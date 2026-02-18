Oláh Benjámin: Szorgalommal lehet megszerezni az edző bizalmát

Van benne csibészség – ezt mondta Bódog Tamás Oláh Benjáminról. A Nyíregyháza játékosa december 5-én töltötte be huszadik életévét, de februárban is ünnepelhetett: a múlt hét végén a Kazincbarcika ellen megszerezte első élvonalbeli gólját.

„Egy nyírségi kis faluból, Kótajból indultam – mondta lapunknak az ifjú gólszerző. – Bozsik-tornákon vettünk részt a kis csapatommal, és tizenhárom voltam, amikor a Szpari utánpótlásából kerestek: menjek le néhány edzésre hozzájuk. Az a Bozsik-akadémia volt, és több is lett néhány tréningnél, a klub játékosa lettem.”

Több lépcsőfokot is megmászott Oláh Benjámin, mire eljutott első NB I-es góljáig (Fotó: Czinege Melinda)

Tizenöt évesen a vármegyei első osztályban szerepelt először a felnőttek között, és már az is jó lecke volt neki. Aztán tizenhat esztendősen hat meccsen 37 percet kapott az akkor NB II-es Nyíregyháza színeiben, és nem érezte visszalépésnek, hogy az NB III-as Tiszaújvárosnak adták kölcsön, ott sokat volt pályán, fejlődött. A Szpari második csapatában is harmadosztályú bajnokikon vett részt, 2024 végén már bemutatkozott az élvonalban, a ZTE és a Fehérvár ellen játszott, a második ligás Mezőkövesd 2025 tavaszán vette kölcsön.

„Ez mind jó lépcsőfok volt – mondta Oláh Benjámin arról, hogyan jutott el ehhez az idényhez. – Bódog Tamás érkezése után kaptam először játéklehetőséget a bajnokságban, másodszor néhány percet a Ferencváros otthonában. Én, a kótaji, falusi srác, aki arról álmodott, hogy nagy stadionokban futballozhat, a Groupama Arénában! Óriási élmény volt, ráadásul adtam egy gólpasszt Toma Györgynek. Vasárnap pedig gól a Kazincbarcika ellen. Vártam, ideje volt, és elképzeltem, hogy ebben az idényben sikerül: Bódog Tamás mindenkit egyformán kezel, nincs kivételezés, nem lehet tudni, kit kedvel esetleg a másiknál jobban, mégis azt éreztem, bízik bennem. Azt tudtam, hogy a mentalitás, a fegyelem, a sok futás, a szorgalmas edzésmunka alapján lehet ezt a bizalmat megszerezni. A gól? A bal lábam az erősebb, de jobbal is elvállaltam, szuper érzés volt! A közösség eddig is befogadó volt, mindenki segített, de ez a gól sokat lendíthet, a buszon hazafelé mindenki gratulált, nagy élmény volt. Sohasem felejtem el, de jön a következő meccs, a Kisvárda elleni, mindent megteszek, hogy minél több gólom és gólpasszom legyen.”