögött hajszállal lemaradva egy méltó utód, az utolsó „lovas” öttusaverseny párizsi bajnoknője, Gulyás Michelle zárt, őt Szilágyi Áron harmadik, tokiói aranya követi, majd a történelmi első téli olimpiai aranyérem 2018-ból, a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor alkotta férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltóé – ebből is látszik, hogy a szurkolói emlékezetben az időben hozzánk közelebb lévő sikerek milyen élénken élnek.

Az első tízbe még az úszó Czene Attila atlantai meglepetésgyőzelme, Hajós Alf­réd 1896-os sporttörténelmi első aranya, a férfi kardcsapat 1988-as szöuli drámája és a nagy Papp László 1948-as londoni diadala fért be.

De nemcsak a dicső 25, hanem a további 165 magyar nyári, téli és szellemi olimpiai aranyérem bármelyike megérdemelte volna, hogy a listára kerüljön. Az ezüstökről és a bronzokról, a sokszor heroikus csatában elért helyezésekről (no meg a legújabb kori paralimpiák diadalairól!) nem is beszélve, ám ezek is csak azt erősítik meg, amit amúgy is tudtunk: lenyűgöző a magyar sport múltja, gazdag a jelene, és közös reményünk, hogy hasonlóan fényes lesz a jövője is.