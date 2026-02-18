Nemzeti Sportrádió

Oláh Benjámin: Szorgalommal lehet megszerezni az edző bizalmát

2026.02.18. 10:56
Címkék
Oláh Benjámin Nyíregyháza Bódog Tamás
Kótaj büszke lehet: Oláh Benjámin megszerezte első gólját az élvonalban.

Van benne csibészség – ezt mondta Bódog Tamás Oláh Benjáminról. A Nyíregyháza játékosa december 5-én töltötte be huszadik életévét, de februárban is ünnepelhetett: a múlt hét végén a Kazincbarcika ellen megszerezte első élvonalbeli gólját.

„Egy nyírségi kis faluból, Kótajból indultam – mondta lapunknak az ifjú gólszerző. – Bozsik-tornákon vettünk részt a kis csapatommal, és tizenhárom voltam, amikor a Szpari utánpótlásából kerestek: menjek le néhány edzésre hozzájuk. Az a Bozsik-akadémia volt, és több is lett néhány tréningnél, a klub játékosa lettem.”

Több lépcsőfokot is megmászott Oláh Benjámin, mire eljutott első NB I-es góljáig (Fotó: Czinege Melinda)

Tizenöt évesen a vármegyei első osztályban szerepelt először a felnőttek között, és már az is jó lecke volt neki. Aztán tizenhat esztendősen hat meccsen 37 percet kapott az akkor NB II-es Nyíregyháza színeiben, és nem érezte visszalépésnek, hogy az NB III-as Tiszaújvárosnak adták kölcsön, ott sokat volt pályán, fejlődött. A Szpari második csapatában is harmadosztályú bajnokikon vett részt, 2024 végén már bemutatkozott az élvonalban, a ZTE és a Fehérvár ellen játszott, a második ligás Mezőkövesd 2025 tavaszán vette kölcsön.

„Ez mind jó lépcsőfok volt – mondta Oláh Benjámin arról, hogyan jutott el ehhez az idényhez. – Bódog Tamás érkezése után kaptam először játéklehetőséget a bajnokságban, másodszor néhány percet a Ferencváros otthonában. Én, a kótaji, falusi srác, aki arról álmodott, hogy nagy stadionokban futballozhat, a Groupama Arénában! Óriási élmény volt, ráadásul adtam egy gólpasszt Toma Györgynek. Vasárnap pedig gól a Kazincbarcika ellen. Vártam, ideje volt, és elképzeltem, hogy ebben az idényben sikerül: Bódog Tamás mindenkit egyformán kezel, nincs kivételezés, nem lehet tudni, kit kedvel esetleg a másiknál jobban, mégis azt éreztem, bízik bennem. Azt tudtam, hogy a mentalitás, a fegyelem, a sok futás, a szorgalmas edzésmunka alapján lehet ezt a bizalmat megszerezni. A gól? A bal lábam az erősebb, de jobbal is elvállaltam, szuper érzés volt! A közösség eddig is befogadó volt, mindenki segített, de ez a gól sokat lendíthet, a buszon hazafelé mindenki gratulált, nagy élmény volt. Sohasem felejtem el, de jön a következő meccs, a Kisvárda elleni, mindent megteszek, hogy minél több gólom és gólpasszom legyen.”

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr22127343–21+22 43 
2. Ferencvárosi TC22124641–24+17 40 
3. Debreceni VSC22115633–27+6 38 
4. Paksi FC22106642–31+11 36 
5. Zalaegerszegi TE2296734–28+6 33 
6. Puskás Akadémia2295828–2832 
7. Kisvárda2294926–34–8 31 
8. Újpest FC22751030–38–8 26 
9. MTK Budapest22741141–48–7 25 
10. Nyíregyháza Spartacus22661029–37–8 24 
11. Diósgyőri VTK2258930–36–6 23 
12. Kazincbarcika22421620–45–25 14 

 

 

Oláh Benjámin Nyíregyháza Bódog Tamás
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: egy gól, egy piros a fiataloktól az NB I 22. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Kuttor Attila: Nehéz elmenni amellett, hogy saját magunkat végezzük ki

Labdarúgó NB I
2026.02.16. 07:22

Bódog Tamás: Kis túlzással jobban örültem a labdaszerzésnek, mint a gólnak

Labdarúgó NB I
2026.02.13. 08:36

Bódog Tamás: Ilyen az a meccs, amelyben van szenvedély és lelkesedés

Labdarúgó NB I
2026.02.09. 06:26

Már nincs kieső helyen a Nyíregyháza, egyre nagyobb bajban az MTK

Labdarúgó NB I
2026.02.08. 19:09

Bódog Tamás: Lassan több olyan meccsem van a nyíregyházi kispadon, amikor emberhátrányban fejezzük be a mérkőzést, mint teljes létszámmal

Labdarúgó NB I
2026.01.25. 07:24

Labdarúgó NB I: Bódog Tamás szerint a Nyíregyházának az utolsó fordulóig minden meccs fontos lesz

Labdarúgó NB I
2026.01.02. 20:25

Temesvári Attila: A helyzet nehéz, de nem reménytelen…

Labdarúgó NB I
2025.12.31. 07:14
Ezek is érdekelhetik