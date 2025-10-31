„Nem vagyok ugyanaz, mint hét éve voltam” – Mbappé az Aranycipő átvétele után

– Gyerekként is álmodott az Aranycipőről? Úgy látja, hogy ez csak az első volt a sok közül?

– Természetesen, hiszen gyerekként mindig arról álmodsz, hogy gólokat szerezz. Azt hiszem, minden gyerek, aki elkezd futballozni, arról ábrándozik, hogy gólokat szerez majd, méghozzá sokat. Végsősoron ez egy nagyon fontos díj, amely nagyon boldoggá tesz, de mindenki tudja, hogy a közösen elért eredmények a legfontosabbak. Remélem, hogy a jövőben még nyerek majd újabb Aranycipőt, de mindenekelőtt abban bízom, hogy megnyerjük a bajnokságot. Mert ha arról beszélünk, hogy miért nyertem meg a díjat, akkor a bajnokságban szerzett találataimnak köszönhetően. Az idei célom az, hogy ugyanebben a szellemben folytassam a csapattal, és ha behúzzuk a bajnokságot és nyerek egy újabb Aranycipőt, még boldogabb leszek, mint amilyen most vagyok.

– Rengeteg gólja van, de melyiket nézi legszívesebben vissza a telefonján?

– Általában az utolsót mondom, most azonban mégis a Betis ellenit választanám, mivel ez volt az első gólom a Bernabéuban. Különleges érzés volt, az első találatom a sok közül, amit, remélem, még ebben a stadionban szerezhetek majd. Ez volt az a pillanat, amely a Bernabéuban betöltött szerepem kezdetét jelentette. Nagyon szép emlékként marad meg bennem.

Kylian Mbappé az interjú közben (Fotó: Marca)

– Inkább 10-esnek vagy 9-esnek tartja magát?

– Emlékszem rá, a bemutatásom napján, amikor megkérdezték, azt válaszoltam, hogy a pontos poszt nem érdekel. Csatár vagyok, aki több poszton is játszhat, és bárhonnan szerezhet gólokat. A végén csak a kaput nézem. A célom, hogy elvégezzem, és jól végezzem a munkámat, függetlenül attól, hogy a vezetőedző milyen pozícióban helyez el.

– Változott valamit azóta, hogy megnyerte a világbajnokságot?

– Remélem, hogy változtam, egy futballistánál ugyanis normális dolog a fejlődés. Probléma lenne, ha még mindig ugyanolyan lennék, mint voltam hét évvel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy mindenből, amit eddig elértem, és a hibáimból is sikerült tanulnom, így azzá a játékossá és emberré váltam, aki most is vagyok. A változás pozitív, amíg a jó irányba mutat, én pedig nem vagyok ugyanaz, mint voltam korábban.

– Mi a legnagyobb különbség a Real Madrid és a Paris Saint-Germain között? (a Nemzeti Sport kérdése)

– Nagyon különböző klubokról van szó, másfajta történelemmel. A PSG fiatalabb klub, míg a Real Madrid sokkal régebbi, mélyebb történelemmel rendelkezik. A kultúra is más. Kétségtelen, hogy a Real Madrid a világ legjobb klubja, de a PSG is a legjobbak közé tartozik. Két különböző módon értelmezik a labdarúgást, és büszke vagyok arra, hogy mindkettőnek a részese lehetek.

– Megfordult a fejében, hogy túlszárnyalja Cristiano Ronaldót?

– Nem is tudom, hogyan válaszoljak erre a kérdésre. Mindenki tudja, hogy Cristiano mércét jelent Madridban, ő az első számú játékos. Én másfél éve vagyok itt, ő pedig kilenc évet töltött el a csapatnál. Nem tudom magam ahhoz hasonlítani, amit ő tett, az én utam más. Már az is megtiszteltetés, hogy Cristianóval együtt emlegetnek, én azonban csak arra gondolok, hogy a saját utamat járjam, segítsem a csapatot, és minden lehetséges címet megnyerjek.

– Meglepte Arda Güler és a vele ápolt kapcsolata a pályán?

– Nem vagyok meglepve. Nagyon tehetséges fiatal játékos, aki készen áll arra, hogy segítsen a csapatnak. A korához képest lenyűgözően kezdte az idényt. Csak remélni tudom, hogy így folytatja, mert nagyon fontos lehet a számunkra. Örülök, hogy együtt játszhatok vele.

– Bajnokok Ligája, világbajnokság, Aranylabda... Mik a céljai erre az idényre?

– Mindenért meg akarok küzdeni, nem lehet csak egyetlen célt választani. Nehéz lesz, de mindent meg akarok nyerni, és az összes sorozatban mindent bele akarok adni.

– Hogyan képes kilencven percen át koncentrálni, és száz százalékon maradni?

– Soha nem vagyunk száz százalékon. Mindig van valami, ami megakadályoz minket abban, hogy mindent beleadjunk, ez azonban nem mentség. A célom mindig az, hogy a legjobb formámat nyújtsam, hogy tiszteljem a klubot, a szurkolókat, a csapatot és a lehető legjobban felkészüljek. Néha könnyű, néha nem, de mindent bele kell adni.

Balról jobbra: Sander Berends, az ESM holland főtitkára, Juan Ignacio Gallardo, a Marca főszerkesztője, az ESM alelnöke, Kylian Mbappé és Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, az ESM alelnöke (Fotó: Marca)

– Hogy látja a szerepét Xabi Alonsónál?

– Már sok edzőm volt, és hozzászoktam, hogy mindegyiknek megvan a maga filozófiája és stílusa. Xabi más, mint Ancelotti. Saját munkamódszere van, s apránként kezdjük megérteni azt, amit szeretne tőlünk. Már látszik a pályán, hogy fejlődtünk az idény eleje óta, bár még mindig van hova javulnunk. Még nem nyertünk semmit, de jó úton járunk. Reméljük, minden lehetséges címet megnyerünk.

– Emlékszik a PSG-ből Xavi Simonsra? Szeretne vele találkozni a Bajnokok Ligájában?

– Igen, nagyon tehetséges fiatal játékos volt. Okos döntéseket hozott, amikor átigazolt Párizsból, hogy több játéklehetőséget kapjon, és elment a Leipzighez, ahol nagyon jól játszott. Most pedig a Tottenhamnél van, és bízom benne, hogy tovább fejlődik, és mindent elér, amit csak akar. Sok sikert kívánok neki.

– Az előző idényben 31 gólt szerzett a La Ligában. Erre az idényre kitűzött célt maga elé?

– Nem, sosem teszek ilyet. Az a célom, hogy minden lehetőséget kihasználjak a gólszerzésre, és segítsek a csapatnak. Mert minél több gólt szerzek, annál több címet nyerhetünk. A legfontosabb mindig az számomra, hogy hozzátegyek a csapat teljesítményéhez, akár gólokkal, akár bármi mással, ami segíthet nekünk a győzelemben.